परदेशी नोकरीच्या आमिषाला भुलू नका; 80 मुलींच्या ओमानमधील फसवणुकीचा दाखला देत सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभारांचा इशारा
सोशल मीडियावरील आकर्षक आणि अवाजवी पगाराचं आमिष दाखवणाऱ्या जाहिरातींना बळी पडू नये, असं आवाहन सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी केलं आहे.
Published : August 10, 2026 at 8:56 PM IST
पुणे : गेल्या काही वर्षांत परदेशात नोकरी करण्याचा ट्रेंड वाढला आहे. चांगल्या पगाराचं आमिष दाखवून सोशल मीडियावर परदेशातील नोकरीच्या जाहिराती दिल्या जातात. या जाहिरातींना भुलून अनेक जण लाखो रुपये देतात आणि त्यानंतर आपली फसवणूक झाल्याचं त्यांच्या लक्षात येतं. काही महिलांना थेट परदेशात विकल्याच्या धक्कादायक घटनाही समोर आल्या आहेत.
या पार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी परदेशात नोकरीसाठी जाणाऱ्या नागरिकांना सतर्क राहण्याचं आवाहन केलं आहे. परदेशात नोकरीसाठी जाण्यापूर्वी केंद्र सरकारच्या परराष्ट्र मंत्रालय आणि इमिग्रेशन विभागामार्फत संबंधित कंपनीची विश्वसनीयता आणि वैधता तपासून घ्यावी, असा सल्ला त्यांनी दिला आहे.
'जाहिरातींना बळी पडू नये' : सोशल मीडियावरील आकर्षक आणि अवाजवी पगाराचं आमिष दाखवणाऱ्या जाहिरातींना तातडीने बळी पडू नये. केवळ जास्त पैशांच्या आमिषाने शासनाला किंवा अधिकृत यंत्रणांना पूर्वकल्पना न देता परदेशात जाणं धोकादायक ठरू शकतं. त्यामुळे परदेशात नोकरीसाठी जाण्यापूर्वी शासनाच्या संबंधित एजन्सीला याबाबत माहिती देणं आणि आवश्यक ती पडताळणी करून घेणं गरजेचं असल्याचं विजय कुंभार यांनी सांगितलं.
'परदेशी नोकरीच्या फसवणुकीवर यंत्रणांनी पाळत ठेवावी' : सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार यांच्या म्हणण्यानुसार, दोन वर्षांपूर्वी ओमानमध्ये उच्च पगाराच्या नोकरीचं खोटं आमिष दाखवून 80 हून अधिक मुलींना परदेशात नेण्यात आलं होतं. तिथं पोहोचल्यानंतर त्यांचे पासपोर्ट जप्त करून त्यांना वेठबिगारांप्रमाणे अमानुष वागणूक दिली जात होती. सामाजिक आणि प्रशासकीय प्रयत्नांतून या सर्व 80 मुलींना सुरक्षितपणे मायदेशी परत आणण्यात यश आलं होतं.
अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी सतर्क राहणं गरजेचं आहे. परदेशातील नोकरीच्या नावाखाली होणाऱ्या फसवणुकीच्या जाहिराती आणि सायबर वातावरणावर पोलीस दलाच्या स्पेशल ब्रँचनं सातत्यानं पाळत ठेवावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
परदेशात जाणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाचं नाव, जाण्याचा उद्देश, पात्रता आणि कालावधी याची नोंद ठेवण्याची जबाबदारी केंद्र आणि राज्य शासनाची आहे. तसेच विविध सरकारी विभागांच्या जनसंपर्क अधिकाऱ्यांनी केवळ बातम्या प्रसिद्ध करण्यापुरते मर्यादित न राहता, त्यांच्या संस्थेच्या नावानं सुरू असलेल्या बेकायदेशीर कृत्यांची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवणंदेखील आवश्यक असल्याचं कुंभार यांनी सांगितलं.
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