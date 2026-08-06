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अखेर 'तो' बिबट्या जेरबंद! साकूरमध्ये वनविभागाची मोठी कारवाई, ग्रामस्थांना मोठा दिलासा

अमननगर परिसरातील जाकीर अमीनभाई मोमीन यांच्या ऊसाच्या शेतात मादी बिबट्यासह एका बिबट्याचा वावर असल्याची माहिती स्थानिक नागरिकांनी काही दिवसांपूर्वीच वनविभागाला दिली होती.

Leopard Sangamner Sakur trapped
साकूरमध्ये बिबट्या जेरबंद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 6, 2026 at 6:20 PM IST

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अहिल्यानगर : संगमनेर तालुक्यातील साकूर येथील अमननगर परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून नागरिकांच्या चिंतेचं कारण ठरलेला बिबट्या अखेर वनविभागाच्या पिंजऱ्यात जेरबंद झाला. बुधवारी सकाळी ऊसाच्या शेतातून बाहेर येत परिसरात धुमाकूळ घालणाऱ्या या बिबट्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं. मात्र वनविभागानं तत्परतेनं हालचाल करून लावलेल्या पिंजऱ्यात गुरुवारी पहाटे हा बिबट्या अडकल्यानं नागरिकांनी सुटकेचा निःश्वास टाकला.

ऊसाच्या शेतात बिबट्याचा वावर : अमननगर परिसरातील जाकीर अमीनभाई मोमीन यांच्या ऊसाच्या शेतात मादी बिबट्यासह एका बिबट्याचा वावर असल्याची माहिती स्थानिक नागरिकांनी काही दिवसांपूर्वीच वनविभागाला दिली होती. त्यानंतर वनकर्मचाऱ्यांनी परिसराची पाहणी करून बिबट्याच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यास सुरुवात केली. वारंवार बिबट्याचं दर्शन होत असल्यानं शेतकरी, शेतमजूर तसेच नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं. बुधवारी सकाळी सुमारे सातच्या सुमारास बिबट्या ऊसाच्या शेतातून बाहेर आला. त्याचवेळी चार ते पाच भटक्या श्वानांनी त्याचा पाठलाग सुरू केला. काही काळ श्वान आणि बिबट्यामध्ये थरारक पाठलाग रंगला. श्वानांच्या सततच्या भुंकण्यामुळे आणि हल्ल्यामुळे बिबट्यानं तेथून पळ काढला. या संपूर्ण प्रकारामुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली. सुदैवानं या घटनेत कोणतीही जीवितहानी अथवा नागरिक जखमी झाल्याची घटना घडली नाही.

साकूरमध्ये बिबट्या जेरबंद (ETV Bharat)

बिबट्याच्या हालचालींचा अभ्यास : घटनेची माहिती मिळताच वनपरिक्षेत्र अधिकारी दिलीप जिरे यांनी आपल्या पथकासह घटनास्थळी धाव घेतली. परिसराची पाहणी करून बिबट्याच्या हालचालींचा अभ्यास करण्यात आला. त्यानंतर ऊसाच्या शेतालगत दोन ठिकाणी पिंजरे लावण्यात आले. वनविभागाचे कर्मचारी रात्रभर सतर्क राहून बिबट्याच्या हालचालींवर लक्ष ठेवून होते. अखेर गुरुवारी पहाटे बिबट्या वनविभागानं लावलेल्या पिंजऱ्यात अडकला. त्यानंतर वनकर्मचाऱ्यांनी सुरक्षितपणे त्याला ताब्यात घेतलं. यशस्वी कारवाईनंतर अमननगरसह साकूर परिसरातील नागरिकांनी मोठा दिलासा व्यक्त केला असून वनविभागाच्या तत्पर कारवाईचं कौतुक केलं आहे.

आणखी बिबट्यांचा वावर असण्याची शक्यता : वनविभागानं परिसरात आणखी बिबट्यांचा वावर असण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे नागरिकांनी शेतात किंवा रात्रीच्या वेळी एकटं जाणं टाळावं, लहान मुलांवर लक्ष ठेवावं आणि बिबट्याचं दर्शन झाल्यास कोणतीही जोखीम न पत्करता तत्काळ वनविभागाला माहिती द्यावी, असं आवाहन करण्यात आलं आहे. वनविभागाकडून परिसरात पुढील काही दिवस गस्त वाढवण्यात येणार असून बिबट्याच्या हालचालींवर सातत्यानं लक्ष ठेवलं जाणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.

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