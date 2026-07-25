ऑनलाईन मागवला आयफोन, पार्सलमध्ये मिळालं दाढी वाढवण्याचं तेल
मुंबई ग्राहक मंचानं, ऑनलाईन मागवलेल्या आयफोन ऐवजी दाढी वाढवण्याचं तेल पाठवल्याप्रकरणी फ्लिपकार्ट आणि फोन विक्रेत्याला ग्राहकाला 1.80 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.
Published : July 25, 2026 at 6:38 PM IST
मुंबई : ऑनलाईन मागवलेल्या आयफोनऐवजी दाढी वाढवण्याचं तेल पाठवल्याप्रकरणी मुंबई ग्राहक तक्रार निवारण आयोगानं भारतातील आघाडीचं ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल असलेल्या फ्लिपकार्टसह फोन विक्रेत्यालाही मोठा दणका दिलाय. ग्राहक मंचानं नुकसान भरपाईपोटी ग्राहकाला 1.80 लाख देण्याचे आदेश दिलेत.
काय आहे प्रकरण : पवई येथील निवासी असलेल्या एका तक्रारदारानं 22 एप्रिल 2023 रोजी फ्लिपकार्टवरून 1 लाख 11 हजार 793 रुपयांना आयफोन 14 प्रो 'नो-कॉस्ट ईएमआय' योजनेत खरेदी केला होता. त्यासोबत त्यानं या फोनसाठी एक चार्जर आणि कव्हरचीही स्वतंत्र ऑर्डर केली होती. सर्व गोष्टी त्याला नियोजित वेळेत मिळाल्या. मात्र, मुख्य पार्सलमध्ये आयफोनऐवजी चक्क दाढी वाढवण्याच्या तेलाची बाटली ठेवल्याचं आढळून आलं. यावर ग्राहकानं तातडीनं फ्लिपकार्टच्या कस्टमरकेअरशी संपर्क साधून याची रितसर तक्रार दाखल केली. ग्राहकाला चुकीचं उत्पादन मिळाल्याची तातडीनं तक्रार करूनही फ्लिपकार्टनं याप्रकरणाची गंभीर दखल घेतली नाही. याची योग्य चौकशी न करता, चुकीचं पार्सल परत घेतलं नाही. तसंच चुकीचं उत्पादन बदलून योग्य दिलं नाही की त्याचे पैसेही परत केले नाहीत. याउलट तक्रार निकाली काढल्याचं ग्राहकाला कळवण्यात आलं.
ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडून गंभीर दखल : याप्रकरणी तक्रारदारानं ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडं दाद मागितली. या घटनेची गंभीर दखल घेत आयोगानं ऑनलाईन शॉपिंग पोर्टल असलेल्या फ्लिपकार्टसह फोन विक्रेत्याला दोषी ठरवलंय. ग्राहकानं फ्लिपकार्टसोबत रितसर आर्थिक व्यवहार केल्यानंतर त्याला योग्य ते उत्पादन पोहोचवण्याची जबाबदारी ही फ्लिपकार्टची होती. तसंच त्यात काही अडचण आल्यास त्याकरताही सर्वस्वी हेच ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मचं जबाबदार आहे. ते आपली जबाबदार नाकारू शकत नाहीत, असा निर्वाळा ग्राहक मंचानं आपल्या निकालात दिलाय.
नुकसानभरपाईचे आदेश जारी : ही कृती व्यापार सेवेतील त्रुटी आणि अनुचित व्यापार पद्धत असल्याचं आयोगानं स्पष्ट केलंय. झालेल्या प्रकाराबाबत ग्राहकानं आयफोनसाठी खर्च केलेले 1 लाख 11 हजार 793 रुपये तातडीनं परत करावेत. तसंच या रकमेवर खरेदी केलेल्या तारखेपासून म्हणजेच 22 एप्रिल 2023 पासून त्याला ही रक्कम परत मिळेपर्यंत 9 टक्के वार्षिक व्याजानं परतावा द्यावा. यासह आजवर झालेल्या मानसिक त्रास आणि छळाबद्दल वेगळी 50 हजार रुपयांची नुकसानभरपाई आणि यासाठी दिलेल्या कायदेशीर लढाईत आलेल्या न्यायालयीन खर्चाचे 20 हजार रुपये येत्या 45 दिवसांच्या आत देण्याचे आदेशही ग्राहक मंचानं आपल्या आदेशांत दिले आहेत.
फोनची निर्मिती करणाऱ्या ॲपलला दिलासा : याप्रकरणी तक्रारदारानं फोनची निर्मिती करणाऱ्या ॲपललाही प्रतिवादी केलं होतं. मात्र, याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करताना ॲपलच्यावतीनं स्पष्ट करण्यात आलं की, आमचा व्यवसाय हा फोननिर्मितीचा आहे. आम्ही आमच्या अधिकृत दुकानातून विक्री झालेल्या फोनशी संबंधित प्रक्रियेकरता जबाबादार आहोत. आमच्या फोनची विक्री करणारे इतर विक्रेते आणि ऑनलाईन अथवा ई कॉमर्स पोर्टलद्वारे होणाऱ्या फोनच्या आयफोन विक्रीकरता आम्ही जबाबदार नाही. कारण त्या व्यवहारांवर आमचं कोणतंही नियंत्रण नाही. त्यामुळं याप्रकरणाशी आमचा कोणताही संबंध नसून त्याकरता आम्हाला जबाबदार धरू नये. ग्राहक मंचानंही ॲपलचा हा दावा ग्राह्य धरत त्यांना या प्रकरणातून दिलास देत त्यांचा याच्याशी काहीही संबंध नसल्याचं आपल्या निकालात अधोरेखित केलंय.
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