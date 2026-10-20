विजयादशमी उत्सवात राष्ट्रनिर्माणाच्या विचारांवर लक्ष केंद्रित करा- सरसंघचालक डॉ.मोहन भागवत
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दी वर्षानिमित्त आयोजित कार्यक्रमांच्या समारोपच्या निमित्ताने आज आपण येथे विजयादशमी उत्सव साजरा करण्यासाठी एकत्र आलो असल्याचे संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत म्हणाले.
Published : October 20, 2026 at 11:55 AM IST
नागपूर - राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा विजयादशमी(दसरा) उत्सवाच्या निमित्ताने नागपूरच्या रेशीमबाग येथे विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. 1925 मध्ये विजयादशमीच्या दिवशी डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार यांनी नागपुरात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना केली होती, त्यामुळे विजयादशमी उत्सवास संघाच्या परंपरेत विशेष स्थान आहे. संघाच्या शाखेतील शिस्त, शारीरिक प्रशिक्षण, पथसंचलन यांसारख्या उपक्रमांतून संघटनात्मक बांधिलकीचे दर्शन घडवले जाते. आजच्या सोहळ्याला 'दैनिक जागरण'चे मुख्य संपादक संजय गुप्ता यांना निमंत्रित करण्यात आले होते. याशिवाय माजी राष्ट्रपती जयदीप धनखड, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासह भाजपाचे आमदार आणि पदाधिकारी उपस्थित होते. नागपूर हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना भूमी असल्याने येथील विजयादशमी उत्सवाला राष्ट्रीय स्तरावर महत्त्व आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दी वर्षानिमित्त आयोजित कार्यक्रमांच्या समारोपच्या निमित्ताने आज आपण येथे विजयादशमी उत्सव साजरा करण्यासाठी एकत्र आलो असल्याचे संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत म्हणाले. याशिवाय त्यांनी झेन झीच्या आंदोलनावरही भाष्य केले आहे.
आपल्या 'स्व'बोधाचा पाया - आपल्या देशाच्या संविधानातील उद्देशिकेमध्ये आपण स्वतःला 'आम्ही भारताचे लोक' असे संबोधले आहे. विविधता असून भावनिकदृष्ट्या एकात्म असलेल्या समाजाचे हे प्रतीक आहे. हे भावनिक बंध अधिकाधिक दृढ कसे करावेत, याचे मार्गदर्शनही संविधानातील मार्गदर्शक तत्त्वांमधून स्पष्टपणे मिळते. या भावनिक एकात्मतेची प्रत्यक्ष अनुभूती ज्या तत्त्वामुळे प्राप्त होते, ते तत्त्व आणि त्याचे स्पष्टीकरण करणारे जगातील सर्वश्रेष्ठ तत्त्वज्ञान आपल्याकडे असतानाही आपले आचरण त्यापासून पूर्णपणे वेगळे आणि हीन झाले. परिणामी, विश्वगुरूच्या स्थानावरून आपली घसरण होत गेली आणि अनेक शतके आपल्याला पारतंत्र्य भोगावे लागले. अनेक महान प्रयत्नांमधून आणि असंख्य बलिदानांमधून त्या दुर्दैवी परिस्थितीतून मुक्त झाल्यानंतर आपण पुन्हा एकदा एकात्मता आणि प्रगतीच्या मार्गावर वाटचाल करू लागलो आहोत. त्यामुळे आपल्याला आपल्या विस्मृतीत गेलेल्या या तत्त्वाचे स्पष्ट आकलन करून घ्यावे लागेल, ते मनापासून स्वीकारावे लागेल आणि जीवनाच्या सर्व अंगांमध्ये त्यानुसार आवश्यक गुणांचा विकास करावा लागेल. देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी जितकी तपश्चर्या आणि समर्पण करावे लागले, त्यापेक्षाही अधिक प्रयत्नांची आवश्यकता आता आहे, हे आजच्या परिस्थितीवरून आपल्या लक्षात येत असल्याच सरसंघचालक मोहन भागवत म्हणाले आहेत.
