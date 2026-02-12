लष्करी अधिकाऱ्यांना पुस्तक प्रकाशित करताना असतात 'हे' नियम, जाणून घ्या सतीश ढगे दिलेली सविस्तर माहिती
भारताचे माजी लष्करप्रमुख मनोज नरवणे यांनी लिहिलेल्या पुस्तकावरून देशभरात नवीन वाद सुरू झालाय. याबाबत माजी लेफ्टनंट कर्नल डॉ. सतीश ढगे यांनी विशेष माहिती दिली.
Published : February 12, 2026 at 9:01 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : भारताचे माजी लष्करप्रमुख मनोज नरवणे यांनी लिहिलेल्या पुस्तकावरून नवीन वादाला तोंड फुटलं आहे. एखाद्या पुस्तकात देशाच्या सुरक्षेबाबत काही गोपनीय माहिती असेल तर असं पुस्तक प्रकाशित करण्याची परवानगी नाकारण्यात येते. निवृत्त लष्कर अधिकाऱ्यांना जर काही पुस्तक किंवा लेख प्रसिद्ध करायचा असेल तर त्याबाबत लष्करी विभागाची परवानगी असणं अनिवार्य आहे. सध्या वाद सुरू असलेल्या प्रकरणामध्ये प्रकाशक कंपनीनं आधीच आगाऊ बुकिंग सुरू करणं आणि त्याचा एक सारांश प्रसिद्ध करणं हे अतिशय चुकीचं आहे. त्यामुळंच आगामी काळात लष्कराच्या पूर्व परवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकाशनाला पुस्तक छापण्याबाबत करार करता येणार नाही अशी तरतूद केली जाते, अशी माहिती निवृत्त लेफ्टनंट कर्नल डॉ. सतीश ढगे यांनी दिली.
लष्करी अधिकाऱ्यांसाठी असते नियमावली : "माजी लष्करी अधिकाऱ्यांना जर पुस्तक प्रकाशित करायचं असेल तर त्यासाठी नियमावली बनवली आहे. ही सर्व प्रक्रिया आर्मी ॲक्ट 1950, आर्मी रुल 1954 ऑफिशियल सिक्रेट 1923 अशा विविध कलम अंतर्गत येते. सुरुवातीला आर्मी मुख्यालयामधून त्याबाबत परवानगी घ्यावी लागते. आर्मी रुल 1954 नुसार प्रक्रिया केली जाते. परवानगी शिवाय प्रक्रिया केल्यास आर्मी ॲक्ट 1950, आर्मी रुल 1954 नुसार कारवाई जरी झाली नाही तरी ऑफिशियल सिक्रेट 1923 च्या कलम 5 नुसार कायदेशीर कारवाई होते. राष्ट्रीय - आंतरराष्ट्रीय गोपनीयतेच्या मोहीम आणि त्याबाबत संबंधाची माहिती देत असाल तर त्याची अनुमती मिळत नाही, असं केलं तर ही कायदेशीर कारवाई होते," अशी माहिती माजी लेफ्टनंट कर्नल डॉ सतीश ढगे यांनी दिली.
प्रक्रिया करणं असतं आवश्यक : "माजी लष्करप्रमुख मनोज नरवणे यांच्या पुस्तकाबाबत वाद निर्माण झाला असला तरी ती प्रक्रिया समजून घेणं आवश्यक आहे. निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्याला पुस्तक लिहायचं असेल तर त्याचा तपशील आणि सविस्तर माहिती लष्करी विभागाला देणं बंधनकारक आहे. त्यानंतर ऍडिशनल डायरेक्टर जनरल स्टॅटेस्टिक कम्युनिकेशन विभागाकडं ते पाठवलं जातं. त्याचा तपशील तपासला जातो. त्यानंतर डी. जी. एम. आय. म्हणजेच डायरेक्टर जनरल मिलिटरी इंटेलिजंन्स आणि डी.जी.एम.ओ म्हणजेच डायरेक्टर जनरल मिलिटरी ऑपरेशन या विभागामार्फत त्याची सविस्तर तपासणी केली जाते. त्यापुढं संरक्षण मंत्रालयाकडं ही सविस्तर माहिती पाठवली जाते. त्यामध्ये वरिष्ठ अधिकारी आणि निर्णय घेण्याची क्षमता असलेली राजकीय मंडळी यांच्यातील संभाषण याबाबत काही त्यात उल्लेख किंवा माहिती आहे का? ते तपासल्यानंतरच त्यांना आपलं पुस्तक प्रकाशन करण्याची परवानगी दिली जाते," अशी माहिती ढगे यांनी दिली.
पुस्तक प्रकाशनाबाबत नवीन नियमावली होणार : "माजी लष्करप्रमुख मनोज नरवणे यांचं पुस्तक प्रकाशनापूर्वी काही चुका झाल्या. आतापर्यंत एखाद्या माजी लष्कर अधिकाऱ्यानं पुस्तक प्रकाशन करण्याबाबत लष्कर विभागाकडं प्रस्ताव पाठवल्यानंतर लगेच प्रकाशक पुस्तकं छापून तयार ठेवायचा. परवानगी मिळताच त्याचं वितरण सुरू व्हायचं. मात्र माजी लष्करप्रमुख मनोज नरवणे यांच्या पुस्तकाबाबत प्रकाशक पेंग्विन पब्लिकेशननं आधीच प्री-बुकिंग सुरू केलं. इतकंच नाही तर त्याचा सारांश देखील प्रसिद्ध केला, हे योग्य नव्हतं. त्यामुळंच आता एखाद्या लष्करी अधिकाऱ्याचं पुस्तक प्रकाशन करायचं असेल तर त्या प्रकाशकाला आधीच लष्करी विभागाचं ना हरकत प्रमाणपत्र घेणं बंधनकारक असेल. त्याशिवाय लेखकाशी करार करता येणार नाही," असं माजी लेफ्टनंट कर्नल डॉ. सतीश ढगे यांनी सांगितलं.
