गणेशोत्सव 2026 : स्वातंत्र्यपूर्व काळात महत्वाची भूमिका बजावणारा 'लोक कलावंताचा मेळा' मोजत आहे शेवटच्या घटका
जुन्या काळी 'लोककलावंताचा मेळा' प्रभावी माध्यम मानलं जायचं. गणेशोत्सवात विविध कार्यक्रमाची रेलचेल पाहायला मिळते. मात्र मेळे आता शेवटच्या घटका मोजत आहेत.
Published : September 20, 2026 at 8:29 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : गणेशोत्सवात विविध कार्यक्रमाची रेलचेल पाहायला मिळते, कुठं धार्मिक तर कुठं लोक प्रबोधनपर कार्यक्रम सादर करून मनोरंजन आणि जनजागृती असे उद्देश्य गणेश मंडळाचे असतात. त्यासाठी विविध माध्यमांचा वापर केला जातो. त्यातही जुन्या काळी प्रभावी माध्यम मानलं जायचं ते 'लोककलावंताचे मेळा'. आपल्या कलेच्या माध्यमातून लोकांचं मनोरंजन करायचं, त्यामधून सामाजिक संदेश लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं प्रभावी मध्यम मानलं जायचं. अगदी स्वातंत्र्यपूर्व काळात देखील मेळा महत्त्वाचं मनोरंजनाचं माध्यम मानलं जायचं. मात्र काळाच्या ओघात हा मेळा शेवटच्या घटका मोजत असून त्याला लोकाश्रय मिळाला पाहिजे, अशी मागणी कलावंतानी केली आहे.
शहरात एकेकाळी महत्वाचे होते 'मेळे' : छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा एकेकाळी लोककलावंतांसाठी महत्त्वाचा मानला जायचा. विशेषतः गणेशोत्सवात 'मेळा' चालवण्याची परंपरा मोठ्या प्रमाणात जोपासली जायची. काही वर्षांपूर्वी चाळीस ते पन्नास मेळा गणेशोत्सव काळात भरवला जायचा. त्यामध्ये बेगमपुरा आणि इतर भागात मोठ्या प्रमाणात कलावंत सराव करताना दिसत. गणेशोत्सव काळात तासंतास लोकांचं मनोरंजन करायचं त्यातून लोककला सादर करून कलेबाबत जागरूकता निर्माण करण्याचं काम हा मेळा करत होता. मात्र आजच्या आधुनिक युगात मनोरंजनाची साधनं बदलत गेली, तसं गणेशोत्सवाचं स्वरूप देखील बदलत गेलं. भव्य देखाव्यांमध्ये कलावंतांनी सादर केलेली ही मेळाची परंपरा मात्र लुप्त पावत चालली आहे. आजच्या घडीला शहरात अवघे दोनच मेळा तग धरून आहेत. मात्र आर्थिक विवंचनेतून ही प्रथा कधी बंद पडेल याची भीती असल्याचं मत 'भीम गणेश मेळा'चे पुनमचंद जावळे यांनी व्यक्त केली.
मेळा म्हणजे काय? : लोकमान्य टिळकांनी सार्वजनिक गणेशोत्सवाला सुरुवात केली. त्यावेळी इंग्रज राजवटीच्या विरोधात सर्वांना एकवटण्यासाठी हा उपक्रम अधिक उपयोगी ठरला. त्यानंतर 'गणेश मेळा' मोठ्या प्रमाणात अस्तित्वात आला आणि सामाजिक चळवळ सर्वांपर्यंत पोहचवणं अधिक सोयीचं झालं. गणेश मेळ्यामध्ये गणेशाची गाणी, देशभक्तीपर गीतं, पोवाडे, ऐतिहासिक प्रसंगांवर नाटक, सामाजिक प्रबोधन करणारी व्याख्यानं आदी सादरीकरण त्या माध्यमातून केले जात असायचे. यात अनेक कलावंत आपली कला सादर करून नवीन चळवळ उभारत असायचे. विशेषतः स्वतंत्र सैनिकांचा संदेश सर्वदूर पोहोचवण्यासाठी उपयुक्त असा उपक्रम मनाला जायचा. इंग्रज देखील या गणेश मेळ्यामध्ये काय सादरीकरण होते, त्यातून काही क्रांतिकारी संदेश तर दिले जात नाहीत ना? याकडं लक्ष देऊन असायचे. स्वातंत्र्यानंतर अनेक सामाजिक संदेश देऊन जनजागृती देण्याचं काम या उपक्रमातून करत असायचे.
काळाच्या ओघात 'मेळे' झाले लुप्त : देश स्वातंत्र्य झाला, त्यावेळी प्रत्येक जिल्ह्यात आणि तालुक्यात विविध लोक कलावंत वेगवेगळ्या प्रकारचा 'मेळा' भरवत असायचा. त्यामाध्यमातून विविध विषयांवर जनजागृतीपर सादरीकरण करत मनोरंजन देखील करण्याचं काम करायचे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात जवळपास 40 ते 50 मेळे अस्तित्वात होते. त्यांच्यामध्ये नाविन्यपूर्ण सादरीकरण करण्यात स्पर्धा असायची. मात्र काळाच्या ओघात मनोरंजनाची साधनं बदलत गेली. डिजिटल युगात स्क्रीन, व्हिडिओ यांचं प्रमाण वाढलं, सोशल माध्यमांच्या मदतीनं सर्वसामान्यांपर्यंत पोहचणं सहज सोपं झालं. परिणामी गणेश मेळा हळूहळू कमी झाला. आज घडीला अवघे दोन मेळे शहरात तग धरून आहेत. हे उपक्रम सुरू ठेवण्याचा खर्च खूप अधिक आणि मागणी मात्र कमी झाल्यानं हा 'मेळा' सुरू ठेवणं अवघड झालं असल्यानं त्यांना जनाधाराची गरज असल्याचं मत 'मोहन गणेश मेळा' प्रमुख डॉ. एम. डी. संपाळ यांनी व्यक्त केलं.
बाबासाहेबांनी नाव दिल्यानं मेळा आहे सुरू : "शहरातील 'भीम गणेश मेळा' पंचक्रोशीत प्रसिद्ध आहे. 1951 मध्ये रुपचंद जावळे यांनी 'सूर्यदर्शन गणेश मेळा'ची स्थापना केली. या मेळ्यामध्ये कलावंतांनी केलेलं सादरीकरण पाहण्यासाठी स्वतः भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उपस्थितीत होते. त्यावेळी कला पाहून त्यांनी 100 रुपयांचं बक्षीस दिलं. त्यांनंतर या मेळ्याचं नाव 'भीम दर्शन गणेश मेळा' असं ठेवण्यात आलं, ते आजपर्यंत कायम आहे. या उपक्रमाचे प्रमुख रुपचंद जावळे यांच्या निधनानंतर त्यांचा मुलगा पुनमचंद जावळे यांनी हा मेळा सुरू ठेवला आहे. कलावंतांचं मानधन, मेकअप, कपडे, प्रवास यांच्यासाठी मोठ्याप्रमाणात खर्च होतो, मात्र त्या मानानं काम मिळत नसल्यानं मेळा हा प्रकार लुप्त पावत चालला आहे. फक्त डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं नाव दिल्यानं पदरचे पैसे टाकून हा उपक्रम चालू ठेवला," अशी माहिती पुनमचंद जावळे यांनी दिली.
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