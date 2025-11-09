ETV Bharat / state

सातपुड्यातल्या पाच डोंगरातून येतो पाच वेळा आवाज, नेमकं रहस्य काय?

सातपुडा पर्वत रांगेत अतिशय खोल दरीनं वेढलेल्या पाच डोंगरांमधून आपलाच आवाज पाच वेळा ऐकायला येतो. चिखलदरालगत असणारं हे ठिकाण पंचबॉल पॉईंट या नावानं ओळखल्या जातं.

Five voices come from five mountains in Satpura
सातपुड्यातल्या पाच डोंगरातून येतो पाच वेळा आवाज (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 9, 2025 at 3:45 PM IST

अमरावती : सातपुडा पर्वतानं वेढलेला मेळघाट म्हणजे निसर्गाची आगळीवेगळी किमयाच आहे. याच सातपुडा पर्वत रांगेत अतिशय खोल दरीनं वेढलेल्या पाच डोंगरांमधून आपलाच आवाज पाच वेळा ऐकायला येतो. चिखलदरालगत असणारं हे ठिकाण पंचबॉल पॉईंट या नावानं ओळखल्या जातं.

पंचबॉल हा वैशिष्ट्यपूर्ण पॉईंट : मेळघाटात चिखलदरा हे मुख्य पर्यटन केंद्र असून, चिखलदरापासून तीन किलोमीटर अंतरावर पंचबॉल पॉईंट आहे. या पंचबॉल पॉईंटला भेट दिल्याशिवाय चिखलदरा पर्यटन पूर्ण होत नाही, असं अनेक पर्यटकांचं मत आहे. या ठिकाणी पर्यटक खोल दरीच्या ठिकाणी असणाऱ्या खांबाजवळ उभे राहून आपल्या मित्राच्या, प्रेयसीच्या नावानं जोरदार आवाज देतात. विशेष म्हणजे हा आवाज डोंगरातून पाचवेळा पुन्हा ऐकायला येतो. पाच आवाजाची मज्जा हे खरं तर पंचबॉल पॉईंटचं वैशिष्ट्य आहे.

असा आहे नैसर्गिक चमत्कार : जोरदार टाळी वाजवली की, ती पाचवेळा ऐकू येते. आरोळी दिली की तिचा पाच वेळा प्रतिध्वनी येतो. हा सर्व निसर्गाचा चमत्कार अनेकांना आनंद देणारा आहे. खरं तर याठिकाणी जो आवाज काढला जातो तो आवाज हवेतून प्रवास करत पाच डोंगरांच्या वेगवेगळ्या टोकावर आदळून पाच वेळा परावर्तित होतो. हवेतील आद्रता, तापमान याद्वारे त्या वजनाचा प्रतिध्वनी ऐकू येतो, अशी माहिती निसर्ग अभ्यासक श्रीनाथ वानखडे यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना दिली. नैसर्गिक ध्वनीचा चमत्कार, त्यामागचं विज्ञान जाणून घ्यायचं असेल तर पंचबॉल पॉईंट येथे उन्हाळात जावं आणि आवाजाच्या प्रतिध्विनींचा आनंद घ्यावा, असंदेखील श्रीनाथ वानखेडे म्हणाले.

हिवाळ्यात सर्वत्र धुकं : पंचबॉल पॉईंट हा पावसाळ्यात आणि हिवाळ्यात अतिशय छान दिसतो. पावसाळ्यात याठिकाणी डोंगरावरून कोसळणारे धबधबे दिसतात. हिरवागार परिसर मनाला आनंद देतो. हिवाळ्यात खोल दरीतून वर येणारे धुकं हा सर्व नजरा अतिशय छान दिसतो. पावसाळ्यात आणि हिवाळ्यात मात्र याठिकाणी पाच आवाज सहज ऐकायला येत नाहीत. उन्हाळ्यात मात्र हा जंगल परिसर रुक्ष झाला असताना आवाजाचे पाच प्रतिध्वनी स्पष्ट आणि जोरात ऐकायला येत असल्याची माहिती चिखलदरा येथे नियमित येणारे पुण्यातील पर्यटक प्रकाश खोले ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितले.

FIVE VOICES COME MOUNTAINS
PANCHBALL POINT
पाच डोंगरातून येतो पाच वेळा आवाज
SATPURA MOUNTAINS

