'बाप्पाच्या आशीर्वादाने मराठवाड्यावरील संकटाचे ढग दूर होतील'; अशोक चव्हाणांकडून घरच्या गणपतीला भावपूर्ण निरोप
माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाणांनी आज शुक्रवारी (25 सप्टेंबर) गिरगाव येथे आपल्या घरच्या विघ्नहर्ता बाप्पाचे मनोभावे विसर्जन केले.
Published : September 25, 2026 at 4:25 PM IST
मुंबई : माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी आज शुक्रवारी गिरगाव येथे घरच्या विघ्नहर्ता बाप्पाचं विसर्जन केलं. विसर्जनापूर्वी त्यांच्या निवासस्थानी गणेशाची आरती करण्यात आली. यावेळी चव्हाण म्हणाले की, दरवर्षीप्रमाणे यंदाही 10 दिवस बाप्पाची मनोभावे सेवा केली. विसर्जन करताना मनात काहीशी निराशा असली तरी, बाप्पाच्या आशीर्वादाने मराठवाड्यावरील संकटाचे ढग नक्कीच दूर होतील.
वास्तविक, यंदाचा काळ विशेषतः मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या संकटाचा आहे. पावसाच्या ओढीमुळे शेतकरी अडचणीत सापडला असून, शासन तातडीनं उपाययोजना करेल आणि अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना भरीव मदत मिळेल, अशी अपेक्षादेखील माजी मुख्यमंत्री भाजपा नेते तथा खासदार अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केली.
'शेतकऱ्यांवर आलेलं हे संकट तातडीने दूर करावं' :
अशोक चव्हाणांनी आज शुक्रवारी (25 सप्टेंबर) गिरगाव येथे आपल्या घरच्या विघ्नहर्ता बाप्पाचे मनोभावे विसर्जन केले. विसर्जनापूर्वी त्यांच्या मुंबईतील निवासस्थानी गणेशाची आरती करण्यात आली. या प्रसंगी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना चव्हाण म्हणाले की, दरवर्षीप्रमाणे यंदाही 10 दिवस बाप्पाची मनोभावे सेवा केली. विसर्जन करताना मनात काहीशी निराशा असली तरी, बाप्पाच्या आशीर्वादानं सध्याचे संकटाचे ढग नक्कीच दूर होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
विशेषतः मराठवाड्यातील शेतकरी सध्या पावसाच्या ओढीमुळे मोठ्या अडचणीत आहे. शेतकऱ्यांवर आलेलं हे संकट तातडीने दूर करावं, अशी प्रार्थना त्यांनी बाप्पाच्या चरणी केली. तसेच, राज्यातील जनतेचे जीवन सुख-समृद्धीचे जावो, अशी सदिच्छाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
गिरगाव चौपाटीवर गणेश विसर्जनासाठी तुफान गर्दी :
मुंबईच्या प्रसिद्ध गिरगाव चौपाटीवर गणेश विसर्जनासाठी तुफान गर्दी झाली आहे. यानिमित्ताने प्रशासनाने मोठी तयारी केली आहे. पोलीस नियंत्रण कक्षही स्थापित करण्यात आला आहे. सार्वजनिक आणि घरगुती गणपती विसर्जनासाठी दोन स्वतंत्र रांगा तयार करण्यात आल्या आहेत. तसेच, पीओपीच्या मूर्तींच्या विसर्जनासाठी कृत्रिम तलाव उभारण्यात आले असून, चौपाटीच्या बाजूने लोखंडी शीट्स टाकून तात्पुरता रस्ता तयार करण्यात आला आहे. गणेश भक्तांच्या सुरक्षिततेसाठी मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.
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