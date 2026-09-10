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अमरावती रुग्णालयातील आगीला कोण जबाबदार? अहवालात गंभीर त्रुटींचा उल्लेख; पाच अधिकारी निलंबित

अमरावतीमधील रुग्णालयाच्या आगाती तीन नवजात बालकांचा मृत्यू झाल्यानंतर नेमण्यात आलेल्या समितीच्या चौकशी अहवालात अनेक गंभीर त्रुटीचा उल्लेख आहे. त्यानंतर पाच अधिकाऱ्यांचं निलंबन झालं आहे.

Amravati fire news
अमरावती स्त्री रुग्णालयात आग लागल्यानंतरचे दृश्य (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 10, 2026 at 11:14 AM IST

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अमरावती - जिल्हा स्त्री रुग्णालयातील नवजात बालकांच्या कक्षाला लागलेल्या आग प्रकरणात अखेर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. रुग्णालयातील अग्नीसुरक्षा यंत्रणा, वैद्यकीय उपकरणांची देखभाल आणि पर्यवेक्षणातील गंभीर त्रुटी चौकशी समितीच्या अहवालातून समोर आल्यानंतर राज्य सरकारनं पाच अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. संबंधित अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करण्याबरोबरच दोषी आढळलेल्या दोन कंपन्यांवरही काळ्या यादीत टाकण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.



घटनेनं उघड केल्या सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी - 24 ऑगस्टला अमरावतीच्या जिल्हा स्त्री रुग्णालयातील नवजात शिशु अतिदक्षता विभागामध्ये आग लागली होती. या घटनेतील तीन नवजात बालकांचा मृत्यू झाला. तर कक्षातील 36 बालकांना तातडीनं इतर रुग्णालयात हलविण्यात आलं. त्यानंतर शासनानं उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमली होती. समितीचा अहवाल आता शासनाकडे सादर झाला असून त्यातील निष्कर्षांच्या आधारे कारवाई करण्यात येत आहे.


व्हेंटिलेटरची देखभालही अपुरी - चौकशीत रुग्णालयाच्या सुरक्षा व्यवस्थेसोबत धक्कादायक त्रुटी नोंदविण्यात आल्या आहेत. व्हेंटिलेटरसह वैद्यकीय उपकरणांची वेळेवर देखभाल आणि दुरुस्ती करण्यात आली नसल्याचं आढळलं. फायर अलार्म आणि स्प्रिंकलर यंत्रणा कार्यरत नसणं, तसेच फायर पंप हाऊस कुलूप बंद अवस्थेत असणं या बाबीही चौकशीत समोर आल्या. त्यामुळे उपकरणांच्या बिघाडाचा प्रश्न आहे. त्याचबरोबर रुग्णालयातील अग्नि सुरक्षा आणि देखभाल यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवरच गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.



पाच अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित - पर्यवेक्षणातील त्रुटी, कामकाजातील हलगर्जीपणा आणि कर्तव्य बजावताना झालेल्या दुर्लक्षासाठी अकोला परिमंडळाचे आरोग्य सेवा उपसंचालक डॉ. सुशीलकुमार वाकचौरे, जिल्हास्तरी रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. विनोद पवार, अतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.अरुण साळुंखे प्रशासकीय अधिकारी संदीप तारगे, आणि एक वीजतंत्री यांच्यावर निलंबराची कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. दुर्घटनेशी संबंधित सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावरही कारवाई करण्यास सांगण्यात आलं आहे.



एओव्ही कंपनीवर थेट कारवाई- चौकशीमध्ये मेसर्स एओव्ही इंटरनॅशनल एलटी कंपनी दोषी आढळल्यानं तिला काळ्या यादीत टाकण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचं आदेश देण्यात आले आहेत. दुसरीकडे शिलार कंपनीच्या सेवांमध्ये प्रथमदर्शनी त्रुटी आढळल्या आहेत. त्यामुळे या कंपनीबाबतचा फॉरेनसिक अहवाल तातडीनं प्राप्त करून त्याच्या आधारे पुढील कारवाई करण्याचे निर्देश शासनानं दिले आहेत. दोष सिद्ध झाल्यास या कंपनीलाही ब्लॅक लिस्ट करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे.



राज्यातील रुग्णालयांची सुरक्षा पुन्हा तपासणार - अमरावतीतील दुर्घटनेत तीन बालकांचा मृत्यू झाल्यानंतर शासनानं राज्यातील शासकीय रुग्णालयांच्या सुरक्षा व्यवस्थेचा व्यापक आढावा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. अतिदक्षता विभागांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवण्याबरोबरच फायर सेफ्टी मॉक ड्रिल नियमितपणे घेणं अनिवार्य करण्यात आलं आहे. अग्नि सुरक्षा, विद्युत सुरक्षा आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या देखभालीसाठी निश्चित केलेल्या मानक कार्यपद्धतीची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.



तीन महिन्यात फायर आणि इलेक्ट्रिकल ऑडिट - राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि महानगरपालिका आयुक्तांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील रुग्णालयांचे विद्युत आणि इलेक्ट्रिकल ऑडिट तीन महिन्यात पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शासकीय तसेच खासगी रुग्णालयांमध्ये फायर ऑडिटची अंमलबजावणी, त्याची नियमित तपासणी आणि अनुपालन अहवालाची पूर्तता सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी आरोग्य यंत्रणेवर सोपवण्यात आली आहे.



जीव धोक्यात घालून बालकांना वाचवण्याचा गौरव - अमरावती जिल्हा स्त्री रुग्णालयात आगीच्या वेळी संकटात सापडलेल्या नवजात बालकांना तातडीने सुरक्षित ठिकाणी हलविणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या धाडसाची शासनाने दखल घेतली आहे. स्वतःचा जीव धोक्यात घालून बालकांना सुरक्षित बाहेर काढणाऱ्या या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा विशेष गौरव करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

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