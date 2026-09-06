'मराठा-ओबीसी संघर्ष होणं दुर्दैवी; कायद्याच्या चौकटीत राहूनच आरक्षणाचा मार्ग काढावा' – अशोक चव्हाण
मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणाकरिता उपोषण केल्यानंतर पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. यावर माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी प्रतिक्रिया दिली.
Published : September 6, 2026 at 2:10 PM IST
नांदेड- मराठा-ओबीसी संघर्षावर माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. महाराष्ट्रात असा संघर्ष होणं दुर्दैवी असल्याचं म्हणत सरकारची भूमिका सकारात्मक असल्याचा त्यांनी दावा केला. कायद्याच्या चौकटीत राहून सर्व घटकांना न्याय देण्याचा मार्ग काढू, पुरावे असणाऱ्यांना अडचण येऊ नये, हीच सरकारची स्पष्ट भूमिका असल्याचं मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे माजी अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी स्पष्ट केलं.
अशोक चव्हाण म्हणाले की, मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांवर सरकारकडून गांभीर्यानं विचार केला जात आहे. महसूल मंत्री विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांवर काम करत आहे. या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी प्रशासन आणि राज्य सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, आरक्षणासंदर्भातील सर्व निर्णय कायद्याच्या चौकटीत राहूनच घ्यावे लागतील, असेही अशोक चव्हाण यांनी स्पष्ट केलं. ज्या नागरिकांकडे आवश्यक पुरावे आहेत, त्यांना अडचणी येऊ नयेत. पात्र असलेल्या सर्व घटकांना योग्य त्या सवलती मिळाव्यात, हीच राज्य सरकारची स्पष्ट भूमिका असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
घटनात्मक मार्गानं तोडगा निघणं आवश्यक- मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाच्या प्रश्नासाठी स्वतःला वाहून घेतलं आहे. त्यामुळे ते आपल्या समाजाच्या भावना व्यक्त करताना भावनेतून काही भूमिका मांडत आहेत. असे असले तरी सरकारनं या प्रश्नाकडं संयमानं पाहण्याची गरज आहे, असेही अशोक चव्हाण म्हणाले. सर्व राजकीय पक्षांचे नेते आणि संबंधित घटकांना सोबत घेऊन मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सामंजस्यानं सोडवण्याचा शासनाचा प्रामाणिक प्रयत्न सुरू आहे. कोणत्याही समाजामध्ये संघर्ष निर्माण होण्याऐवजी कायदेशीर आणि घटनात्मक मार्गानं तोडगा निघणं आवश्यक असल्याचं अशोक चव्हाण यांनी स्पष्ट केलं.
आरक्षणाचा मुद्दा पोहोचला आहे न्यायालयात-मराठा आरक्षणाचा तिढा अद्याप सुटलेला नसतानाच राज्य सरकारनं मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतलाय. तसा कायदादेखील संमत करण्यात आलाय. त्यावरून मराठा आरक्षणाचे समर्थक नेते आणि ओबीसी आरक्षणाचे समर्थक यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप अनेकदा होतात. फेब्रुवारी 2024 मध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरवत मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारनं निर्णय घेतलाय. हे आरक्षण देताना राज्य सरकारनं एकूण आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली असून, घटनाबाह्य मराठा आरक्षण कायदा रद्द करण्यात यावा यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात विविध याचिका करण्यात आल्यात.
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