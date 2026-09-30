चारा संपला, दूध आटले! बुलढाण्यातील शेतकरी हवालदिल; तात्काळ मदतीची मागणी
दुष्काळाच्या झळा बसत असल्यानं बुलढाण्यातील दुग्ध उत्पादनाचा व्यवसाय करणारे शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. वाचा, सविस्तर.
Published : September 30, 2026 at 7:56 PM IST
बुलढाणा- जिल्ह्यात सलग 55 ते 60 दिवसांचा पावसाचा खंड आणि सरासरी 29 ते 31 टक्के पावसाची तूट यामुळे खरिपातील सर्वच पिके पूर्णतः हातातून गेली आहेत. याचा थेट आणि गंभीर फटका दुधाळ जनावरांच्या चाऱ्यावर बसला आहे. शेतांमधील हिरवा चारा पूर्णपणे संपल्याचं चित्र आहे. सध्या पशुपालक शेतकरी सुक्या चाऱ्यावर अवलंबून आहेत. त्यामुळे दूध उत्पादनात निम्म्यापेक्षा अधिक घट झाली आहे. येत्या काळात ही चाराटंचाई भीषण रूप धारण करण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
जिल्ह्यात पावसाच्या दीर्घ खंडामुळे हिरव्या चाऱ्याची उपलब्धता पूर्णपणे नष्ट झाली आहे. पशुपालक शेतकरी सध्या उपलब्ध सुका चारा वापरत आहेत. मात्र, सुक्या चाऱ्यामुळे जनावरांचे आरोग्य आणि दूध उत्पादन दोन्ही गंभीरपणे प्रभावित होत आहे. बुलढाणा परिसरातील पशुपालक शेतकरी अमोल किनगे यांच्याकडे ४० ते ४५ जर्सी गाई आहेत. यापूर्वी दररोज 250 ते 300 लिटर दूध मिळत होते. आता चाराटंचाईमुळे हे प्रमाण घसरून केवळ 100 लिटरवर आलं आहे. “सध्या दोन महिने पुरेल इतकाच चाऱ्याचा साठा आमच्याकडं आहे. गाईंसाठी चाऱ्याचं नियोजन करा, अशी सरकारकडे आमची एकच मागणी आहे. अन्यथा गाई विकल्याशिवाय दुसरा पर्याय राहणार नाही. हिरवा चारा नसल्यानं आम्ही संकटात जीवन जगत आहोत,” अशी व्यथा किनगे यांनी मांडली.
पावसाच्या खंडामुळे केवळ अन्नधान्य पिकेच नव्हे तर चारा पिकेही पूर्णतः नष्ट झाली आहेत. त्यामुळे पशुपालकांसमोर जनावरांचे संगोपन कसे करावे, ही मोठी चिंता निर्माण झाली आहे. चाराटंचाई वाढल्यास दूध उत्पादनात आणखी मोठी घट होण्याची शक्यता आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणावरही गंभीर परिणाम होऊ शकतो. जिल्ह्यातील अनेक पशुपालक शेतकरी आता सरकारकडून तात्काळ चारा उपलब्ध करून देण्याची मागणी करत आहेत. अन्यथा जनावरांची विक्री हाच एकमेव पर्याय उरेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. बुलढाणा जिल्ह्यातील ही परिस्थिती संपूर्ण विदर्भातील पशुपालकांसाठी इशारा देणारी आहे. हिरव्या चाऱ्याअभावी दुधाळ जनावरांचं संगोपन कठीण होत असताना प्रशासनानं तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अन्यथा येत्या काही महिन्यांत चाराटंचाई अधिक गंभीर होऊन शेतकऱ्यांचं नुकसान वाढण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांनी सरकारकडं चारा नियोजनाची मागणी जोरदारपणं केली आहे.
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