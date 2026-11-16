तारळी पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्टला तात्काळ काम थांबविण्याचे आदेश, वन विभागानं बजावली कारणे दाखवा नोटीस
अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेडच्या तारळी पम्प्ड स्टोरेज प्रकल्पाला पाटण वनपरिक्षेत्र कार्यालयानं कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
Published : November 16, 2026 at 6:04 PM IST
सातारा - राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची (NBWL) पूर्वपरवानगी नसताना प्रकल्पाचं काम सुरू केल्याबद्दल तारळी पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्टला (Tarali PSP) पाटणच्या वनक्षेत्रपालांनी 'कारणे दाखवा' नोटीस बजावली आहे. तसेच सर्व प्रकारची कामे तात्काळ थांबविण्याचे आदेश दिले आहेत. सविस्तर खुलासा, वृक्षतोड आणि इतर वैधानिक परवानगीची कागदपत्रे तीन दिवसात सादर करण्यासही कळविलं आहे.
तारळी पम्प्ड स्टोरेज प्रकल्प हा पाटण तालुका वनपरिक्षेत्राचे कार्यक्षेत्र असलेल्या तारळे परिसरात येतो. या प्रकल्पाच्या खर्चातील कोट्यवधींची तफावत समोर आल्यानंतर सरकारवर टीका सुरू झाली आहे. त्याचबरोबर प्रकल्पासाठी वृक्षतोड आणि मोठ्या प्रमाणात गौण खनिज उत्खनन करण्यात आल्याने पर्यावरणप्रेमी आक्रमक झाले आहेत. सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर आणि कोअर झोनमध्ये हा प्रकल्प होत असल्याचा आरोप वन्यजीवप्रेमींनी केला आहे.
या प्रकल्पाविरोधात रविवारी अभिनेते सयाजी शिंदे आणि विवेकानंद पाटील यांनी प्रकल्पस्थळी भेट देऊन नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या हानीची पाहणी केली होती. तसेच तातडीने अदानी कंपनी विरोधात पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर चोवीस तासांच्या आत वन विभागाने अदानी ग्रीन एनर्जीच्या तारळी प्रोजेक्टला कारणे दाखवा नोटीस बजावत काम बंद ठेवण्याचे आदेश दिल्याची माहिती समोर आली आहे.
प्रकल्पासाठी अनिवार्य असलेली राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची (National Board for Wildlife - NBWL) परवानगी नसतानाही प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष कामकाज सुरू करण्यात आलं आहे. ही अत्यंत गंभीर आणि प्रचलित वन व वन्यजीव कायद्यातील तरतुदींचं उल्लंघन करणारी बाब आहे. त्यामुळे रीतसर परवानगी प्राप्त होईपर्यंत प्रकल्पाचे ठिकाणी सुरू असलेले सर्व प्रकारचे काम तात्काळ थांबविण्यात यावे, अशी आदेश वजा नोटीस देण्यात आली आहे.
परवानगी नसताना प्रकल्पाचे काम कोणत्या अधिकारात आणि कशाच्या आधारे सुरू केले, याबाबतचा सविस्तर व लेखी खुलासा नोटीस प्राप्त झाल्यापासून 3 दिवसांच्या आत या कार्यालयास समक्ष सादर करावा. प्रकल्पाच्या कार्यक्षेत्रातील वृक्षतोडीसाठी सक्षम प्राधिकाऱ्यांची रीतसर परवानगी घेण्यात आली आहे का? असल्यास, एकूण किती झाडांच्या वृक्षतोडीची परवानगी घेण्यात आली आहे, त्याचे मूळ / साक्षांकित परवानगी पत्र तसेच प्रकल्पाशी संबंधित इतर सर्व वैधानिक मंजुरीची कागदपत्रे आणि नकाशे तीन दिवसात सादर करण्याची सूचनाही पाटणच्या वनक्षेत्रपालांनी केली आहे.
दरम्यान, तीन दिवसांच्या मुदतीत समाधानकारक खुलासा व आवश्यक परवानगीची कागदपत्रे सादर न केल्यास किंवा काम सुरू ठेवल्याचं आढळून आल्यास, वन कायद्यांनुसार सक्त कायदेशीर आणि दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा देखील तारळी पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्टला देण्यात आला आहे.
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