विवेकाधिष्ठित आचरणाची आवश्यकता - आजच्या काळात कुटुंबातील ज्येष्ठांकडून, शालेय अभ्यासक्रमातून किंवा समाजातील वातावरणातून मिळणाऱ्या संस्कारांचे प्रमाण दिवसेंदिवस कमी होत आहे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे समाजमाध्यमांद्वारे सर्व प्रकारची माहिती आणि बातम्या सर्वांपर्यंत पोहोचत आहेत. अनेक देशांमध्ये नव्या पिढीतील मुले आणि युवक या माध्यमांतून मिळणारी माहिती योग्य-अयोग्यतेचा विवेक न करता स्वीकारतात. त्याचे दुष्परिणाम अनुभवल्यानंतर काही देशांनी या माध्यमांवर विशिष्ट नियम आणि निर्बंध लागू केले आहेत. आपल्या देशातही विशेषतः ओटीटी (OTT) मंचांच्या संदर्भात अशा उपाययोजनांची आवश्यकता समाजातून व्यक्त होत आहे. शासन आणि प्रशासनाने याचा विचार करायला हवा. माहिती सहज आणि मुक्तपणे उपलब्ध होत असली, तरी नव्या पिढीला योग्य-अयोग्य ओळखण्याची आणि विवेकपूर्ण निर्णय घेण्याची दृष्टी द्यावी लागेल. या विवेकाच्या अभावामुळे व्यक्तिगत, कौटुंबिक आणि सामाजिक जीवनात अनेक दुष्परिणाम दिसून येतात. विवेकाच्या अभावामुळेच जगभरातील तरुण पिढी अमली पदार्थांच्या व्यसनाच्या आहारी जात आहे. व्यसन ही एक गंभीर राष्ट्रीय समस्या आहे. तिचे निवारण करण्यासाठी शासन, प्रशासन आणि समाजाने वेळीच प्रयत्न सुरू केले पाहिजेत. समाजातील आजच्या पालक पिढीने नव्या पिढीला विवेकपूर्ण विचारांची आणि योग्य-अयोग्य ओळखण्याची दृष्टी द्यावी लागेल. त्याचबरोबर नव्या पिढीने स्वतःला व्यसनाधीन बनवू शकणाऱ्या सर्व प्रवृत्तींपासून दूर ठेवले पाहिजे. या दृष्टीने देशातील या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी कार्यरत असलेल्या सर्वांना सोबत घेऊन, देशभरात व्यसनांविरुद्ध व्यापक जनजागृती आणि प्रतिबंधात्मक अभियान उभे करण्यासाठी स्वयंसेवक प्रयत्न करतील. विश्वगुरू भारताचं नावलौकिक वाढवण्याची जबाबदारा नव्या पिढीच्या खाद्यावर येणार आहे. हे आव्हान स्वीकारून त्याला यशस्वीपणे सामोरे जाण्यासाठी आपल्या युवकांनी सर्व दृष्टींनी सज्ज झाले पाहिजे, असंही ते म्हणालेत.
