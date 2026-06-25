शिर्डीत अन्न व औषध प्रशासनाची मोठी कारवाई; दोन लाखांचे भेसळयुक्त पेढे डंपिंग, 700 किलो पेढे जप्त
अन्न व औषध प्रशासनाने शिर्डी साईबाबा मंदिर परिसरातील पेढ्यांच्या दुकानांवर छापे टाकून सुमारे 600 ते 700 किलो भेसळयुक्त पेढे जप्त केले आहेत.
Published : June 25, 2026 at 6:58 AM IST
शिर्डी - अन्न व औषध प्रशासनाने भाविकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या भेसळखोराविरुद्ध एक मोठी आणि धडक मोहीम राबवली आहे. शिर्डी साईबाबा मंदिर परिसरातील पेढ्यांच्या दुकानांवर आणि काही प्रमुख उत्पादन कारखान्यांवर छापे टाकून सुमारे 600 ते 700 किलो भेसळयुक्त आणि निकृष्ट दर्जाचे पेढे जप्त करण्यात आले असून, सर्व पेढे नष्ट करण्यात आले आहेत. अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याकडे थेट तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर ही धडक कारवाई करण्यात आल्यामुळे संपूर्ण जिल्ह्यात आणि व्यापारी वर्गात मोठी खळबळ उडाली आहे.
देश-विदेशातील कोट्यवधी भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या शिर्डी साईबाबांच्या दर्शनासाठी दररोज लाखो भाविक येतात आणि साईदर्शन झाल्यानंतर आवर्जून पेढ्यांचा प्रसाद खरेदी करतात. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून शिर्डी परिसरात मिळणाऱ्या पेढ्यांच्या दर्जाबाबत अन्न व औषध प्रशासनाकडे अत्यंत गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. प्रसादाच्या नावाखाली भाविकांना निकृष्ट आणि आरोग्यास घातक ठरणारे पेढे विकले जात असल्याचा संशय व्यक्त केला जात होता. या तक्रारींची अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी तात्काळ दखल घेतली. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा दूध भेसळ नियंत्रण समिती आणि शिर्डी अप्पर जिल्हाधिकारी कोळेकर यांनी तातडीने चक्र फिरवून या प्रकरणाचा छडा लावण्याचे आदेश दिले. त्यांच्या आदेशानुसार शिर्डी नगरपालिका प्रशासन, पोलीस प्रशासन, जिल्हा दुग्ध व्यवसाय अधिकारी आणि अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे एक संयुक्त पथक तयार करण्यात आले. या सर्व विभागांनी अत्यंत गुप्तता पाळत शिर्डीतील पेढे विक्रेते आणि कारखान्यांवर एकाच वेळी अचानक छापे टाकले.
संयुक्त पथकाने कारवाई दरम्यान केवळ किरकोळ दुकानांवरच नव्हे, तर या पेढ्यांचे मूळ उत्पादन जिथे होते. त्या मोठ्या कारखान्यांना आपले लक्ष्य केले. शिर्डी आणि आसपासच्या परिसरातील तीन प्रमुख पेढे उत्पादन करणाऱ्या कारखान्यांची कसून झाडाझडती घेण्यात आली असून एकच वेळी छापा टाकण्यात आला आहे.
या तिन्ही कारखान्यांमध्ये तयार होणाऱ्या आणि साठवून ठेवलेल्या पेढ्यांच्या दर्जाबद्दल अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांना संशय आला. पेढ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भेसळ असण्याची शक्यता आणि मानवी आरोग्याला हानिकारक घटक वापरले गेल्याचा संशय आल्यामुळे अन्न सुरक्षा मानके कायद्यातील तरतुदींनुसार हा सर्व साठा जप्त करण्यात आला आहे.
