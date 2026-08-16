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'कोल्हापूरला खंडपीठ कायमस्वरुपी होणं ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे'-माजी सरन्यायाधीश गवई

कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या पहिल्या वर्षपूर्ती सोहळ्यात, माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या उपस्थितीत खंडपीठाच्या भव्य इमारतीसाठी 75 एकर जागा अधिकृतपणे सुपूर्त करण्यात आली.

Former CJI Bhushan Gavai
माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 16, 2026 at 7:00 PM IST

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कोल्हापूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या पहिल्या यशस्वी वर्षपूर्तीनिमित्त शिवाजी विद्यापीठाच्या राजमाता जिजाऊसाहेब सभागृहात एका भव्य आणि ऐतिहासिक सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलं. या सोहळ्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार खंडपीठाच्या इमारतीसाठी 75 एकर जागा देण्याची ऐतिहासिक घोषणा करण्यात आली. कोल्हापूर खंडपीठ अॅक्शन कमिटी आणि बार कौन्सिलच्या वतीनं आयोजित या कार्यक्रमात न्यायमूर्ती गवई यांचा विशेष नागरी सत्कार करण्यात आला. उच्चपदस्थ न्यायवृंद आणि मान्यवरांच्या उपस्थितीत हा सोहळा पार पडला.

''कोल्हापूर सर्किट बेंचची स्थापना हा केवळ एक प्रशासकीय निर्णय नव्हता, तर तो या सहा जिल्ह्यातील लाखो सामान्य माणसांच्या डोळ्यांतील आसवांना मिळालेला न्यायाचा आधार होता. आज या स्वप्नपूर्तीला एक वर्ष पूर्ण होत असताना, मी कोल्हापूरच्या जनतेला ग्वाही देतो की, हे खंडपीठ कायमस्वरूपी होणे ही केवळ एक औपचारिकता उरली असून ती काळ्या दगडावरची रेघ आहे", अशा शब्दांत भारताचे माजी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण आर. गवई यांनी कोल्हापूरकरांना आश्वस्त केले.

कोल्हापूर खंडपीठाच्या इमारतीसाठी 75 एकर जागा सुपूर्त (ETV Bharat)

र व्यासपीठावर मुंबई उच्च न्यायालयातील वरिष्ठ प्रशासकीय न्यायाधीश न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी, मुंबई उच्च न्यायालयातील कनिष्ठ प्रशासकीय न्यायाधीश न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश न्यायमूर्ती बी. पी. कोलाबावाला, मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश न्यायमूर्ती सुमन श्याम तसेच खासदार श्रीमंत शाहू महाराज, पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर आदी मान्यवर पाहुण्यांची उपस्थिती होती.

कार्यक्रमाच्या प्रारंभी माजी राज्यपाल डॉ. डी. वाय. पाटील यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. तसेच कोल्हापूरसह सहा जिल्ह्यांतील बार असोसिएशनच्या अध्यक्षांचा माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या हस्ते मानपत्र देऊन सन्मान करण्यात आला. आमदार डॉ. अशोकराव माने, मालोजीराजे छत्रपती आणि सहा जिल्ह्यांतील बार असोसिएशनचे शेकडो पदाधिकारी या सोहळ्याचे साक्षीदार बनले.

वर्षभरात 12 हजार केसेसचा निकाल- या सोहळ्याचं मुख्य आकर्षण म्हणजे वर्षभरातील कामकाजाचा मांडलेला लेखाजोखा. एका वर्षाच्या अल्प कालावधीत खंडपीठात 14,830 प्रकरणं दाखल झाली. त्यापैकी 12,453 प्रकरणांचा निकाल लावण्यात आला. निकाल देण्याचा हा वेग मुंबईच्या मुख्य पीठापेक्षाही जास्त असल्याचं सांगत, न्यायमूर्ती गवई यांनी कोल्हापूरच्या न्यायाधीशांच्या आणि वकिलांच्या कार्यक्षमतेचे कौतुक करत टीकाकारांना चपराक दिली.

75 एकर जागा आणि भव्य इन्फ्रास्ट्रक्चर- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार, पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी याप्रसंगी मोठी घोषणा केली. कोल्हापूर खंडपीठासाठी इमारत, कार्यालये व निवासस्थानांसह विविध सुविधांसाठी विधि व न्याय विभागाला 75 एकर जमीन उपलब्ध करून देण्यात आलीय. पालकमंत्री प्रकाश अबिटकर यांनी या जागेचा सातबारा प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे यांच्याकडे सुपुर्द केला. या जागेवर औरंगाबाद, नागपूर किंवा मुंबईपेक्षाही अधिक अत्याधुनिक आणि भव्य न्याय संकुल उभारलं जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

विभागीय आयुक्त कार्यालयाची नवी मागणी- न्यायमूर्ती गवई यांनी आपल्या भाषणातून कोल्हापूरच्या विकासाचा एक नवीन टप्पा सुचवला. "कोल्हापूरला आता खंडपीठ मिळालंय. मात्र अजूनही महसूल प्रकरणांसाठी जनतेला पुण्याला किंवा मुंबईला जावं लागतं. डिसेंट्रलायझेशनच्या सध्याच्या युगात एवढ्या मोठ्या विभागाला एकच डिव्हिजनल कमिशनर ऑफिस योग्य नाही. त्यामुळे कोल्हापूरला आता विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय मिळावं," अशी आग्रही मागणी त्यांनी शासनाकडं केली.

या कार्यक्रमाचं अध्यक्षस्थान मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांनी भूषवलं. प्रमुख पाहुणे म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ती न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे उपस्थित होते. ऐतिहासिक सोहळ्याचं नियोजन करण्यासाठी कोल्हापूर खंडपीठ अॅक्शन कमिटीचे अध्यक्ष अॅड. राजेंद्र मंडलिक, बार कौन्सिल सदस्य अॅड. विवेक घाटगे, अॅड. संग्राम देसाई, अॅड. मिलिंद थोबडे, आणि बार असोसिएशनचे अॅड. श्रीकृष्ण गणबावले, अॅड. तेजपाल इंगळे यांनी विशेष परिश्रम घेतले. तर सहा जिल्ह्यांतील हजारो वकील आणि मान्यवर या कार्यक्रमासाठी उपस्थित होते. त्यामुळे या सोहळ्यानं कोल्हापूरच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला असून, लवकरच 'सर्किट बेंच'चे रूपांतर 'कायमस्वरूपी खंडपीठात' होईल, अशी आशा सर्वत्र व्यक्त होत आहे.

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