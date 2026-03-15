गॅसवर नाही तर वाफेवर शिजवला जातो आहार; छत्रपती संभाजीनगरमध्ये अनोखा प्रयोग
आखाती देशातील तणावाच्या परिस्थितीमुळं सगळीकडं गॅस टंचाई निर्माण झाली आहे. त्यामुळं अडचणी निर्माण होत आहेत. परंतु 'या' संस्थेन वाफेगर अन्न शिजवत काम सुरु ठेवलं आहे.
Published : March 15, 2026 at 2:19 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : गॅस तुटवडा निर्माण झाल्यामुळं सगळीकडं भीतीचं वातावरण सर्वसामान्यांमध्ये पाहायला मिळत आहे. हॉटेल व्यवसायिक आणि उद्योजकांच्या व्यवसायावर याचा परिणाम आहे. त्यामुळं त्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फटका बसत आहे. मात्र त्यात एक संस्था अशी आहे जी रोज 35 ते 40 हजार लोकांचा आहार तयार करत आहे. ते देखील अवघा दहा टक्के गॅसचा वापर करून. विश्वास बसत नसेल मात्र शालेय पोषण आहार आणि गरजू रुग्णांच्या नातेवाईकांना मोफत आहार पुरवणाऱ्या 'अन्न अमृत फाउंडेशन'तर्फे वाफेच्या सहाय्यानं आहार शिजवला जात आहे. फक्त चपाती तयार करण्यासाठी आणि फोडणी देण्यासाठीच गॅस वापर होत असल्यानं टंचाई असूनही त्यांच्या सेवेवर परिणाम झालेला नाही. मागील पंधरा वर्षांपासून त्यांनी केलेला प्रयोग टंचाईमध्ये इतरांना प्रेरणा देतोय.
वाफेवर शिजतो 35 ते 40 हजार विद्यार्थ्यांचा आहार : "पोषण आहार योजनेंतर्गत शालेय विद्यार्थ्यांना पोषक अन्न देण्याचं काम शहरातील इस्कॉन केंद्रामार्फत 'अन्न अमृत फाउंडेशन' करत आहे. या केंद्रावर गॅसचा वापर अगदी कमी करून रोज 35 हजार विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहारासोबत गरजू रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठी भोजनाची व्यवस्था केली जाते. या केंद्रात वीज, सोलरमार्फत होणारे गरम पाणी यांच्या माध्यमातून वाफेच्या सहाय्यानं आहार शिकवण्याचं काम केलं जातं. मोठ्या खोलीमध्ये सहाशे लिटर क्षमता असलेले सात मोठे कुकर लावले आहेत. त्यामुळं एकाच वेळी चार हजार किलो अन्न वाफेवर शिजवलं जात. 2012 पासून या प्रयोगाला हळूहळू सुरुवात करण्यात आली होती. आज त्याला मोठं स्वरूप प्राप्त झालं आहे. टंचाईच्या काळात हीच व्यवस्था उपयोगी ठरत आहे," अशी माहिती अन्न अमृत फाउंडेशनचे व्यवस्थापक सुदर्शन पोटभरे यांनी दिली.
अनेक पदार्थ शिजतात वाफेवर : "सुरुवातीला गॅसचा वापर केला नंतर हळूहळू सोलर आणि वाफेच्या माध्यमातून अन्न शिकवण्याच्या प्रक्रिया विकसित केली. सध्य 90 टक्के खाद्यपदार्थ वाफेवर तयार होतात, तर गॅसचा वापर अवघा 10 टक्क्यांवर आला आहे. सुरुवातीला खर्च कमी व्हावा आणि पोषणमूल्य जपलं जावं असा उद्देश होता. मात्र, आज हा प्रयोग फायदेशीर ठरत आहे. वेगवेगळ्या प्रकारची खिचडी, सांबर भात, उसळ, आमटी भात, पुलाव, मटर पनीर राईस, रुग्णालयातील रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठी चपाती, भाजी, वरण, भात असे आठवड्याचे प्रत्येक दिवशी वेगवेगळे पदार्थ शिजवले जातात. चपाती भाजण्यासाठी आणि भाज्यांना किंवा डाळीला फोडणी देण्यासाठी गॅसचा वापर केला जातो. उर्वरित प्रक्रिया वाफेवर केली जाते," अशी माहिती अन्न अमृत फाउंडेशनचे व्यवस्थापक सुदर्शन पोटभरे यांनी दिली.
टंचाई काळात सुरू आहे अन्न प्रक्रिया : "महानगरपालिकेच्या माध्यमातूनच हे अन्नछत्र काम करत असल्यानं शालेय विद्यार्थी आणि रुग्णांच्या नातेवाईकांना योग्य सेवा मिळावी, याकरिता सिलेंडर वेळेवर मिळावं असं पत्र दिलं होतं. त्यावर मनपा आयुक्तांनी जिल्हाधिकारी यांना विनंती केल्यामुळं वेळेवर गॅस पुरवठा होत आहे. रोज एक ते दोन सिलेंडरच वापरलं जात असल्यानं अधिक टंचाई भासत नाही," असं सुदर्शन पोटभरे यांनी सांगितलं.
