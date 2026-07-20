समृद्धी महामार्गावर आयशर ट्रकची कारला धडक, भीषण अपघातात पाच जणांचा मृत्यू
एका आयशर ट्रकने कारला मागून धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात पाच जणांचा मृत्यू झाला आहे. वर्धा जिल्ह्यातील समृद्धी महामार्गावर हा भीषण अपघात झाला.
Published : July 20, 2026 at 8:58 AM IST|
Updated : July 20, 2026 at 9:21 AM IST
वर्धा - एका आयशर ट्रकने कारला मागून धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात पाच जणांचा मृत्यू झाला आहे. वर्धा जिल्ह्यातील समृद्धी महामार्गावर हा भीषण अपघात झाला.
वर्धा पोलिसांच्या माहितीनुसार, पुलगाव पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील समृद्धी महामार्गावर विरूल इंटरचेंजजवळ झालेल्या एका भीषण रस्ते अपघातात पाच जणांचा मृत्यू झाला असून, एक जण गंभीर जखमी झाला आहे.
पाच जणांचा मृत्यू - एका आयशर ट्रकने कारला मागून धडक दिल्याने हा अपघात घडला. कारमधील चालकासह चौघांचा जागीच मृत्यू झाला, तर आयशर ट्रकच्या चालकाचाही उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. ट्रकचा क्लिनर गंभीर जखमी झाला असून त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत.
महामार्ग पोलीस आणि पुलगाव पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन बचावकार्य सुरू केले. महामार्गावरील वाहतूक सुरळीत करण्याचे प्रयत्न केले. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पुलगाव ग्रामीण रुग्णालयात हलवण्यात आले आहेत.
कारमधील चौघांचा होरपळून मृत्यू - नागपूरच्या दिशेने जाणाऱ्या ट्रकनं कारला धडक दिली. यानंतर कारनं पेट घेतला. यात कारमध्ये प्रवास करत असलेल्या चार लोकांचा होरपळून मृत्यू झाला, तर ट्रकमधील एकाचा मृत्यू झाला आहे. अपघातात मृत्यू झालेले कारमधील सर्व प्रवासी वर्धा जिल्ह्यातील रहिवासी असल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे.
एक लेन होती बंद - दरम्यान, या ठिकाणी अपघाताच्यापूर्वी एक इथेनॉलचा टँकर उलटला होता. त्यामुळं सुरक्षेचा उपाय म्हणून महामार्गाची एक बाजू वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आली होती. एकेरी वाहतूक सुरू असल्याने मालवाहू ट्रक चालकाचं नियंत्रण सुटले आणि तो थेट कारवर जाऊन आदळला. अपघाताची भीषणता इतकी होती की कारने अक्षरशः पेट घेतला. कारमध्ये असलेल्या प्रवाशांना बाहेर पडण्याची संधीही मिळाली नाही. त्यामुळे त्यांचा कारच्या आताच होरपळून मृत्यू झाला आहे.
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