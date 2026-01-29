ETV Bharat / state

ठाण्यातील घरात राहण्याचं स्वप्न अधुरं; सोसायटीत वाढदिवस केला... अन् काळानं घातली झडप

बुधवारी बारामतीत अजित पवार यांचा विमान अपघात झाला. यात त्यांच्यासह पिंकी माळी, विदीप जाधव, कॅप्टन सुमित कपूर आणि कॅप्टन शांभवी पाठक यांच्या मृत्यू झाला.

FLIGHT ATTENDANT PINKY MALI
फ्लाईट अटेंडंट पिंकी माळी (ETV Bharat)
ठाणे : बारामतीमध्ये झालेल्या भीषण विमान अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या फ्लाईट अटेंडंट पिंकी माळीवर गुरुवारी दादरमधील स्मशानभूमीत शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. आई-वडील, नातेवाईक, मित्रपरिवार आणि सहकाऱ्यांच्या उपस्थितीत पिंकीला अखेरचा निरोप देण्यात आला. वरळी म्हाडा कॉलनीत राहणारी पिंकी चार्टर्ड विमान सेवेत कार्यरत होती. अपघाताच्या दिवशी ती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत बारामतीकडं जाणाऱ्या विमानात ड्युटीवर होती. मात्र, लँडिंगदरम्यान विमान कोसळल्यानं पिंकीसह सर्व प्रवाशांचा मृत्यू झाला.

विमान अपघातात पिंकीचा मृत्यू : बुधवारी सकाळी झालेल्या विमान अपघातात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह पाच जणांचा मृत्यू झालाय. त्यात ठाण्यातील पिंकी माळीचा समावेश आहे. पिंकी माळी खासगी विमानसेवा कंपनीत फ्लाईट अटेंडंट म्हणून काम करत होती. पिंकीनं अनेकवेळा अजित पवार यांच्यासोबत विविध ठिकाणी प्रवास केला होता. तर अजित पवार यांचे अंगरक्षक विदीप जाधव हेदेखील ठाण्याचे होते. त्यांचाही भीषण अपघातात मृत्यू झाला.

भावना व्यक्त करताना पिंकी माळीचे शेजारी (ETV Bharat Reporter)

पिंकीचा फोन कायमचा शांत : अपघाताच्या आदल्या रात्री पिंकीनं वडील शिवकुमार माळी यांना फोन करून, "उद्या सकाळी अजितदादा पवार यांच्यासोबत बारामतीला जात आहे. त्यांना तिथं सोडून नांदेडला जाणार आहे," असं सांगितलं होतं. 'उद्या बोलू' हेच तिचे शेवटचे शब्द ठरले. पिंकी गेल्या काही दिवसांत तीन-चार वेळा अजित पवार यांच्यासोबत प्रवास करत होती. प्रत्येक वेळी ती घरी फोन करून कुटुंबीयांना माहिती द्यायची. मात्र, या वेळी तिचा फोन कायमचा शांत झाला.

भावाला पायलट बनवण्याचं स्पप्न अधूर : पिंकी मेहनती, जबाबदार आणि हसतमुख स्वभावाची होती. मध्यमवर्गीय कुटुंबातून पुढं येत तिनं विमान सेवेत करिअर घडवलं. भावाला पायलट बनवण्याचं तिचं स्वप्न होतं. पण, तिच्या अकाली जाण्यानं ते अधुरंच राहिलं. या अपघातप्रकरणी विमान सुरक्षा यंत्रणेकडून चौकशी सुरू आहे.

आता सगळ संपलं : पिंकी माळीचा भाऊ करण बहिणीच्या मृत्यूनं भावनिक झाला. तो म्हणाला की, "ती आधी आकाशा एअरलाईन्समध्ये होती. काही महिन्यांपूर्वी तिनं व्हिएसआरमध्ये कामाला सुरुवात केली होती. सध्या ती तिच्या पतीबरोबर कल्याणला राहत होते. तिचे पती पुण्याला एलअँडटी कंपनीमध्ये कामाला आहेत. तिला वडिलांप्रमाणं समाजसेवेची आवड होती. पण आता सगळं संपलं."

...अन् पिंकीला अखेरचा निरोप : विमान दुर्घटनेमध्ये अजित पवार यांच्यासह मृत्युमुखी पडलेल्या पिंकी माळीचं पार्थिव अंतिम दर्शनासाठी तिच्या सासरी कळवा इथं काही वेळ आणलं होतं. यानंतर पुन्हा माहेरी वरळी इथं नेण्यात आलं. पिंकी माळी हिचं काही वर्षांपूर्वी लग्न झालं होतं. तिच्या आवडीनिवडीनुसार तिचा पती ओम कळवा येथील राहत्या घरी फर्निचर बनवत होता. अगदी तिच्या आवडत्या रंगापासून घरामध्ये सजावटीचं काम सुरू होतं. सोसायटीच्या प्रत्येक सणावारांमध्ये या जोडप्याचा सक्रिय सहभाग असायचा. नुकताच पिंकीचा वाढदिवसदेखील या कुटुंबानं संपूर्ण सोसायटीसोबत साजरा केला होता. ते दोघेही सोसायटीमधील सर्वांसोबतच अगदी मिळून मिसळून राहायचे. त्यामुळं ऐन उमेदीत असलेल्या पिंकीच्या आकस्मिक मृत्यूनं सोसायटीतील रहिवाशांना धक्का बसला. पिंकी माळीचा मृतदेह थोड्या वेळासाठी तिच्या सासरी कळवा इथं आणण्यात आला. यानंतर तिच्या माहेरी अंत्यसंस्कारासाठी पाठवण्यात आला. सोसायटीतील लोकांनी त्यांच्या आवडत्या पिंकीला अखेरचा निरोप दिला.

