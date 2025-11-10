नांदूर मधमेश्वर वनजीव अभयारण्यात 17 हजार पक्षी, लवकरच भरणार विदेशी पक्ष्यांचा पक्षीमेळा
नांदूर मधमेश्वर अभयारण्यात पक्षी जनगणनेत 17 हजार पक्षी नोंदले गेले आहे. पुढील पंधरा दिवसात सैबेरिया आणि आशियातून विदेशी पक्षी येणार असल्याची माहिती पक्षीमित्रांनी दिली.
Published : November 10, 2025 at 8:50 PM IST|
Updated : November 10, 2025 at 8:56 PM IST
नाशिक : हिवाळ्याची चाहूल लागताचं नाशिक जिल्ह्यातील नांदूर मधमेश्वर वनजीव अभयारण्यात पक्ष्यांचा चिवचिवाट सुरू होतो. वन्यजीव सप्ताहनिमित्त या ठिकाणी पक्षी जनगणना पार पडली. यात 12 हजार पाणपक्षी आणि 5 हजार गवताळ पक्षांची नोंद झाली आहे. पुढील काही दिवसात याठिकाणी उत्तर भारत, सैबेरिया, आशिया खंडातून विदेशी पक्षांचं आगमन होणार असल्याचं, पक्षीमित्र अनिल माळी यांनी सांगितलं.
पंधरा दिवसात होणार विदेशी पक्षांचं आगमन : नाशिक जिल्ह्यातील निफाड तालुक्यातील नांदूर मधमेश्वर काही दिवसात चांगला गारठा होता, त्यामुळं पक्षांच्या आगमनासाठी पोषक वातावरण निर्माण झालं आहे. यामुळं नांदूर मधमेश्वरच्या अभयारण्याच्या जलाशयावर पक्ष्यांची संख्या वाढली आहे. वन्यजीव सप्ताहनिमित्त या ठिकाणी पक्षी जनगणना पार पडली. या जनगणनेत 12 हजार पाणपक्षी आणि 5 हजार गवताळ पक्षांची नोंद झाली आहे. लवकरच आता देशासह युरोप, सैबेरियासह आशिया खंडातून विदेशी पक्षांचं आगमन होणार आहे. यात प्रामुख्याने लालासरी, वेडारघु, मुनिया, वारकरी, खाटीक, जाकाना, ग्रे हेरॉन, कपाशी घार, गडवाल, मार्श हेरीअर, पेटंड हळदी-कुंकू, स्वरल, तलवार, धनेश, थापट्या, किंगफिशर त्यासोबत बहिरी ससाणा, जांबळी पाणकोंबडी, युरेशियन चमचा, राखी बगळा, जांभळा बगळा, कमळपक्षी, नदीसूरय, कॉमन क्रेन, रंगीत करकोचा आदी पक्षी या ठिकाणी पहावयास मिळणार आहे. पुढील पंधरा दिवसात विदेशी पक्षांचा आगमन होणारा आहे. हे पक्षी फेब्रुवारी महिन्यापर्यंत या ठिकाणी वास्तव्यास असतील असं वन्यजीव विभागाच्या वतीनं सांगण्यात आलं आहे.
काही पक्षी थेट उड्डाण करून भारतात दाखल होतात : काही पक्षी विदेशातून समुद्र मार्गे उड्डाण करून थेट भारतात दाखल होतात. यात काही जंगलातील काही झाडावरचे पक्षी आहेत ते पाण्यात उतरू शकत नाही. त्याच्यामुळं ते एका फ्लाईटमध्ये समुद्र पार करतात. तसेच काही पक्षी मोठया प्रमाणात अंतर कापून नांदूर मधमेश्वरमध्ये दाखल होतात. यात वॉकटेल सारखा पक्षी आहे, ज्याचं वजन 15 ते 20 ग्रॅम आहे. मात्र हा पक्षी सुद्धा हजारो किलोमीटरचा प्रवास करून येथे येत असतो, असं पक्षीमित्र अनिल माळी यांनी सांगितलं.
पक्षी अभ्यास केंद्र उभारावे : नांदूर मधमेश्वर वनजीव अभयारण्यात पर्यटकांसाठी सुविधा उपलब्ध करून देणं आणि जनजागृती करणं गरजेचं आहे. कारण विदेशी पक्षी हे केवळ नोव्हेंबर ते जानेवारी दरम्यान नांदूर मधमेश्वरमध्ये येत असतात. त्या काळात वेगवेगळ्या वेळेत जाऊन आपण निरीक्षण केलं तर आपल्याला ते पक्षी बघता येतात. ते कोणत्या ठिकाणाहून आले आहे, त्यांचं खाद्य काय? याची माहितीही मिळवता येते. त्यामुळं पक्षी अभ्यासकांसाठी तेथे पक्षी अभ्यास केंद्र सुरू करणं गरजेचं आहे. वेगळ्या नोंदी तेथे नोंदवल्या गेल्या पाहिजे. अशा इतर देशातील किंवा राज्यातील पक्षी अभ्यासक तिथे येतात. त्यावेळी त्यांना ती माहिती मिळू शकेल, असं पक्षीमित्र अनिल माळी यांनी सांगितलं.
हेही वाचा -