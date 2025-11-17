कागल नगरपालिकेच्या रणांगणात प्रथमच तृतीयपंथी; शक्तिप्रदर्शन करत उमेदवारी अर्ज दाखल
कोल्हापूर जिल्ह्यात नगर परिषदेच्या निवडणुकीत पहिल्यांदाच तृतीयपंथी व्यक्तीनं उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यामुळं प्रचंड गटातटाच राजकारण असलेल्या कागलमध्ये ही उमेदवारी चर्चेचा विषय ठरली आहे.
Published : November 17, 2025 at 2:53 PM IST
कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्ह्याचे राजकीय विद्यापीठ अशी ओळख असलेल्या कागलमध्ये नगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी यंदा प्रथमच तृतीयपंथी थेट निवडणुकीच्या रणांगणात उतरले आहेत. तृतीयपंथी समुदायाकडून कागल नगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक पाचमधून जावेद पिंजारी यांनी उमेदवारीसाठी आज (17 नोव्हेंबर) शक्तिप्रदर्शन करत आपला अर्ज दाखल केला. पुरोगामी जिल्हा अशी ओळख असलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्यात नगर परिषदेच्या निवडणुकीत पहिल्यांदाच तृतीयपंथी व्यक्तीनं उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यामुळं प्रचंड गटातटाच राजकारण असलेल्या कागलमध्ये ही उमेदवारी चर्चेचा विषय ठरली आहे.
निवडणुकीत तृतीयपंथी उतरण्याची पहिलीच वेळ : कागल शहराच्या खर्डेकर चौकात फुल विक्रेते असणारे जावेद पिंजारी शहरभर जावेदभाई या टोपण नावानं ओळखले जातात. जावेद पिंजारी हे रांगोळी कलाकार देखील असल्यामुळं शहरात त्यांच्या कलेचं मोठं कौतुक होतं. शहरात कोणताही मोठा कार्यक्रम असो किंवा कोणाच्या घरात शुभकार्य असो, त्याठिकाणी रांगोळी काढण्याचं काम जावेद पिंजारी करतात. दिवसभर फुल विक्रीचा व्यवसाय आणि यातूनच छंद म्हणून जोपासलेली रांगोळी कलेची आवड, यातून ते आपला उदरनिर्वाह करतात. आज त्यांनी कागल नगरपालिकेच्या मुख्य कार्यालयात आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला. नगरपालिकेच्या निवडणुकीत तृतीयपंथी उतरण्याची ही पहिलीच वेळ असल्यानं कागलच्या जावेद पिंजारी यांची जिल्हाभर चर्चा सुरू झाली आहे.
मैत्री संघटनेचा पुढाकार : दरम्यान, कोल्हापुरातील मैत्री या तृतीयपंथी संघटनेनं यंदाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत तृतीयपंथी समाजाला प्रतिनिधित्व मिळावं, यासाठी कंबर कसली होती. राज्यातील प्रमुख पक्षांकडे याबाबत पाठपुरावाही केला होता. नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीत समुदायाचा प्रतिनिधी असावा, अशी मागणी ही तृतीयपंथीयांसाठी काम करणाऱ्या मैत्री या संघटनेनं केली होती. मात्र राजकीय पक्षांकडून त्यांच्या या मागणीला थंडा प्रतिसाद मिळाला. यामुळं थेट नगरपालिकेच्या मैदानात उतरण्याचा निर्णय या समुदायानं घेतला आणि प्रचंड चुरस निवडणुकीत पाहायला मिळत असलेल्या कागल नगरपालिकेच्या निवडणुकीत जावेद पिंजारी यांना उमेदवार म्हणून जनतेसमोर उभा करण्यात आलं आहे.
दुपारी तीनपर्यंत हालचालींना वेग : कोल्हापूर जिल्ह्यातील दहा नगरपालिका आणि तीन नगरपंचायतीसाठी दोन डिसेंबरला मतदान होणार आहे. आज दुपारी तीन वाजेपर्यंत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदत असल्यामुळं राजकीय हालचालींना जिल्ह्यात वेग आला आहे. महायुती आणि महाविकास आघाडीचे नेते संभाव्य उमेदवारांच्या संपर्कात आहेत. कागल आणि मुरगुड नगरपालिकेसाठी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ आणि त्यांचे कट्टर विरोधक समरजीत सिंह घाडगे यांची युती होणार, या चर्चेला कागल शहरात उधान आलं होतं. तर दुसरीकडे शिवसेनेचे माजी खासदार संजय मंडलिक आणि घाटगे यांच्यातही समझोता होऊ शकतो, अशा चर्चा दिवसभर सुरू होत्या. मात्र नेत्यांनी कोणतेही पत्ते खुले न करता पदाधिकाऱ्यांना वेटिंगवर ठेवण्यात आलं होतं. दुपारी तीन नंतर राजकीय पक्षांचा एबी फॉर्म ज्यांना मिळेल, त्यांचीच उमेदवारी पक्की होणार आहे. मात्र यासाठी प्रचंड चुरस पाहायला मिळत आहे.
