पाच वर्षीय चिमुकलीवर परप्रांतीय नराधमाचा लैंगिक अत्याचार; आरोपीला ठोकल्या बेड्या
झारखंडच्या कामगारानं सहकामगाराच्या 5 वर्षीय चिमुकलीवर लैंगिक अत्याचार केल्यानं मोठी खळबळ उडाली. या नराधमाला अटक करण्यात आली आहे.
Published : February 2, 2026 at 8:24 PM IST
बुलढाणा : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या इमारतीचं बांधकाम बुलढाणा परिसरात सुरू आहे. या कामासाठी झारखंड राज्यातील मजूर काम करत आहेत. यातीलच 25 वर्षीय संतोष ब्रिजपाल भोईया या नराधमानं दुसऱ्या मजूर कुटुंबातील पाच वर्षीय चिमुकलीवर लैंगिक अत्याचार केल्यानं मोठी खळबळ उडाली. ही संतापजनक घटना 28 जानेवारीला घडली. या घटनेनं संपूर्ण परिसर हादरला असून, समाजात संताप व्यक्त होत आहे.
पीडितेला अपहरण करून नेलं रेल्वे स्थानकाकडं : दुपारी चिमुकली एकटी असताना संतोष भोईया यानं तिला फूस लावून जवळील झोपडीत नेलं आणि तिच्यावर अमानुष लैंगिक अत्याचार केला. यामुळे चिमुकलीला मोठ्या प्रमाणात रक्तस्त्राव सुरू झाला. घाबरलेल्या आरोपीनं उपचारासाठी नेण्याऐवजी पीडितेला अपहरण करून मलकापूर रेल्वे स्थानकाकडं नेलं. जेणेकरून तो पसार होऊ शकेल. मात्र, बुलढाणा ग्रामीण पोलिसांना ही माहिती मिळताच त्यांनी तातडीनं कारवाई केली. स्थानिक पोलिसांच्या मदतीनं काही तासातच मलकापूर रेल्वे स्थानकावरून आरोपी संतोष ब्रिजपाल भोईया याला अटक करण्यात आली. पीडित चिमुकलीला सुखरूप ताब्यात घेण्यात आलं असून, तिच्यावर सध्या रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. तिची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती डॉक्टरांनी दिली.
रेल्वे स्थानकावरून घेतलं नराधमाला ताब्यात : ठाणेदार गजानन कांबळे यांनी सांगितलं की, "पीडितेचे आई-वडील कामावर असताना ही घटना घडली. आम्हाला रक्तस्त्राव आणि अपहरणाची माहिती मिळताच त्वरित शोधकार्य सुरू केलं. आरोपीला रेल्वे स्थानकावरून ताब्यात घेतलं. या आरोपीवर कलम 65 (2),137 (2) , बीएनएस सह कलम 4 (2), 5 (एम) 6 पोक्सो कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील तपास ग्रामीण पोलीस करीत आहे."
बाल सुरक्षेच्या दृष्टीनं अत्यंत गंभीर : ही घटना बाल सुरक्षेच्या दृष्टीनं अत्यंत गंभीर असून, परप्रांतीय मजुरांच्या ठिकाणी मुलांच्या सुरक्षिततेबाबत प्रश्न उपस्थित करत आहे. स्थानिक नागरिकांनी या प्रकाराची कठोर निंदा केली. आरोपीला कठोर शिक्षा मिळावी, अशी मागणी केली जात आहे. पोलिसांनी या प्रकरणात जलदगतीनं कारवाई करून चिमुकलीला वाचवलं, हे कौतुकास्पद आहे. मात्र, अशा घटना रोखण्यासाठी समाज, प्रशासन आणि बांधकामाच्या ठिकाणी अधिक काळजी घेण्याची गरज आहे, अशी अपेक्षा नागरिकांनी व्यक्त केली.
