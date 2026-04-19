बिबट्यांच्या शिकारीनंतर वन विभागाला आली जाग; गस्त वाढवून शिकार रोखण्याचा करणार प्रयत्न

ठाण्यातील बिबट्यांच्या वाढत्या शिकारीच्या घटनेनंतर वन विभागानं सुरक्षा आणि देखरेख कडक करण्यासाठी व्यापक पावलं उचलली आहेत.

Forest Department
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 19, 2026 at 7:37 PM IST

ठाणे : ठाण्यातील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात मागील काही दिवसांपूर्वी चार शिकारीचे प्रकार झाल्यानंतर आता उशिरानं का होईना वन विभागाला जाग आलीय. वनविभागानं शिकारी रोखणे, वन्यजीवांच्या अधिवासाचे संरक्षण करणे, जैवविविधतेचे संतुलन टिकून ठेवण्यासाठी विशेष सापळे रचून वन परिक्षेत्राचे वेगवेगळ्या टीम संरक्षणासाठी तयार केल्या आहेत.


शिकार रोखण्यासाठी वन विभागाचा पुढाकार : वनविभागाकडून आखण्यात आलेली ही विशेष मोहीम वराती मागून घोडे म्हणता येऊ शकते, कारण शिकारी झाल्यानंतर आता एवढ्या दिवसानंतर वनविभागातून जंगलातील अतिदुर्गम विशेष भागात वनविभागाच्या पथकाकडून सखोल तपासणी करण्यात येत आहे. यावेळी वन्य प्राण्यांसाठी रचण्यात आलेले सापळे शोधण्यात येत असून त्यासोबत अवैध साहित्याचा देखील शोध घेतला जाणार आहे. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान शिकार रोखण्यासाठी वन विभागानं आता पावलं उचललेली आहेत. वन संरक्षकांसोबत वेगवेगळ्या टीम या क्षेत्रात होणाऱ्या हालचालींवर बारीक लक्ष देखील ठेवणार आहेत. आता शिकार रोखण्यासाठी सामाजिक संस्थांची देखील मदत वन विभाग घेणार आहे.

"संजय गांधी उद्यानातील वस्तीमधील काही लोक बाण मारून प्राण्यांना जखमी करत आहेत. त्यांच्यावर कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. बिबट्यांची शिकार झाली, हे खरं आहे. यामधील तीन जण संजय गांधी उद्यानातील पाड्यातील राहणारे आहेत. वाघांची आणि बिबट्यांची शिकार करणारे लोक आपल्या राज्यातील, देशातील नाही तर, त्यांचं कनेक्शन परदेशी लोकांशी आहे. अशा लोकांना पकडून जेलबंद केलं आहे. आणखी अनेक लोकांना पकडण्याची तयारी वन विभाग करत आहे." - गणेश नाईक, वनमंत्री




अवैध बांधकामाची दखल मुख्यमंत्र्यांनी घेतली : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रालयात एक बैठक झाली. त्या बैठकीमध्ये संजय गांधी नॅशनल पार्क येऊर इथं भिंत उभारायची आणि ज्या भिंतीच्या परिसरात जे काही अतिक्रमण झालं आहे, त्या झोपड्यांचा सर्वेक्षण करून त्या झोपड्यांना प्राधान्य देऊन त्या लोकांना घर देण्याचा ठरवलं आहे. ती भिंत पूर्ण करायची आहे. आणखी एक बाब अशी आहे की, नॅशनल पार्क मधल्या सगळ्याच लोकांना बाहेर काढायचं परंतु, त्यांना बाहेर काढून त्यांचं पुनर्वसन करायचं आहे, असं वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सांगितलं.



