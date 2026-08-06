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अस्वलाच्या हल्ल्यात वनरक्षक ठार: वनयंत्रणा हादरली; उमरझरी जंगलात दुर्दैवी घटना

उमरझरी जंगलात अस्वलाच्या प्राणघातक हल्ल्यात वनरक्षक तथा माजी सैनिकाचा मृत्यू झाला. श्यामू महादु शरणागत असं मृत्यू झालेल्या वनरक्षकाचं नाव आहे.

Forest Guard Killed In Bear Attack
अस्वलाच्या हल्ल्यात वनरक्षक ठार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 6, 2026 at 2:01 PM IST

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गोंदिया : तिरोडा तालुक्यात वन्यजीव आणि मानव संघर्षाची मालिका थांबण्याचं नाव घेत नसतानाच आता वनविभागाच्या वनरक्षकाला आपला जीव गमवावा लागला आहे. नागझिरा भव्य प्रकल्प अंतर्गत येणाऱ्या उमरझरी जंगलात अस्वलाच्या प्राणघातक हल्ल्यात वनरक्षक तथा माजी सैनिकाचा मृत्यू झाला. श्यामू महादु शरणागत (४५) असं मृत्यू झालेल्या वनरक्षकाचं नाव आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण वनयंत्रणेत शोककळा पसरली आहे.

Forest Guard Killed In Bear Attack
अस्वलाच्या हल्ल्यात वनरक्षक ठार (ETV Bharat)

उमरझरी बिटमध्ये गस्त घालताना अस्वलाचा हल्ला : श्यामू शरणागत हे तिरोडा वनक्षेत्रात कार्यरत होते. ते मूळचे मलपुरी, ता. तिरोडा येथील रहिवासी असून सध्या तिरोडा इथं वास्तव्यास होते. मंगळवारी ते नेहमीप्रमाणं उमरझरी बिटमध्ये गस्त घालत होते. त्यांच्यासोबत वनमजूर प्रकाश चौधरी हे देखील होते. गस्त आटोपून दोघं ज्या ठिकाणी दुचाकी ठेवली होती, त्या ठिकाणी परत येत होते. याच दरम्यान झाडाझुडपात दबा धरून बसलेल्या अस्वलानं अचानक श्यामू शरणागत यांच्यावर झडप घातली. जीव वाचवण्यासाठी श्यामु यांनी पळण्याचा प्रयत्न केला. मात्र काही अंतरावरच ते खाली पडले. संधी साधत अस्वलानं त्यांच्या डोक्यावर जोरदार हल्ला केला. यात श्यामु यांना गंभीर दुखापत झाली.

वनमजुरानं काढला घटनास्थळावरुन पळ : हा प्रकार पाहून घाबरलेल्या वनमजूर प्रकाश चौधरी यांनी तिथून पळ काढला. काही अंतरावर गेल्यावर त्यांनी तातडीनं वनपरिक्षेत्र अधिकारी भगत यांना फोन करून घटनेची माहिती दिली. माहिती मिळताच वनविभागाचं पथक तातडीनं घटनास्थळी दाखल झालं. तोपर्यंत रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या श्यामु शरणागत यांचा मृत्यू झाला होता. थोडक्यात बचावलेल्या प्रकाश चौधरी यांना प्रथमोपचारासाठी तिरोडा इथल्या जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. घटनेची माहिती मिळताच वरिष्ठ अधिकारी देखील घटनास्थळी दाखल झाले. श्यामू शरणागत यांचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी गोंदिया येथील शासकीय रुग्णालयात पाठवण्यात आला आहे, अशी माहिती वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.

वनरक्षकाचा मृत्यू झाल्यानं वनयंत्रणा हादरली : वनविभागातीलच एका कर्मचाऱ्याचा अस्वलाच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्यानं संपूर्ण वनयंत्रणा हादरली आहे. गोंदिया जिल्ह्यात गेल्या काही महिन्यांपासून वन्यजीव आणि मानव संघर्षाच्या घटना वाढल्या आहेत. शेतात, रस्त्यावर आणि आता थेट गस्तीदरम्यान वनकर्मचाऱ्यावरही हल्ले होत आहेत. त्यामुळे "हिंस्र वन्यजीवांच्या हल्ल्यात आणखी किती जीव जाणार ?" असा संतप्त सवाल आता वनकर्मचारी आणि स्थानिक नागरिक विचारत आहेत. वनविभागानं गस्तीदरम्यान कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

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TAGGED:

NAGZIRA TIGER RESERVE AT GONDIA
FOREST GUARD KILLED
अस्वलाच्या हल्ल्यात वनरक्षक ठार
उमरझरी जंगलात दुर्दैवी घटना
FOREST GUARD KILLED IN BEAR ATTACK

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