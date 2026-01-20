अभ्यास आणि करिअरवर लक्ष केंद्रित करा : फौजदारी खटल्याचा सामना करणाऱ्या 'टिस'च्या विद्यार्थ्यांना न्यायालयाचा सल्ला
मुंबई - वादांमध्ये न अडकता करिअरवर लक्ष केंद्रित करा, असा सल्ला मुंबईतल्या न्यायालयानं टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (TISS) च्या विद्यार्थ्यांना दिला आहे. त्यांच्यावर दिल्ली विद्यापीठाचे माजी प्राध्यापक जी. एन. साईबाबा यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात सहभागी झाल्याच्या आरोपावरून फौजदारी खटला दाखल करण्यात आला आहे. त्यांच्या अटकपूर्व जामिनाच्या अर्जांवर सुनावणी करताना, सत्र न्यायालयानं सोमवारी त्यांना दिलेल्या अटकेपासूनचं अंतरिम संरक्षण वाढवलं.
शहरातील ट्रॉम्बे पोलिसांनी ऑक्टोबर २०२५ मध्ये 'टिस'च्या नऊ विद्यार्थ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. त्यांच्यावर कथित माओवादी संबंधांच्या प्रकरणात मार्च २०२४ मध्ये निर्दोष मुक्त झालेल्या जी. एन. साईबाबा यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त कार्यक्रम आयोजित केल्याचा आरोप आहे. त्यांच्यावर दिल्ली दंगल प्रकरणात सध्या तुरुंगात असलेल्या जेएनयूचे माजी विद्यार्थी शरजील इमाम आणि उमर खालिद यांच्या समर्थनार्थ घोषणाबाजी केल्याचाही आरोप आहे.
या विद्यार्थ्यांवर भारतीय न्याय संहिता (BNS) च्या, राष्ट्राला हानी पोहोचवणे, विविध गटांमध्ये शत्रुत्व निर्माण करणे आणि बेकायदेशीर जमाव जमवणे इत्यादींशी संबंधित कलमांखाली आरोप ठेवण्यात आले आहेत. विशेष सरकारी वकील शिशिर हिरे यांनी सांगितलं की, त्यांनी गेल्यावेळी न्यायालयाला आरोपींना न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली होती. सोमवारी, सर्व विद्यार्थी सत्र न्यायालयासमोर हजर झाले. सुनावणीदरम्यान, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनोज बी. ओझा यांनी विद्यार्थ्यांना सांगितलं की, त्यांनी अशा प्रकरणांमध्ये न पडता आपल्या अभ्यासावर आणि करिअरवर लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे.
न्यायालयाने त्यांचं अटकेपासूनचं अंतरिम संरक्षण ५ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीपर्यंत वाढवलं. ९० टक्क्यांहून अधिक अपंगत्व असलेले आणि व्हीलचेअरवर असलेले साईबाबा यांना प्रतिबंधित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) संघटनेशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून मुंबई उच्च न्यायालयानं निर्दोष मुक्त करण्यापूर्वी एक दशक तुरुंगात ठेवण्यात आलं होतं. त्यांचं १२ ऑक्टोबर २०२४ रोजी निधन झालं.
