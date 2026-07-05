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एकाच कुटुंबातील पाच सदस्य अचानक बेपत्ता; 10 दिवसानंतरही शोध लागेना

नागपूरच्या धंतोली परिसरातील एकाच कुटुंबातील पाच सदस्य गेल्या 10 दिवसांपासून अचानक बेपत्ता झाले आहेत. या धक्कादायक घटनेमुळं संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली आहे.

एकाच कुटुंबातील पाच सदस्य बेपत्ता
एकाच कुटुंबातील पाच सदस्य बेपत्ता (File Photo)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 5, 2026 at 2:27 PM IST

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नागपूर : नागपूर शहराच्या धंतोली पोलीस ठाणे हद्दीतून एकाच कुटुंबातील पाच सदस्य बेपत्ता झाल्यानं शहरात खळबळ उडाली आहे. सुरेश परसवानी यांच्या कुटुंबतील हे 5 सदस्य गेल्या महिन्याच्या 24 जूनपासून बेपत्ता आहेत. या संदर्भात 29 जून रोजी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल झाली असून पोलीस या पाच लोकांचा कसोशीने शोध घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तरी अद्याप काही ठोस माहिती धंतोली पोलिसांच्या हाती आलेली नाही, त्यामुळंच परसवानी कुटुंबातील 5 सदस्य कुठे गेलेत याबाबत कुणाकडं माहिती नाही.

कुटुंबातील 5 सदस्य कुठे गेले? : परसवानी कुटुंबातील पाच बेपत्ता झालेल्या या सदस्यांमध्ये 57 वर्षीय हर्षा सुरेश परसवानी या सर्वात जेष्ठ महिलेचा समावेश आहे. तर त्याचा मुलगा 42 वर्षीय जितेंद्र परसवानी, 40 वर्षीय सून ईशीता जितेंद्र परसवानी, 21 वर्षीय खुशी जितेंद्र परसवानी आणि 12 वर्षीय कृष्णा जितेंद्र परसवानी यांचा समावेश आहे.



पाच दिवसानंतर पोलीस ठाण्यात तक्रार : परसवानी धंतोली पोलीस स्टेशनचे हद्दीत एकत्र राहतात. ते सर्वच राहत्या घरातून कोणाला काही न सांगता निघून गेले आहेत, घरी परत आले नाही. त्यांचा शोध घेतला असता मिळून आले नाहीत. त्यामुळं शामसुंदर किंमतराय परसवानी यांनी 29 जूनला याबाबत धंतोली पोलीस ठाण्यात कुटुंबातील पाच सदस्य बेपत्ता झाल्याची तक्रार दाखल केली आहे.



सर्व पातळीवर पोलिसांचा शोध सुरू: परसवानी कुटुंबातील पाच सदस्य एकाचवेळी घरातून निघून गेल्यानं अनेक तर्कवितर्क देखील लावले जात आहेत. 5 सदस्यांनी एकाचवेळी घर का सोडलं असावं, त्यामागे कुटुंबातील वाद, संपत्ती वाद किंवा इतर कुठला अँगल आहे का? याबाबत देखील पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. याशिवाय घातपाताची शक्यता तर नाही ना हे देखील पडताळून पाहिले जात आहे.



रागाच्या भरात अनेक लोक घर सोडतात : नागपूर शहरातून रोजच अनेकजण बेपत्ता होतात आणि काही काळ- वेळ गेल्यानंतर ते घरी देखील परतात. त्यापैकी अनेक हे रागाच्या भरात घर सोडतात. मात्र, राग निवळला की ते पुन्हा येतता. मात्र, या प्रकरणात तसं काही ही होताना दिसत नाही. सुमारे दहा दिवसांपेक्षा ही अधिक दिवस झाले तरी परसवानी कुटुंबातील एकही सदस्य घरी परतेला नाही, किंव्हा संपर्क ही केलेला नाही. त्यामुळं परसवानी कुटुंबाची चिंता आणि काळजी वाढली आहे.

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TAGGED:

एकाच कुटुंबातील पाच सदस्य बेपत्ता
FIVE MEMBERS MISSING
धंतोली पोलीस
परसवानी कुटुंब बेपत्ता
FIVE FAMILY MEMBERS MISSING CASE

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