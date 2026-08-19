खेळाचं मैदान गिळंकृत करण्याचा प्रशासनाचा डाव, फुटबॉल संघटनेची वांद्रे येथील मैदान वाचवण्यासाठी हायकोर्टात धाव
वांद्रे येथील फुटबॉल मैदानाचं प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाही पालिकेनं आरक्षण बदलण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. यानंतर दाखल झालेल्या याचिकेवर हायकोर्टानं गुरुवारी सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला.
Published : August 19, 2026 at 10:57 PM IST
मुंबई : वांद्रे रेक्लेमेशन येथील 8450 चौमीवर पसरलेल्या फुटबॉल मैदानाचं आरक्षण बदलून त्याठिकाणी प्रदर्शन केंद्र उभारण्याचा घाट म्हाडानं घातलाय. याला विरोध करत मुंबई फुटबॉल असोसिएशननं या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात धाव घेत याप्रकरणी दाद मागितलीय. ही याचिका गेल्या सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि गौतम अंखड यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणीसाठी आली असता यावर राज्य सरकारला नोटीस जारी करत सुनावणी 24 ऑगस्टपर्यंत तहकूब केलीय. मात्र, असं असतानाही मंगळवारी मुंबई महापालिकेनं या मैदानावर प्रदर्शन केंद्र बनवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. ही बाब याचिकाकर्त्यांनी तातडीनं बुधवारी हायकोर्टाच्या निर्दशनास आणून दिली. त्याची दखल घेत हायकोर्टानं या प्रकरणावर उद्या गुरूवारी तातडीची सुनावणी घेण्याचं मान्य केलंय.
रात्री उशिरापर्यंत चाललेल्या सभागृहात पालिकेकडून प्रस्तावाला मंजुरी - मंगळवारी रात्री उशिरा मुंबई महापालिकेच्या महासभेत हा प्रस्ताव चर्चेसाठी आला असता, सत्ताधारी भाजपा-शिवसेना यांच्या बहुमताच्या जोरावर हा प्रस्ताव लागलीच मंजूर करण्यात आला. मंगळवारी बोलावण्यात आलेल्या विशेष सभेत हा प्रस्ताव महापालिकेच्या पटलावर ठेवण्यात आला होता. सुधार समितीच्या अध्यक्षा आणि शिवसेनेच्या (शिंदे) नगरसेविका संध्या विपुल दोशी यांनी हा प्रस्ताव सभेपुढे प्रस्ताव मांडला. या प्रस्तावाला काँग्रेस, शिवसेना यूबीटीनं तीव्र विरोध केला होता. आधीच मुंबईतील सार्वजनिक मोकळ्या जागा आणि क्रीडांगणांची कमतरता असताना आणखी एका महत्त्वाच्या मैदानाचं आरक्षण बदलणं नागरिकांच्या हिताचे नसल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. मात्र, बहुमत असल्यानं विरोधकांच्या विरोधाला न जुमानता सत्ताधारी महायुतीनं हा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला. या प्रकरणी मुंबई फुटबॉल असोसिएशननं हायकोर्टात धाव घेतलेली असून, प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाही या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आलीय हे विशेष.
पालिकेतील प्रस्तावाला काँग्रेस पक्षाचा विरोध - साल 2007 पासून काँग्रेसचे स्थानिक नगरसेवक राजा रहबर खान यांनी नेव्हिल डिसोझा मैदानाशी स्थानिकांच्या अनेक पिढ्यांच्या आठवणी जोडल्या असल्याचं सांगितलं. सुमारे 200 स्थानिक फुटबॉल क्लब या मैदानाचा वापर करत असल्याचंही त्यांनी आवर्जून सांगितलं. आरक्षण होण्यापूर्वीपासून इथं नियमितपणे फुटबॉल आणि क्रिकेट खेळलं जातंय. मात्र, नगरसेवक असूनही आपण हे मैदान वाचवू शकत नसू, तर ही लाजिरवाणी बाब असल्याची खंत त्यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना व्यक्त केली. काँग्रेसचे नेते अशरफ आझमी यांनीही प्रस्तावाला विरोध केलाय. या प्रकरणाशी संबंधित याचिका न्यायालयात प्रलंबित असताना महापालिका मैदानाचे आरक्षण बदलण्याची प्रक्रिया कोणत्या आधारावर पुढे नेतेय?, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. मुंबईतील नागरिकांसाठी उपलब्ध सार्वजनिक मोकळ्या जागा झपाट्याने कमी होत असताना क्रीडा आणि मनोरंजनासाठी आरक्षित भूखंड व्यावसायिक किंवा कार्यक्रमांसाठी वापरण्याच्या दृष्टीनं आरक्षण बदलल्यास नागरिकांसाठी उपलब्ध खुल्या जागा आणखी कमी होतील. मात्र, विरोधकांच्या तीव्र विरोधानंतरही भाजपा-शिवसेना बहुमताच्या जोरावर महापालिकेच्या महासभेनं नेव्हिल डिसोझा मैदानाचे आरक्षण बदलण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिलीय.
काय आहे प्रकरण - सुमारे 5000 प्रेक्षकांच्या आसनक्षमतेच्या नेव्हील डिसुझा मैदानात दरवर्षी 900 पेक्षा जास्त सामने खेळवले जातात. यात मुंबईसह देशभरातील शेकडो क्लबचा सहभाग असतो. याशिवाय मुंबईतील अनेक संघ आणि फुटबॉलपटू याच मैदानात खेळून नियमित सराव करतात. आता जर मैदानासाठी राखीव असलेल्या या भूखंडाचं आरक्षण बदलल्यास खेळाडूंचेच नव्हे तर क्लब, प्रशिक्षक आणि यावर अवलंबून असलेल्या अनेकांचं नुकसान होणार आहे. त्यामुळे या मैदानाचं आरक्षण बदलू नये, अशी मागणी करत मुंबई फुटबॉल असोसिएशननं आरक्षण बदलाच्या निर्णयाविरोधात दाद मागत हायकोर्टात याचिका दाखल केलीय. म्हाडानं 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी या भूखंडाच्या आरक्षणात बदल करण्याबाबतच पत्र काढलंय. तर मुंबई महापालिकेच्या सुधार समितीनं मे 2026 मध्ये मैदानाचं जमीन आरक्षण बदलण्याबाबत शिफारस केलेली आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना कायदा 1966 कलम 67(1) नुसार या मैदानाचं आरक्षण बदलून याठिकाणी प्रदर्शन केंद्र उभारण्याचा प्रशासनाचा प्रस्ताव आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या काय आहेत मागण्या- गेल्या सोमवारी हायकोर्टाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं वकील झाल अंद्यार्जुना यांनी प्रशासनाच्या निर्णयाला विरोध करत युक्तिवाद करताना कोर्टाला सांगितलं की, प्रशासनाचा हा निर्णय खेळाडूंच्या हक्कांवर गदा आणत असून अन्यायकारक आहे. तसेच संबंधित भागात प्रदर्शन केंद्र असतानाही प्रशासन आरक्षण बदलण्याचा घाट घालत आहे. त्यावर हायकोर्टानं आरक्षण बदलाबाबत अंतिम निर्णय घेण्यास आणखी किती वेळ लागणार? अशी प्रशासनाला विचारणा केली. त्यावेळी या निर्णयावर नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागवण्यात येतील, त्यास बराच वेळ जाईल अशी माहिती पालिकेच्यावतीनं हायकोर्टात देण्यात आली. हा युक्तिवाद ऐकून घेत यावर सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश प्रशासनाला देत सुनावणी तहकूब केली होती.
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