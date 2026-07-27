साताऱ्यात अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या धाडी; दूध भेसळीचा पर्दाफाश, दाम्पत्याला पकडले रंगेहात
डॅशिंग अधिकारी तुकाराम मुंढेंनी अन्न आणि औषध प्रशासन आयुक्तपदाचा पदभार घेतल्यापासून राज्यातील भेसळखोरांचे धाबे दणाणले आहेत.
Published : July 27, 2026 at 10:46 PM IST
सातारा - अन्न आणि औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढेंच्या नेतृत्वाखाली सातारा जिल्ह्यातील कराड परिसरात धाडी टाकून दूध भेसळीचा पर्दाफाश केलाय. राहत्या घरात कृत्रिम दूध तयार करणाऱ्या शामगाव (ता. कराड) येथील दाम्पत्याला रंगेहात पकडण्यात आले. या कारवाईमुळे कराड दूध भेसळ करणाऱ्या रॅकेटचे धाबे दणाणले आहेत. राज्यभरात अन्न आणि औषध प्रशासनाची भेसळखोरांविरोधात धडाकेबाज मोहीम सुरू आहे. त्याच धर्तीवर अन्न आणि औषध प्रशासनाने कराड तालुक्यातील भेसळखोरांचा पर्दाफाश केला आहे. या कारवाईत शामगाव (ता. कराड) येथील एका घरात कृत्रिम दूध तयार करणाऱ्या दाम्पत्याला रंगेहात पकडण्यात आले आहे. तसेच घटनास्थळावरून भेसळीसाठी वापरण्यात आलेले साहित्यही जप्त करण्यात आलंय.
पांढऱ्या रंगाची संशयित पावडर मिसळून कृत्रिम दूध तयार : कराड तालुक्यातील शामगाव येथे धाड टाकली असता महेश यशवंत फाटक (वय 44) आणि स्वाती महेश फाटक (वय 38) हे केशरी रंगाच्या किटलीत तीन लिटर आणि गुलाबी रंगाच्या किटलीत दोन लिटर म्हशीच्या दुधामध्ये रिफाइंड पामोलीन तेल आणि पांढऱ्या रंगाची संशयित पावडर मिसळून कृत्रिम दूध तयार करताना आढळून आले, अशी फिर्याद अन्न सुरक्षा अधिकारी वंदना रुपनवर यांनी दिलीय. दरम्यान, घटनास्थळावरून सुजाता कंपनीचा मिक्सर, त्याचे भांडे, सुमित कंपनीचा हँड ब्लेंडर तसेच भेसळीसाठी वापरण्यात आलेले साहित्य, असा मुद्देमालही जप्त करण्यात आलाय.
कृत्रिम दूध, पामोलीन तेल मानवी आरोग्यास अपायकारक : कृत्रिम दूध, पामोलीन तेल आणि पांढरी पावडर ही मानवी आरोग्यास अपायकारक आणि असुरक्षित असल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे. तसेच कृत्रिम दुधाची विल्हेवाट लावण्यासाठी किंवा खरेदीसाठी खटाव तालुक्यातील राजाचे कुर्ले येथील ओम डेअरीच्या संबंधितांशी संगनमत असल्याची प्राथमिक माहिती अन्न आणि औषध प्रशासनाला मिळाली आहे. त्या अनुषंगाने तपास सुरू असल्याचे अन्नसुरक्षा अधिकारी वंदना रुपनवर यांनी सांगितले.
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