भारतवासीयांचे एकत्व स्वाभाविक आणि निरपेक्ष - आपला परस्परांशी आणि भारताशी असलेला संबंध हा जिवंत नात्याचा आहे. तो हृदयाचा संबंध असल्यामुळे त्याला कोणत्याही अटींचे बंधन नाही. 'तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहें न रहें' हा भाव या नात्याचे स्वरूप व्यक्त करतो. आपलेपणा, आत्मीयता आणि नातेसंबंध यांमध्ये अटी नसतात, या नात्यांवरील निष्ठा मात्र दृढ असावी लागते. आपल्या स्वातंत्र्यसैनिकांचेही राष्ट्राप्रति असेच संपूर्ण आणि बिनशर्त समर्पण होते. त्यांच्या त्यागपूर्ण संघर्षामुळेच ब्रिटिश सरकारला भारत सोडण्यास भाग पडले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ याच हिंदुभावाला जागृत करून संपूर्ण समाजाला सुसंघटित आणि सामर्थ्यसंपन्न बनविण्यासाठी कार्यरत आहे. व्यक्तिजीवनापासून विश्वजीवनापर्यंतची धारणा, प्रतिष्ठा आणि सुरक्षा ही सामर्थ्याशिवाय शक्य नाही. त्यामुळे संघटित आणि सामर्थ्यसंपन्न हिंदू समाजाचा विचार करणे किंवा त्यासाठी कार्य करणे, हे सर्व पंथांविषयी आदरभाव अथवा राष्ट्राच्या भावनिक एकात्मतेच्या विरोधात नाही. हिंदू समाजाची विचारदृष्टी आणि स्वभाव समावेशक असल्यामुळे असे कार्य आपल्या सर्वांमधील भावनिक एकात्मता, सद्भावना आणि सदाचार यांचे पोषण करणारेच ठरेल हे समजून घेतले पाहिजे. पिढ्यान्पिढ्या मिळत आलेला हाच स्वभाव आणि संस्कार कॅप्टन स्मित मच्छार यांना स्वतःच्या प्राणांची बाजी लावून इतरांच्या संरक्षणासाठी स्वतःला झोकून देण्याची प्रेरणा देतो, असंही मोहन भागवत म्हणालेत.
आंदोलनांचा उद्देश समस्यांवर उपाय शोधणे हा असला पाहिजे- या सर्व प्रयत्नांमागे एक महत्त्वाची प्रेरणा आहे ती आहे, समाज आणि देश चालविण्याची जबाबदारी आपलीही आहे, कारण हा देश आणि हा समाज आपला आहे. आंदोलनांमागे हाच आपलेपणाचा भाव असला पाहिजे. मात्र, जेव्हा असे होत नाही आणि आंदोलन हे राजकारणचे साधन बनते,एखाद्या व्यक्तीविषयी समूहाविषयी किंवा विचाराविषयी विरोधाची आणि शत्रुत्वाची भावना बाळगून ते चालविले जाते, तेव्हा भारताला दुबळे करू इच्छिणाऱ्या शक्ती त्याचा लाभ घेतात. परस्परांतील मतभेद अधिक तीव्र करून मनभेद निर्माण करणे, समस्यांच्या संदर्भात अन्यायग्रस्त असल्याची भावना सतत बळकट करणे आणि देशातील व्यवस्थांविषयी अविश्वास निर्माण करणे, ही अशा शक्तींची कार्यपद्धती असते. त्यातून कलह, तीव्र असंतोष, फूट पाडणे, अव्यवस्था आणि अराजकतेचे वातावरण निर्माण करण्याचे प्रयत्न केले जातात.
भारत विविध क्षेत्रांत यशस्वी होतोय- भारताला दुबळे ठेवू इच्छिणाऱ्या जागतिक शक्तीही कधी कधी अशा परिस्थितीचा आपल्या स्वार्थासाठी उपयोग करून घेतात. भारतासह संपूर्ण विश्वातील सभ्यता, मांगल्य, सांस्कृतिक मूल्ये आणि मानवी संस्कार नष्ट-भ्रष्ट करून टाकण्याचा आसुरी संकल्प घेऊन पश्चिमेकडून एक वादळ घोंघावत आले आहे. जगातील तथाकथित प्रगत देशही त्याच्या प्रभावामुळे त्रस्त आणि असहाय झाले आहेत. मात्र, गेल्या काही दशकांत भारताने स्वतःचे सामर्थ्य आणि सुनीती यांच्या बळावर जागतिक स्तरावर हळूहळू आपले स्थान निर्माण केले आहे. भारतीय समाजाचा पुरुषार्थ, सुदृढ धोरणे, नेतृत्व, देशाभिमान आणि विश्वाप्रति असलेल्या आपल्या दायित्वाची जागृती यांमुळे भारत विविध क्षेत्रांत यशस्वी होत आहे.
