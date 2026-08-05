अश्रूंच्या महासागरात 'शिक्षण महर्षी' अनंतात विलीन; पद्मश्री डॉ. डी. वाय. पाटील यांच्यावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार
पद्मश्री डॉ. डी. वाय. पाटील यांचं वयाच्या 90 व्या वर्षी कोल्हापुरात निधन झालं. आज त्यांच्या पार्थिवावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले.
Published : August 5, 2026 at 9:03 PM IST
कोल्हापूर : अनेकांना जगण्याचं बळ देणारे, लाखो विद्यार्थ्यांचं जीवन शिक्षणानं उजळवणारे आणि देशाच्या शैक्षणिक क्षेत्राला नवी दिशा देणारे थोर शिक्षण महर्षी, माजी राज्यपाल पद्मश्री डॉ. डी. वाय. पाटील आज अनंतात विलीन झाले. वयाच्या 91 व्या वर्षी त्यांनी कोल्हापुरात अखेरचा श्वास घेतला. बुधवारी सायंकाळी कोल्हापुरातील कसबा बावडा येथील पॅव्हेलियन मैदानावर त्यांच्या पार्थिवावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. तिरंग्यात लपेटलेल्या दादांच्या पार्थिवाला पोलीस पथकानं हवेत बंदुकीच्या फैरी झाडून मानवंदना दिली.
लाडक्या लोकनेत्यासाठी लोटला जनसागर : पद्मश्री डॉ. डी. वाय. पाटील यांचं पार्थिव अंतिम दर्शनासाठी कसबा बावडा येथील त्यांच्या 'यशवंत निवास' या निवासस्थानी ठेवण्यात आलं होतं. आपल्या लाडक्या नेत्याला अखेरचा निरोप देण्यासाठी राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून जनसागर लोटला होता. सायंकाळी 4 वाजता यशवंत निवासस्थानावरून फुलांनी सजवलेल्या वाहनातून दादांची अंतिम यात्रा सुरू झाली. ही यात्रा मेडिकल कॉलेज, लाईन बाजार, भगवा चौक, कसबा बावडा मेन रोड, श्रीराम सोसायटी रस्ता, गवत मंडई आणि फायर स्टेशन मार्गे पॅव्हेलियन मैदानावर पोहोचली. संपूर्ण मार्गावर हजारो नागरिकांनी आपल्या मार्गदर्शकावर पुष्पवृष्टी केली. "अमर रहे, अमर रहे, डी. वाय. दादा अमर रहे" अशा भावूक घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला.
दिग्गज नेतेमंडळींनी वाहिली श्रद्धांजली : डॉ. पाटील यांच्या अंत्यविधीसाठी राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावरील नेत्यांची मोठी उपस्थिती होती. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी डॉ. डी. वाय. पाटील यांना 'ज्ञानाचा महासागर' आणि 'अजातशत्रू' नेता म्हणून श्रद्धांजली वाहिली. त्यांनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि दादांच्या जिव्हाळ्याच्या संबंधांच्या आठवणींना उजाळा दिला. काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनीही कोल्हापुरात येऊन 40 वर्षांच्या जुन्या मैत्रीला साश्रू नयनांनी निरोप दिला. अंत्यसंस्कार प्रसंगी राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वतीनं पुष्पचक्र अर्पण केलं. यासह माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, खासदार श्रीमंत छत्रपती शाहू महाराज, माजी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील, उबाठा नेते अंबादास दानवे, यशोमती ठाकूर, अमित देशमुख, विश्वजित कदम, आमदार विनय कोरे, राजू शेट्टी, संभाजीराजे छत्रपती यांसह अनेक मान्यवरांनी पुष्पचक्र अर्पण करून आदरांजली वाहिली.
शून्यातून विश्व निर्माण करणारा योद्धा : डॉ. डी. वाय. पाटील यांचा प्रवास एका सामान्य शेतकरी कुटुंबातून सुरू झाला होता. शून्यातून विश्व निर्माण करत त्यांनी 212 हून अधिक शैक्षणिक संस्थांचं आणि 8 विद्यापीठांचं साम्राज्य उभं केलं. बिहार, त्रिपुरा आणि पश्चिम बंगालचे राज्यपाल म्हणून त्यांनी दिलेलं योगदान ऐतिहासिक ठरलं.
कसबा बावडा परिसर बंद : कोल्हापुरातील कसबा बावडा परिसरा डॉ. डी. वाय पाटील यांचं वास्तव्य होतं. याच कसबा बावडा परिसरातील नागरिकांना घरातील एका मोठ्या व्यक्तीप्रमाणंच त्यांनी लळा लावला होता. त्यामुळे आपल्या नेत्याला निरोप देताना कसबा बावडा परिवारातील नागरिकांनी आपले सर्व व्यवसाय बंद ठेवले.
पॅव्हेलियन मैदानावर लोटला जनसागर : आपल्या नेत्याला निरोप देण्यासाठी कोल्हापूरकरांनी पॅव्हेलियन मैदानावर प्रचंड गर्दी केली. या ठिकाणी डॉ. डी. वाय पाटील यांचं पार्थिव आल्यानंतर पोलीस प्रशासनाच्या वतीनं मानवंदना देण्यात आली. त्यानंतर डी. वाय. पी. ग्रुपचे अध्यक्ष डॉ. संजय डी. पाटील यांनी पार्थिवाला मुखाग्नी दिला. या भावनिक क्षणी अखेर उपस्थितांच्या अश्रूंचा बांध फुटला. यावेळी आमदार सतेज पाटील, विजय पाटील, अजिंक्य पाटील, ऋतुराज पाटील आणि पाटील कुटुंबातील सर्व सदस्य उपस्थित होते. एका महान पर्वाचा असा अंत झाला. परंतु डॉ. डी. वाय. पाटील यांनी दिलेला ज्ञानाचा वारसा लाखो विद्यार्थ्यांच्या रूपानं कायम धगधगत राहील.
हेही वाचा :