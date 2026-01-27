'मंत्री महाजन यांनी दिलगिरी नाही, तर जाहीर माफीनामा लिहून द्यावा'; वनविभाग महिला कर्मचाऱ्याची मागणी

ETV Bharat / state

प्रजासत्ताक दिनाला डॉ. बाबासाहेबांचे नाव भाषणात न घेतल्यानं मंत्री गिरीश महाजन यांनी जाहीर माफीनामा लिहून द्यावा, अशी माधवी जाधव यांनी मागणी केली आहे.

डावीकडून वन कर्मचारी माधवी जाधव, उजवीकडे मंत्री गिरीश महाजन (Source- ETV Bharat Reporter)
नाशिक- प्रजासत्ताक दिनाच्या भाषणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव न घेतल्यानं मंत्री गिरीश महाजन यांच्या अडचणी वाढण्याच्या शक्यता आहे. त्यांच्या भाषणावर आक्षेप घेणाऱ्या वन विभागाच्या कर्मचारी माधवी जाधव आणि दर्शना सौपुरे यांनी मंत्री गिरीश महाजन यांच्या विरोधात तक्रार दिली आहे. मंत्री महाजन यांनी दिलगिरी नाही, तर जाहीर माफीनामा लिहून द्यावा असं तक्रारदार महिला माधवी जाधव यांनी म्हटलं आहे. आता मंत्री महाजन यावर काय भूमिका घेता हे बघणं महत्वाचे असणार आहे.




नाशिकमध्ये प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमात मंत्री आणि भाजपा नेते गिरीश महाजन यांच्या भाषणादरम्यान झालेल्या प्रकारामुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव भाषणात न घेतल्यानं वनविभागाच्या कर्मचारी माधवी जाधव आणि दर्शना सौपुरे यांनी थेट कार्यक्रमस्थळी आक्षेप घेत गोंधळ घातला. या घटनेनंतर राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असून ठिकाणी-ठिकाणी मंत्री महाजन यांच्या विरोधात आंदोलन केली जातं आहेत.



काय आहे प्रकरण- नाशिकच्या पोलीस कवायत मैदान येथे प्रजासत्ताक दिनाचा कार्यक्रम संपन्न झाला. यावेळी मंत्री गिरीश महाजन यांनी उपस्थितांना संबोधित केलं. यावेळी महाजन यांनी आपल्या भाषणात संविधानाशी संबंध नसलेल्यांचे नाव घेतलं. पण डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव का घेतलं नाही, असा सवाल उपस्थित करत वन विभागाच्या महिला कर्मचारी माधवी जाधव यांनी कार्यक्रमास्थळी गोंधळ घातल्यानं काही काळ तणावाचं वातावरण निर्माण झालं होत. माधवी जाधव यांच्या सहकाऱ्यांनी त्यांची समजूत काढत कार्यक्रमाच्या ठिकाणाहून त्यांना बाजूला नेलं. माती काम करेल. पण, बाबासाहेबांची ओळख पुसू देणार नाही. बाबासाहेबांना संपवायचं काम करायचं नाही, अशा शब्दात वनविभागाच्या महिला कर्मचारी माधवी जाधव यांनी संताप व्यक्त केला होता.


मी दिलगिरी व्यक्त करतो - "मी दिलगिरी व्यक्त करतो. मला खूप वाईट वाटले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीमध्ये मी पुढाकार घेतो. नेते येतात. हार घालून निघून जातात. पण, मी आमच्या गावात, तालुक्यात जयंतीमध्ये असतो. मातंग समाजासाठी आणि वाल्मिकी समाजासाठी जातो. लग्नात जातो. मी संघाच्या मुशीत वाढलो आहे. जामनेरमध्ये बाबासाहेबांचा मोठा पुतळा उभा केला. आता अनवधानाने राहिले असेल, पण एवढे कशासाठी? मी चाळीस वर्षात अंगात निळा शर्ट घातला नाही, असे कधी झाले का? ॲट्रॉसिटी दाखल करा म्हणताय? पण कशासाठी?" अशी विचारणा गिरीश महाजन यांनी केली.



मंत्री गिरीश महाजन यांच्याविरोधात आंदोलन- मंत्री गिरीश महाजनांच्या निषेधार्थ वंचित बहुजन आघाडी रस्त्यावर उतरत राज्यभरात ठिकठिकाणी आंदोलन सुरू केली जात आहे. 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिनाच्या शासकीय कार्यक्रमात भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाचा उल्लेख टाळल्याचा आरोप करत, जोरदार निषेध आंदोलन करण्यात येत आहे. मंत्री गिरीश महाजन यांचा जाहीर निषेध करण्यासाठी आणि याप्रकरणी संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याच्या मागणीसाठी हे आंदोलन पुकारण्यात आलं आहे.

