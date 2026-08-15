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पुण्यातील ध्वजारोहण कार्यक्रमातील आसन व्यवस्थेवरुन नाराजीनाट्य; नीलम गोऱ्हे उठवणार आवाज

पुण्यातील ध्वजारोहण कार्यक्रमात नाराजीनाट्य पाहायला मिळालं. आसन व्यवस्थेवरुन नाराजी दिसून आली.

independence day pune
पुण्यातील ध्वजारोहण कार्यक्रम (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 15, 2026 at 11:20 AM IST

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पुणे : देशभरात आज 80 वा स्वातंत्र्य दिन मोठ्या उत्साहात साजरा होत असून, देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावर ध्वजारोहण केलं. पुण्यात देखील स्वातंत्र्यदिनानिमित्तानं राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांच्या हस्ते विधान भवन येथे ध्वजारोहण करण्यात आलं. यावेळी प्रशासनातील सर्व अधिकारी, कर्मचारी, माजी सैनिक, लोकप्रतिनिधी आणि सर्वसामान्य नागरिकांनी उपस्थिती लावली.

independence day pune
पुण्यातील ध्वजारोहण कार्यक्रम (ETV Bharat Reporter)

पुण्यातील विधान भवन येथे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांच्या हस्ते झालेल्या ध्वजारोहण कार्यक्रमासाठी जी आसन व्यवस्था करण्यात आली होती, त्यावर शिवसेना नेत्या आणि माजी उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी नाराजी व्यक्त करत याबाबत संबंधित खात्यातील मंत्र्यांशी चर्चा करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

independence day pune
पुण्यातील ध्वजारोहण कार्यक्रम (ETV Bharat Reporter)

यावेळी शिवसेना नेत्या नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, "कार्यक्रमाची सर्व जबाबदारी ही विभागीय आयुक्तांची असते. मला सर्व जण ओळखत असल्यानं सर्वांनी माझी बसण्याची व्यवस्था केली होती. परंतू, मी एक पाहिलं की, अधिकारी आणि स्वातंत्र्यसैनिकांना पहिल्या रांगेत बसण्याची छान व्यवस्था केली होती. त्यांच्या मागे अधिकाऱ्यांची व्यवस्था करायला पाहिजे होती. पण, तिथे आमदारांची सोय करण्यात आली होती. हे मी अनेक वर्ष पाहत असून, या संदर्भात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना भेटून याबाबत सांगणार आहे."

independence day pune
पुण्यातील ध्वजारोहण कार्यक्रम (ETV Bharat Reporter)

केवळ आमदारांच्या प्रतिष्ठेचा विषय नसून, अनेक निवृत्त अधिकारी हे पहिल्या रांगेत येऊन बसलेले होते आणि आमदारांना या पद्धतीनं वागणूक दिली गेली हे मी आज डोळ्यानं बघितलं आहे. याबाबत विधिमंडळात आपली बाजू मांडणार असल्याचं यावेळी नीलम गोऱहे यांनी सांगितलं.

TAGGED:

INDEPENDENCE DAY PUNE
ध्वजारोहण कार्यक्रम आसन व्यवस्था
NEELAM GORHE ON SEAT ARRANGEMENT
नीलम गोऱहे ध्वजारोहण कार्यक्रम
INDEPENDENCE DAY

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