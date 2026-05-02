बुद्ध पौर्णिमेच्या लख्ख प्रकाशात दिसली वनसंपदा; तुंगारेश्वर अभयारण्यात वन्यजीवांचा वावर
विशेष गणनेमध्ये एकूण 43 वन्यजीवांची अधिकृत नोंद झाली असून, यामध्ये एका बिबट्यासह विविध दुर्मीळ प्राण्यांचा समावेश आहे.
Published : May 2, 2026 at 5:44 PM IST
ठाणे : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान (उत्तर), येऊर आणि तुंगारेश्वर वन्यजीव अभयारण्यात नुकत्याच पार पडलेल्या ‘निसर्गानुभव 2026’ अंतर्गत करण्यात आलेल्या प्राणी गणनेची आकडेवारी समोर आली असून, या वनक्षेत्रांमध्ये वन्यजीवांचा वावर वाढल्याचे सुखद चित्र दिसत आहे. या विशेष गणनेमध्ये एकूण 43 वन्यजीवांची अधिकृत नोंद झाली असून, यामध्ये एका बिबट्यासह विविध दुर्मीळ प्राण्यांचा समावेश आहे. या गणनेतील सर्वात महत्त्वाचे निरीक्षण म्हणजे येऊर वनक्षेत्रात एका बिबट्याचे दर्शन झाले आहे.
उदमांजर यांसारख्या प्राण्यांचेही अस्तित्व : बिबट्या हा या परिसरातील अन्नसाखळीतील सर्वोच्च स्थानी असलेला शिकारी प्राणी असून, त्याचे अस्तित्व या वनक्षेत्राच्या समृद्धीचे लक्षण मानले जाते. परिक्षेत्रानुसार विचार केला असता येऊर भागात सर्वाधिक 34 प्राण्यांची नोंद झाली. यामध्ये 7 राखाडी लंगूर, 4 रानडुक्कर, 4 वटवाघळे, 3 भेकर, 3 वानर, 3 मुंगूस आणि सांबर अशा विविध प्राण्यांचा समावेश आहे. तसेच येथे भारतीय वृक्ष श्यू (Indian Tree Shrew) आणि उदमांजर यांसारख्या प्राण्यांचेही अस्तित्व दिसून आले आहे.
दोन्ही भागांत मिळून 9 प्राण्यांची नोंद : तुंगारेश्वर वनक्षेत्राच्या दक्षिण आणि उत्तर अशा दोन्ही भागांत मिळून 9 प्राण्यांची नोंद झाली. तुंगारेश्वर दक्षिण भागात 4 भेकर आणि 1 पाम खार आढळली, तर उत्तर भागात 2 पाम खार, 1 राखाडी लंगूर आणि 1 उदमांजर दिसून आले. या संपूर्ण गणनेत 'राखाडी लंगूर' (8) आणि 'भेकर' (7) यांची संख्या सर्वाधिक नोंदवण्यात आली आहे. मात्र, या सत्रात ठिपकेवाली मांजर (Rusty Spotted Cat) आणि लहान मुंगूस (Small Civet Cat) यांची नोंद होऊ शकली नाही. येऊर आणि तुंगारेश्वर या दोन्ही क्षेत्रांत मिळून विविध प्रकारचे वन्यजीव आढळल्याने निसर्गप्रेमींकडून समाधान व्यक्त केले जात आहे. 'निसर्गानुभव' सारख्या उपक्रमांमुळे या भागातील जैवविविधतेचा सूक्ष्म अभ्यास करण्यास वनविभागाला मोलाची मदत होत असून, या वनसंपदेचे रक्षण करणे ही काळाची गरज असल्याचे अधोरेखित झाले आहे.
बुद्धपोर्णिमा का महत्त्वाची : बुद्ध पौर्णिमा ही प्राणिगणनेसाठी योग्य वेळ असते, कारण त्या दिवशी चंद्रप्रकाश जास्त असतो आणि जंगलात प्राण्यांची हालचाल तुलनेत अधिक असते. या नैसर्गिक प्रकाशात प्राण्यांचे निरीक्षण सुलभ होते. वन विभागाच्या या उपक्रमामुळे जंगलातील जैवविविधतेची स्थिती समजून घेण्यास मदत होते. यामुळे भविष्यातील संरक्षणाच्या दृष्टीने निर्णय घेणे सोपे होते, अशी माहिती मयूर सुरवसे सहायक वनसंरक्षक येऊर यांनी दिली.