अन्न व औषध प्रशासनाच्या अहिल्यानगरच्या सहाय्यक आयुक्त अपर्णा भोईटे यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना या कारवाईची सविस्तर माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, मिळालेल्या ठोस माहिती आणि तक्रारींच्या आधारे ही संयुक्त मोहीम राबवण्यात आली आहे. आजच्या कारवाईत साधारणतः 600 ते 700 किलो संशयास्पद पेढे जप्त करण्यात आले आहेत. जप्त करण्यात आलेल्या या पेढ्यांची बाजारपेठेतील किंमत सुमारे दोन लाख रुपयांच्या आसपास आहे. केवळ पेढे जप्त करून न थांबता. प्रशासनाने या तिन्ही कारखान्यांमधून आणि शिर्डीतील विविध दुकानांमधून पेढ्यांचे अधिकृत नमुने सीलबंद करून ताब्यात घेतले आहेत. हे सर्व नमुने पुढील रासायनिक विश्लेषणासाठी आणि तपासणीसाठी शासकीय प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले आहेत. प्रयोगशाळेचा अंतिम अहवाल आल्यानंतर यामध्ये नक्की कोणत्या पदार्थांची भेसळ करण्यात आली होती हे स्पष्ट होणार आहे.
"आम्ही ताब्यात घेतलेले पेढे निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे प्राथमिकदृष्ट्या स्पष्ट होत असल्यामुळे भाविकांच्या आरोग्याचा विचार करून शिर्डी नगरपालिकेच्या डंपिंग ग्राऊंडमध्ये नेत जेसीबीच्या मदतीने हा साठा नष्ट करण्यात आला आहे. तसेच प्रयोगशाळेचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर जर या पेढ्यांमध्ये आरोग्याला घातक ठरतील अशा पदार्थांची भेसळ सिद्ध झाली, तर संबंधित तिन्ही कारखानदारांवर अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत कडक कायदेशीर आणि फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील. त्यांना कायद्यानुसार कडक नोटिसा बजावण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. शिर्डीतील जे दुकानदार अशा कारखान्यांकडून निकृष्ट दर्जाचा माल विकत घेऊन तो भाविकांना चढ्या दराने विकत होते, त्यांचीही संपूर्ण माहिती प्रशासनाकडून गोळा केली जात आहे. दुकानदार आणि दुकानाच्या मालकांची चौकशी करून त्यांच्यावरही कायद्याचा बडगा उगारला जाईल. कोणाचीही गय केली जाणार नाही," असा इशारा अहिल्यानगरच्या सहाय्यक आयुक्त अपर्णा भोईटे यांनी दिला.
अन्न व औषध प्रशासनाच्या या अचानक आणि धडक कारवाईमुळे शिर्डीतील भेसळखोर व्यापाऱ्यांचे चांगलेच धाबे दणाणले आहेत. कारवाईची बातमी वाऱ्यासारखी पसरताच मंदिर परिसरातील अनेक छोट्या-मोठ्या दुकानदारांनी आपल्या दुकानांतील पेढ्यांचे बॉक्स लपवून ठेवल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. प्रसादाच्या पवित्र नावाखाली चालणाऱ्या या काळबाजारामुळे शिर्डीच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचत असल्यामुळे भाविकांनी या कारवाईचे जोरदार स्वागत केले आहे.
प्रशासनाने भाविकांना आवाहन केले आहे की, पेढे खरेदी करताना अधिकृत आणि परवानाधारक दुकानांमधूनच खरेदी करावी. तसेच पेढ्यांचा रंग किंवा चव यामध्ये काही बदल वाटल्यास तात्काळ प्रशासनाशी संपर्क साधावा. भविष्यातही शिर्डी आणि जिल्ह्यातील इतर तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी अशा प्रकारची विशेष तपासणी मोहीम सातत्याने सुरूच राहील असा कडक इशारा अन्न व औषध विभागाच्या अहिल्यानगरच्या सहाय्यक आयुक्त अपर्णा भोईटे यांनी दिला आहे.