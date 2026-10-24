दुष्काळसदृश 265 तालुक्यात चारा लागवडीला मंजुरी; रोजगारनिर्मितीलाही मिळणार बळ
वैयक्तिक जमिनीसाठी 1.21 लाख, तर सार्वजनिक जमिनीवरील एक एकर लागवडीसाठी 1.55 लाखांचे अंदाजपत्रक मंजूर करण्यात आल्याची माहिती मंत्री भरत गोगावले यांनी दिली.
Published : October 24, 2026 at 4:24 PM IST|
Updated : October 24, 2026 at 5:05 PM IST
मुंबई - राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीत संभाव्य चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी आणि ग्रामीण मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाने चारा लागवडीचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ‘विकसित भारत रोजगार व आजीविका हमी अभियान (ग्रामीण)’ (व्हीबी जी राम जी) अंतर्गत वैयक्तिक तसंच ग्रामपंचायत व सार्वजनिक जमिनीवर चारा पिकांच्या लागवडीसाठीच्या आर्थिक मापदंडांना मंजुरी देण्यात आली आहे, अशी माहिती रोजगार हमी योजना मंत्री तथा रायगडचे पालकमंत्री भरत गोगावले यांनी दिली.
दुष्काळ निवारणासोबतच पशुपालकांना दिलासा आणि ग्रामीण रोजगाराला चालना देणाऱ्या या योजनेची अंमलबजावणी संबंधित यंत्रणांनी युद्धपातळीवर करावी. - भरत गोगावले, रोजगार हमी योजना मंत्री
या निर्णयानुसार, वैयक्तिक जमिनीवर 7 हजार 490 रोपांच्या चारा लागवडीसाठी 1 लाख 21 हजार 815 रुपयांचे अंदाजपत्रक मंजूर करण्यात आले आहे. यात 245 मनुष्य-दिवसांच्या मजुरीसाठी 77 हजार 665 रुपये आणि साहित्य खर्चासाठी 44 हजार 150 रुपयांची तरतूद आहे. ग्रामपंचायत हद्दीतील, गावठाण तसंच विहिरीजवळील उपलब्ध जागेवर एक एकर क्षेत्रात चारा लागवडीसाठी 1 लाख 55 हजार 3 रुपयांचे अंदाजपत्रक मंजूर झाले आहे. त्यात २९५ मनुष्य-दिवसांच्या मजुरीसाठी 93 हजार 515 रुपये आणि साहित्य खर्चासाठी 61 हजार 488 रुपये समाविष्ट आहेत. दोन्ही कामांसाठी प्रतिदिन 317 रुपये मजुरी दर निश्चित करण्यात आला आहे.
जमीन स्वच्छ करणे, पूर्वमशागत, खत देणे, पेरणी व लागवड, पाणी देणे, आंतरमशागत, निंदणी आणि कापणी अशा विविध कामांचा या आराखड्यात समावेश आहे. त्यामुळे उपलब्ध जमिनीवर चारा उत्पादन वाढविण्यासह पशुपालकांना हिरव्या चाऱ्याचा शाश्वत पर्याय उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. खरीप हंगाम 2026 मध्ये ‘ट्रिगर-1’ लागू झालेल्या 265 तालुक्यातील दुष्काळसदृश परिस्थिती लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. चारा टंचाईची तीव्रता कमी करणे, पशुधनाचे संरक्षण करणे आणि ग्रामीण मजुरांना काम उपलब्ध करून देणे, अशी या उपक्रमाची उद्दिष्टे आहेत.
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