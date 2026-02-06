ETV Bharat / state

अजित पवार यांच्या निधनामुळं पुणे महानगरपालिकेच्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित सर्व कार्यक्रम रद्द!

पुण्यातील पीएमपीएलमध्ये भरती आणि पदोन्नतीमध्ये घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. याबाबत महानगरपालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी प्रशासनाला चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

Pune Municipal Corporation
पुणे महानगरपालिका (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 6, 2026 at 2:46 PM IST

पुणे : राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या मृत्यूच्या धक्क्यातून महाराष्ट्र अजून सावरला नाही. मात्र, यादरम्यान 15 तारखेला पुणे महानगरपालिकेच्या वर्धापन दिनानिमित्त विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यासंदर्भात गुरूवारी (5 फेब्रुवारी) एक पत्र समोर आलं. यानंतर महानगरपालिकेच्या या निर्णयानंतर प्रशासनावर चौफेर टीका झाली. यानंतर याबाबत महानगरपालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी महानगरपालिकेच्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित सर्व कार्यक्रम रद्द करण्यात आल्याचं सांगितलं आहे. तसंच पुण्यातील पीएमपीएलमध्ये भरती आणि पदोन्नतीमध्ये घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. याबाबत महानगरपालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी प्रशासनाला चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

'प्रत्येक दिवशी, प्रत्येक दारी' ही मोहीम : पुणे महानगरपालिका व स्वच्छ संस्थेच्या संयुक्त विद्यमाने शहरात पहिल्यांदाच राबविण्यात येणाऱ्या पर्यावरणपूरक व नागरिकाभिमुख झिरो वेस्ट कसबा–भवानी प्रकल्पाचा भव्य शुभारंभ शुक्रवारी (6 फेब्रुवारी) महानगरपालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी आमदार हेमंत रासने तसंच कसबा मतदारसंघातील सर्वच नवनिर्वाचित नगरसेवक उपस्थित होते. यावेळी आयुक्त नवल किशोर राम म्हणाले की, "पुणे शहराला स्वच्छतेच्याबाबत नंबर वन शहर म्हणून बनवायचं आहे आणि हा संकल्प आपण केला आहे. डिसेंबर 2026 पर्यंत खऱ्या अर्थानं पुणे शहराला स्वच्छ आणि सुंदर करण्यात येणार आहे. स्वच्छतेसाठी आम्ही हवं ते सगळ करू आणि जनतेला सोबत घेऊन काम करणार आहोत. पुण्यातील कसबा मतदार संघात गेल्या अनेक दिवसांपासून स्वच्छतेवर काम होत असून आता 'प्रत्येक दिवशी, प्रत्येक दारी' ही मोहीम सुरू करण्यात आली आहे," असं आयुक्त नवल किशोर राम यांनी सांगितलं.

सांस्कृतिक कार्यक्रम करण्याचा प्रश्नच येत नाही : पुणे महापालिकेचं वर्धापन दिन असून दरवर्षी विविध कार्यक्रम महानगरपालिकेच्या माध्यमातून घेतले जातात. याबाबत आयुक्त नवल किशोर राम यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, "वर्धापन दिनाच्या दिवशी एक बैठक घेऊन आम्ही चांगले काम करणार असल्याचं निर्धार घेणार आहोत. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनामुळं इतर कोणतेही कार्यक्रम होणार नाहीत. महापालिकेत 25 हजार कर्मचारी अधिकारी असून महापालिका आयुक्त म्हणून माझा निर्णय आहे की, कार्यक्रम करायचाच नाही. सांस्कृतिक कार्यक्रम करण्याचा प्रश्नच येत नाही. त्यादिवशी साधी बैठक घेऊन आम्ही चांगले काम करण्याचा संकल्प करणार आहोत. तसंच कोणाच्या मनात जर चुकीची भावना असेल तर नक्कीच कारवाई करू," असं यावेळी आयुक्त नवल किशोर राम म्हणाले.

पीएमपीएल प्रशासकांना चौकशीसाठी नोटीस : पुण्यातील पीएमपीएलमध्ये भरती आणि पदोन्नतीमध्ये घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. याबाबत आयुक्त नवल किशोर राम म्हणाले की, "पीएमपीएलबाबत काही माझ्या कानावर गोष्टी आलेल्या आहेत. त्याबाबत माझ्याकडे खूप तक्रारी आल्या आहेत. पीएमपीएल एक स्वतंत्र काम करते, महापालिका आयुक्त म्हणून मी पीएमपीएल प्रशासकांना चौकशी करण्यासाठी नोटीस दिली आहे. तसंच अतिक्रमणबाबत जी पूर्वी कधी कारवाई झाली नाही, अशी कारवाई पुणे शहरात तुम्हाला दिसेल, " असं देखील आयुक्त नवल किशोर राम यांनी सांगितलं.


पुढील काळात एकही फ्लेक्स लागणार नाही : दरम्यान, यावेळी आमदार हेमंत रासने म्हणाले की, "स्वच्छ सुंदर कसबा करण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत. आम्हाला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. पालखीच्या वेळेस स्वच्छ पुणे सुंदर पुणे संकल्पना राबवली आहे आणि आता येत्या 90 दिवसांत कसबा स्वच्छ सुंदर करू तसंच कसबा मतदार संघात अनधिकृत फ्लेक्सवर कारवाई करण्याच्या आदेश दिले आहेत. तसंच पुढील काळात एकही फ्लेक्स कसबा मतदारसंघात लागणार नाही, याची दक्षता घेऊ" असं यावेळी ते म्हणाले.