समाज विशाल असल्यामुळे त्यात समस्या असणे स्वाभाविक - भारताच्या या प्रगतीमुळे जगातील विविध राष्ट्रांमध्ये अराजकता निर्माण करून, स्वतःच्या स्वार्थपूर्तीसाठी सहाय्यभूत ठरू शकणाऱ्या आपल्या हस्तकांना तेथे सत्तास्थानी बसविण्याचे षड्यंत्र रचणाऱ्या शक्तींचे डावपेच निष्फळ ठरतील. ही वस्तुस्थिती या शक्तींनाही ठाऊक आहे. त्यामुळे भारत हाच त्यांच्यासाठी निर्णायक आणि सर्वाधिक सामर्थ्यवान प्रतिस्पर्धी, तसेच अंतिम व सर्वाधिक महत्त्वाचे लक्ष्य आहे. भारत, हिंदू समाज आणि संघ यांना कशा प्रकारे विभाजित किंवा विस्कळीत करता येईल, याचा विचार करून योजना आखत या शक्ती कार्य करतात. त्यांच्या प्रवृत्तीशी साम्य असलेले काही लोक त्यांना मदत करण्यासाठी पुढे येतात. क्षुद्र सत्तास्वार्थ आणि विवेकहीनतेपोटी काही महत्त्वाकांक्षी नेतेही त्यात सहभागी होतात. आपला समाज एवढा विशाल असल्यामुळे त्यात समस्या असणे स्वाभाविक आहे. व्यवस्थेमध्येही अनेक त्रुटी असू शकतात. त्यातून आंदोलने उभी राहणेही स्वाभाविक आहे. मात्र, आंदोलनांचा उद्देश समस्यांवर उपाय शोधणे हा असला पाहिजे.
आपल्या कृती संविधान आणि कायद्याच्या मयदित राहिल्या पाहिजेत- आंदोलन करणारा समाजातील कोणताही समूह असो, शांतता आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी कार्यवाही करणारे शासन-प्रशासन असो किंवा राजकीय नेते असोत, आपल्या अखंड समाजात आपल्या कृतींमुळे परस्परांमध्ये विसंवाद, द्वेष, कटुता, असंतोष किंवा विभाजन निर्माण होता कामा नये. भावना तीव्र झाल्या तरी आपल्या कृती संविधान आणि कायद्याच्या मयदित राहिल्या पाहिजेत. आपले बोलणे, वागणे आणि व्यवहार यांमध्ये सभ्यतेची मर्यादा राखली गेली पाहिजे. याचे भान आपण सर्वांनी ठेवले पाहिजे. मतांचा लाभ, स्वस्त लोकप्रियता किंवा राजकीय फायदा मिळविण्याचा मोह आपल्या विवेकावर आणि सद्भावनेवर वरचढ होणार नाही, याची काळजी आपण घेतलीच पाहिजे.
तेव्हा 'वंदे मातरम्'चा उदय झाला- लॉर्ड कर्झन यांनी बंगालची फाळणी करून हिंदू आणि मुसलमानांना वेगळे करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा एक भूमी आणि एक समाज यांची सांप्रदायिक आधारावर विभागणी करण्याच्या या प्रयत्नाला समाजाने ठाम विरोध केला. अखेर ब्रिटिश सत्तेला फाळणीचा प्रस्ताव मागे घ्यावा लागला. त्या काळात याच राष्ट्रीय एकात्मतेचे आणि देशभक्तीचे प्रतीक म्हणून ‘वंदे मातरम्’चा उदय झाला. फाळणीचा डाव पराभूत झाला. मात्र, 1947 मध्ये असे का घडू शकले नाही? आपण वेगळे आहोत, आपली रूपे वेगळी दिसतात, म्हणून आपण वेगळेच आहोत, असा विचार आपल्या मनात रुजविण्यात आला.
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