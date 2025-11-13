पाच वर्षीय रिद्धी तोषनीवालचा अनोखा विक्रम; एका मिनिटात फिरवली 114 हून अधिकवेळा काठी
छ. संभाजीनगरच्या 5 वर्षांच्या रिद्धी तोषनीवाल हिने 'सिलंबम'मध्ये एका मिनिटात दोन्ही हातांनी 114 वेळा काठी फिरवून गोल्डन बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये जागतिक विक्रम प्रस्थापित केला.
Published : November 13, 2025 at 8:43 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : अंगी असलेले कौशल्य दाखवण्यासाठी वयाची मर्यादा नसते, जिद्द आणि करण्याची आवड असल्यास आपण काहीही करू शकतो असे अनुभव अनेकवेळा पाहायला मिळतात. त्यातच शहरातील 5 वर्ष 10 महिन्यांच्या रिद्धी तोषनीवाल या चिमुरडीने आगळा वेगळा विक्रम प्रस्थापित केलाय. 'सिलंबम' या प्रकारात तिनं आपली कला सादर करत गोल्डन बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये जागतिक विक्रम स्थापित केलाय.
असा आहे धाडसी प्रकार : सिलंबम म्हणजे महाराष्ट्रातील लाठीकाठी मधील एक प्रकार आहे. ज्यामध्ये एका मिनिटात 114 हून अधिकवेळा रिद्धीने दोन्ही हातांनी एकाचवेळी काठी फिरवली. अवघ्या तीन महिन्यात तिने ही कला अवगत करून विक्रमाला गवसणी घातली आहे. लहानपणीच तिची जिद्द दिसून आल्यानं तिला शिकवणे सोपे झाल्याचं प्रशिक्षकांनी सांगितलं.
रिद्धीने केला विक्रम : संभाजीनगर येथील रिद्धी विपिन तोषनीवाल (वय 5 वर्ष 10 महिने) हिने पारंपरिक भारतीय मार्शल आर्ट सिलंबममध्ये एक अद्वितीय जागतिक विक्रम प्रस्थापित केलाय. इतक्या कमी वयात एकाचवेळी दोन्ही हातांनी काठी फिरवते. त्यांच्या हातांची गती पाहून भलेभले आवक झाल्याशिवाय राहणार नाहीत. रिद्धी तिची जुळी बहिण सिद्धीसोबत कराटे प्रशिक्षणासाठी सांस्कृतिक क्रीडा मंडळ येथे जाते. तिच्या प्रशिक्षकांकडं पाहून सिलंबम म्हणजे मराठीमधील लाठीकाठी फिरवणे खेळण्याची इच्छा झाली. तिचे प्रशिक्षक आणि वडिलांनी तिला प्रोत्साहन देण्याचं ठरवलं.
दोन्ही हातांनी 114 हून अधिकवेळा काठी फिरवली : तिनं प्रशिक्षण सुरू केल्यावर तीन महिन्यातच चांगल प्राविण्य मिळवलं, तिचा खेळ पाहून इतक्या गतीने कोणी काठी फरवली का? याबाबत इंटरनेटवर शोध घेण्यात आला. त्यावेळी याआधी आठ वर्षाच्या मुलीने एक मिनिटात एका हाताने ऐंशी वेळा काठी फिरवण्याचा विक्रम असल्याचं कळलं. त्यावर रिद्धीची गती मोजल्या ती शंभरहून अधिकची आली. त्यानुसार गोल्डन बुक ऑफ रेकॉर्ड कडे अर्ज करण्यात आला. त्याची प्रत्यक्षात मोजणी केल्यावर एका मिनिटात एकाच वेळी दोन्ही हातांनी 114 हून अधिकवेळा काठी फिरवल्याच नोंदवलं गेलं. त्यानुसार सर्व प्रक्रिया केल्यावर तीन महिन्यांनी हा नवा विक्रम असल्याचं गोल्डन बुक ऑफ रेकॉर्डकडून तोषणीवाल यांना सांगण्यात आलं.
सिलंबम म्हणजे काय? : सिलंबम हा एक प्राचीन भारतीय मार्शल आर्ट आहे, ज्याची उगमस्थळे दक्षिण भारत मानली जातात. यात बास वेग, संतुलन, लयबद्ध हालचाल आणि तंत्रांचा सराव केला जातो. फक्त शारीरिक ताकद नाही तर मानसिक एकाग्रता, आत्मविश्वास आणि शिस्त देखील वाढते. रिद्धीचा अनुशासन आणि मेहनत अद्वितीय आहे. एवढ्या लहान वयात संतुलन, आत्मविश्वास आणि तंत्रज्ञानाचे हे अद्भुत संगम दिसणे दुर्लभ आहे. ती भविष्यात आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही भारताचे नाव उजळून दाखवेल. असा विश्वास वडील बिपीन तोषनीवाल यांनी व्यक्त केला.
रोज न थकता करते सराव : रिद्धीचे प्रशिक्षक प्रथमेश पुसे हे रोज काठी फिरवण्याचा सराव करत असतात. तीन महिन्यापूर्वी ते सराव करत असताना रिद्धीला उत्सुकता निर्माण झाली आणि तिने वडिलांकडे सिलंबन खेळण्याची इच्छा दर्शवली, वडील विपिन तोषनीवाल यांनी त्या खेळाची माहिती घेतली. त्यावेळी रिद्धीला आपल्या देशातील असलेली प्राचीन कला शिकवण्याचा निर्णय पालकांनी घेतला. अवघ्या तीन महिन्यात तिने कला अवगत केली, शिवाय त्याला गतीने करण्याचा प्रयत्न केला. रोज अर्धा ते एकतास रोज न थकता तिने सराव केला. त्यामुळंच तिनं आगळावेळगळा विक्रम प्रस्थापित केला अशी माहिती, प्रशिक्षक प्रथमेश पुसे यांनी दिली.
