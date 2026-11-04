गोकुळसह मोठ्या सहकारी संस्थांवर सरकारची नजर? ५०० कोटींहून अधिक उलाढालीच्या संचालक मंडळावर पाच सदस्य नियुक्त होणार
५०० कोटींहून अधिक उलाढाल असलेल्या संस्थांच्या संचालक मंडळावर पाच सदस्य नियुक्त करण्यात येतील. यामुळे गोकुळच्या सत्ताकारणावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
Published : November 4, 2026 at 3:59 PM IST
मुंबई - राज्यातील सहकार क्षेत्रातील मोठ्या संस्थांच्या कारभारात शासनाचा सहभाग वाढवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. वार्षिक 500 कोटी रुपयांहून अधिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावर शासन नियुक्त पाच सदस्यांचा समावेश केला जाणार आहे. या सदस्यांपैकी चार जणांना मतदानाचा अधिकार असेल. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना मात्र या तरतुदीतून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळसारख्या मोठ्या सहकारी संस्थांच्या कारभारातही शासनाचे प्रतिनिधित्व वाढणार असल्याने सहकार क्षेत्रातील सत्तासमीकरणांवर त्याचे परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
मोठ्या सहकारी संस्थांवर पाच सदस्य
राज्यातील ज्या सहकारी संस्थांची वार्षिक उलाढाल 500 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे, अशा संस्थांच्या समित्यांवर शासनाकडून पाच सदस्य नियुक्त केले जाणार आहेत. यामध्ये सहाय्यक निबंधक दर्जापेक्षा कमी नसलेला एक शासकीय अधिकारी आणि सहकारी संस्थांच्या कामकाजाचा अनुभव असलेल्या चार व्यक्तींचा समावेश असेल. शासकीय अधिकाऱ्याला मतदानाचा अधिकार नसेल; मात्र अन्य चार सदस्यांना संचालक मंडळात मतदान करता येईल. या चार सदस्यांना संस्थेच्या पदाधिकारी निवडणुकीत सहभागी होता येणार नाही. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना ही सुधारणा लागू राहणार नाही. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
18 सहकारी संस्थांवर प्रशासक नेमणार नाही
मुदत संपलेल्या अ वर्गातील तसेच दुष्काळी परिस्थितीमुळे निवडणूक प्रक्रिया स्थगित झालेल्या १८ संस्थांवर प्रशासक नियुक्त न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील संबंधित तरतुदी आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक) नियम, २०१४ मधील नियम ४ मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. अशा प्रकारे सहकार, वाहतूक, शिक्षण, न्यायव्यवस्था, कृषी, महसूल आणि सामाजिक कल्याण अशा विविध क्षेत्रांना स्पर्श करणारे निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतले आहेत. विशेषतः मोठ्या सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावर शासन नियुक्त सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याच्या निर्णयामुळे सहकार क्षेत्रातील स्वायत्तता आणि शासनाच्या वाढत्या भूमिकेवर नव्याने चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे.
वाहनधारकांना दंडातून दिलासा
वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी वाहनांवर आकारण्यात आलेल्या प्रलंबित दंडाच्या वसुलीसाठी ‘महाराष्ट्र वाहतूक पोलीस चलन अभय योजना-2026’ राबवण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत एकवेळची बाब म्हणून प्रलंबित दंडाच्या रकमेवर 20 टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळणार आहे. त्यामुळे वाहनधारकांना थकीत दंड भरून दंडमुक्त होण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे.
पशुवैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या भत्त्यात वाढ
महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठांतर्गत पशुवैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या इंटर्नशिप भत्त्यात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ग्रामीण भागातील पशुचिकित्सालयांमध्ये सेवा देण्यासाठी विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन मिळणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील पशुधनाच्या आरोग्यसेवेला बळकटी मिळण्यास मदत होईल.
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात वाढ
इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात दुपटीहून अधिक वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. विभागस्तरीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना दरमहा 1,500 रुपये, तर जिल्हास्तरीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना 1,300 रुपये निर्वाह भत्ता मिळणार आहे. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
पालघरमध्ये तीन ग्राम न्यायालये
पालघर जिल्ह्यातील तलासरी, मोखाडा आणि विक्रमगड येथे तीन ग्राम न्यायालये स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. प्रत्येक न्यायालयासाठी पाच याप्रमाणे एकूण 15 अनुषंगिक पदे निर्माण केली जाणार आहेत. यासाठी आवश्यक खर्चाच्या तरतुदीलाही मान्यता देण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना स्थानिक पातळीवर न्याय मिळविण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे.
मुखेडमध्ये दिवाणी न्यायालय
नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांचे नियमित न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेल्या जोड न्यायालयाऐवजी नियमित न्यायालय सुरू होणार आहे. त्यासाठी आवश्यक पदे आणि खर्चाच्या तरतुदीलाही मान्यता देण्यात आली.
नागपूरमध्ये नगरपंचायतीसाठी जमीन
नागपूर जिल्ह्यातील बिडगाव-तरोडी (खुर्द)-पांढुर्णा नगरपंचायतीला प्रशासकीय इमारत बांधण्यासाठी 1 हेक्टर 86 आर जमीन देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे नगरपंचायतीच्या स्वतंत्र प्रशासकीय इमारतीचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
गोंदियातील घरांच्या जमिनींचे विनामूल्य वर्ग-1 मध्ये रूपांतर
गोंदिया शहरात लिलावाद्वारे किंवा भाडेतत्त्वावर घरांसाठी देण्यात आलेल्या जमिनींचे विनामूल्य वर्ग-1 मध्ये रूपांतर करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे संबंधित जमिनीधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
सिद्धिविनायक न्यासाला मुद्रांक शुल्क माफी
मुंबईतील श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर न्यासाने खरेदी केलेल्या राम मेन्शन इमारतीच्या व्यवहारावरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. मंदिर परिसराच्या विकासासाठी तसेच भाविकांना आवश्यक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
मुंबईतील विद्यापीठाच्या अधिसूचनेत बदल
हैदराबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजिएट युनिव्हर्सिटी, मुंबई या समूह विद्यापीठाच्या कुलाधिकारी पदाचा कार्यकाळ आणि वयोमर्यादेची अट वगळण्यासाठी अधिसूचनेत सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच कुलगुरू पदावरील व्यक्ती पुनर्नियुक्तीस पात्र ठरावी, यासाठीही अधिसूचनेत बदल करण्यात येणार आहेत.
नागपुरात 644 कोटींचे आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र
डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या नागपूर येथील कृषी महाविद्यालयाच्या दाभा परिसरातील जागेवर आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पाच्या ६४४ कोटी ६३ लाख रुपयांच्या आराखड्याला मान्यता देण्यात आली आहे. कृषी क्षेत्रातील आधुनिक तंत्रज्ञान, संशोधन आणि सुविधा विकसित करण्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे.
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