गणपतीपुळेत मोठी दुर्घटना! समुद्रात पाच युवक बेपत्ता, शोधमोहीम सुरू
रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्रसिद्ध पर्यटनस्थळ असलेल्या गणपतीपुळे (Ganpatipule) येथील समुद्रात आज (20 जून) एक दुर्दैवी दुर्घटना घडली.
Published : June 20, 2026 at 7:51 PM IST
रत्नागिरी : जिल्ह्यातील प्रसिद्ध पर्यटनस्थळ गणपतीपुळे (Ganpatipule) येथे शनिवारी सकाळी दुर्दैवी दुर्घटना घडली. छत्रपती संभाजीनगर येथून पर्यटनासाठी आलेल्या पर्यटकांच्या गटातील पाचजण समुद्रात बुडाल्याची दुर्दैवी घटना घडली असून, त्यांचा शोध घेण्यासाठी प्रशासन आणि जीवरक्षकांकडून युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, छत्रपती संभाजीनगर येथून 19 जणांचा एक गट गणपतीपुळे येथे पर्यटनासाठी आला होता. शनिवारी सकाळी सुमारे 10 वाजण्याच्या सुमारास या गटातील काही सदस्य समुद्रात उतरले. मात्र, समुद्रातील पाण्याचा वेग आणि लाटांचा अंदाज न आल्यानं पाचजण खोल पाण्यात ओढले गेल्याची माहिती, पोलीस अधीक्षक नितीन बगाटे यांनी दिली.
बेपत्ता पर्यटकांचा शोध सुरू : घटनेची माहिती मिळताच किनाऱ्यावरील स्थानिक ग्रामस्थ, व्यापारी तसंच तैनात असलेल्या जीवरक्षकांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. बुडणाऱ्या पर्यटकांना वाचवण्यासाठी त्यांनी शर्थीचे प्रयत्न केले. मात्र, समुद्रातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळं बचावकार्यात अडथळे निर्माण होत असल्याचं सांगण्यात आलं. दरम्यान, समुद्रात सध्या पाण्याचा प्रबळ प्रवाह (करंट) असल्यानं शोधमोहिमेला अडचणी येत आहेत. तरीही स्थानिक प्रशासन, पोलीस, जीवरक्षक आणि स्थानिक नागरिक यांच्या मदतीनं बोटींच्या सहाय्याने बेपत्ता पर्यटकांचा शोध सुरू आहे. या घटनेमुळं गणपतीपुळे परिसरात चिंतेचं वातावरण निर्माण झालं असून, पर्यटकांनी समुद्रात उतरताना आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, असं आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आलं आहे.
तीन जणांना सुरक्षित बाहेर काढलं : पैठण तालुक्यातील बिडकीन येथील 19 जणांचा एक गट गणपतीपुळे येथे पर्यटनासाठी आला होता. यातील काही युवक समुद्रात पोहण्यासाठी उतरले असता भरतीच्या पाण्याचा आणि जोरदार लाटांचा अंदाज न आल्यानं ते खोल पाण्यात वाहून गेले. घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक बचाव पथक आणि संबंधित यंत्रणा घटनास्थळी दाखल झाल्या. तातडीनं बचावकार्य हाती घेण्यात आलं. यामध्ये तीन जणांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात यश आलं. मात्र पाच युवक अद्याप बेपत्ता असून त्यांचा शोध सुरू आहे.
यातील बेपत्ता युवकांची नावे :
1) आदित्य संतोष राऊत (वय 22)
2) अनिकेत बंडू हिवराळे (वय 20)
3) आनंद राजू नरवडे (वय 20)
4) प्रेम दीपक आत्माने (वय 19)
5) यश रमेश्वर कांबळे (वय 19)
जिल्ह्यात हळहळ व्यक्त : स्थानिक शोध आणि बचाव पथकाकडून समुद्रात शोधमोहीम सुरू असून बेपत्ता युवकांचा शोध घेण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. या घटनेमुळं बिडकीन परिसरासह संपूर्ण छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात हळहळ व्यक्त होत आहे.
हेही वाचा -