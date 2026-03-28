ETV Bharat / state

नाशिकच्या रहिवाशी भागात घुसलेला बिबट्या चार तासांनंतर जेरबंद

नाशिकमध्ये बिबट्यांचा वावर आता नेहमीचाच झालाय. शहरातील शिवाजीनगरात आलेल्या बिबट्याला वन विभागानं चार तासांच्या अथक प्रयत्नानंतर जेरबंद केलं.

author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 28, 2026 at 8:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नाशिक : सातपूर परिसरातील शिवाजीनगरातील रहिवाशी भागात दुपारच्या सुमारास बिबट्या दिसला. त्यामुळं परिसरात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं होतं. चार तासाच्या रेस्क्यू ऑपरेशननंतर वनविभागाला बिबट्याला जेरबंद करण्यात यश आलं. यामुळं परिसरातील नागरिकांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला.

अन् नागरिकांनी सुटला सुटकेचा नि:श्वास : नाशिकच्या सातपूर परिसरातील शिवाजीनगर रहिवासी परिसरात सकाळच्या सुमारास एक बिबट्या दिसल्याची माहिती नागरिकांनी वन विभागाला दिली. यानंतर वन विभागानं तातडीनं घटनास्थळी धाव घेत रेस्क्यू ऑपरेशन राबवलं. सुरुवातीला बिबट्या झाडाझुडपात लपला होता. त्यामुळं त्याला जेरबंद करण्यात अडचण निर्माण झाली होती. यानंतर जेसीबीनं झाडं हटवण्यात आली. सुरुवातील बिबट्या ध्रुवनगर परिसरात असल्याची अफवा पसरली होती. मात्र, तो शिवाजीनगरमधील तुकाराम महाराज क्रीडांगण परिसरातील तुळजाभवानी मंदिराच्या मागील बाजूस असल्याचं स्पष्ट झालं. यावेळी वन विभागानं या परिसरातील नागरिकांना घराबाहेर न पडण्याचं आवाहन केलं. बिबट्याला बघण्यासाठी नागरिकांनी गर्दी केली होती. इतक्यात बिबट्या एका गेस्टहाऊसच्या मागच्या बाजूकडील खिडकीत अवघड जागी लपून बसला. त्याला पकडण्यासाठी वनविभागानं ट्रँक्युलायझर गनमधून गुंगीचं इंजेक्शन दिलं. यानंतर काही वेळात बिबट्या बेशुद्ध झाल्यानंतर त्याला वनविभागानं यशस्वीरित्या रेस्क्यू केलं.बिबट्याला पकडण्यासाठी चार तासांपासून रेस्क्यू ऑपरेशन सुरू होतं. बिबट्याला पकडण्यात यश आल्यानं परिसरातील रहिवाशांनी अखेर सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे.

नाशिक जिल्ह्यातील बिबट्याचे हॉटस्पॉट : नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर, निफाड, दिंडोरी, इगतपुरी, मालेगाव, चांदवड, त्र्यंबकेश्वर या तालुक्यांना बिबट्याचे हॉटस्पॉट म्हणता येईल. या तालुक्यातून गोदावरी, दारणा आणि कादवा या नद्या प्रवाहित होतात. या नद्यांच्या आजुबाजूला ऊसाचं मोठं क्षेत्र आहे. बिबट्यांना लपण्यासाठी आणि प्रजननासाठी ऊसाचं शेत सुरक्षित जागा असल्यामुळं बिबट्यांचा वावर या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात असतो. यासोबत मुबलक पाणी आणि गावात भक्ष्य म्हणून बिबट्यांना शेळ्या-मेंढ्या तसंच भटकी कुत्री मिळतात. त्यामुळं बिबट्यांच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ होतं असल्याचं दिसून येत आहे.

कशी काळजी घ्यावी : ऊसतोड करताना अनेकदा माणसांवर बिबट्यांचे हल्ले होत असल्याचं दिसून आलं आहे. अशात शेतकऱ्यांनी, मजुरांनी देखील काळजी घेणं गरजेचं आहे. ऊसतोड सुरू असल्यास बाजूला शेकोटी पेटती ठेवावी. त्यामुळं बिबटे, लांडगे, तरस, वन प्राणी जवळ येणार नाहीत. बिबट्यांनी लहान मुलांवर हल्ला केल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. त्यामुळं पालकांनी शेतात काम करताना आपल्या मुलांची विशेष काळजी घ्यावी, असं आवाहन वन विभागाने केलं आहे.

TAGGED:

LEOPARD
वन विभाग
बिबट्या
NASHIK LEOPARD NEWS
NASHIK LEOPARD

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.