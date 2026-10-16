एमपीएससीच्या गैरप्रकारांची चौकशी करण्याकरिता न्यायालयीन चौकशी आयोग स्थापन; तुकाराम मुंढेंकडं समितीच्या सचिवपदाची जबाबदारी
राज्य सरकारनं एमपीएससीमधील कथित पेपर फुटी प्रकरणी पाच सदस्यीय आयोगाची स्थापना केली. यात आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्याकडं महत्त्वाची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
Published : October 16, 2026 at 7:53 PM IST|
Updated : October 16, 2026 at 8:27 PM IST
मुंबई- महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी, गैरप्रकार आणि प्रशासकीय अनियमिततांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने पाच सदस्यीय आयोगाच्या नियुक्तीचे अधिकृत परिपत्रक शुक्रवारी जारी केले. उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखालील या आयोगाच्या सचिवपदी सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती केली आहे. समितीला अहवाल सादर करण्यास दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
एमपीएससीच्या परीक्षांमधील गैरप्रकार आणि आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी पुण्यात स्पर्धा परीक्षार्थींनी तब्बल 11 दिवस बेमुदत आंदोलन केले. या आंदोलनात परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे, गैरप्रकारांची चौकशी करणे आणि आयोगाच्या कामकाजात सुधारणा करण्याच्या मागण्या करण्यात आल्या होत्या. विद्यार्थ्यांशी झालेल्या चर्चेनंतर सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी चौकशी आयोग स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. या समितीबाबत तुकाराम मुंढे यांना विचारण्यात आले असता, असा कोणताही पेपर माझ्याकडे आला नसल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. आता त्यांची अधिकृतपणे समितीच्या सचिवपदी नियुक्ती केल्याचे सरकारनं अधिकृत परिपत्रक जारी केलं आहे.
राज्य सरकारनं नेमलेल्या आयोगात न्या. पी. डी. नाईक, भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकारी लखमी गौतम आणि निवृत्त प्रशासकीय अधिकारी गणेश पाटील यांचा सदस्य म्हणून समावेश आहे. समिती एमपीएससीच्या विविध परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी, परीक्षा प्रक्रियेतील अनियमितता आणि प्रशासकीय कामकाजातील त्रुटींची चौकशी करणार आहे.
परीक्षार्थींना पुरावे सादर करता येणार- चौकशीची व्याप्ती केवळ पेपरफुटीच्या घटनांपुरती मर्यादित नसून आयोगाच्या कामकाजाचा आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळातील निर्णयप्रक्रियेचाही आढावा घेतला जाईल. तसेच परीक्षांबाबत प्राप्त झालेल्या तक्रारी, उपलब्ध पुरावे आणि परीक्षा प्रक्रियेतील त्रुटींची तपासणी करून आवश्यक सुधारणा सुचविण्याची जबाबदारी आयोगावर असेल. विद्यार्थ्यांना त्यांच्याकडील पुरावे आयोगासमोर सादर करावे लागणार आहेत.
- भीमनवार रजेवर; वाघोले यांच्याकडे कार्यभार- दरम्यान, एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक लक्ष्मीकांत भीमनवार रजेवर गेल्यानं त्यांच्या अनुपस्थितीत आयोगाचे सदस्य सतीश बबन वाघोले यांच्याकडे अध्यक्षपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला आहे.
धन्यवाद…! अखेर MPSC च्या विविध परीक्षांच्या पेपरफुटीसह आणि शिपाई ते अध्यक्ष यांची चौकशी करुन आयोगाच्या संपूर्ण शुद्धीकरणासाठी Commissions Of Enquiry Act-1952 अंतर्गत न्यायिक आयोग स्थापन झाला. आयोगाकडून औषध निरीक्षक पदाच्या परीक्षेसह Group B, Group C तसंच इतर संशयित परीक्षांचीही चौकशी होणार आहे. आयोगाला असलेले अधिकार बघता खालपासून वरपर्यंत संपूर्ण शुद्धीकरण होईल तसंच ३१७ च्या पुढील कारवाईसाठी शिफारस होईलच, ही अपेक्षा! विद्यमान सदस्य अभय वाघ हे मोठे ‘खिलाडी’ असून त्यांना देखील भीमनवार यांच्याप्रमाणे रजेवर पाठवावे, अशी विद्यार्थ्यांची तीव्र भावना आहे. याबाबत सरकारने लक्ष घालावं, ही विनंती! Group B संदर्भात पुढच्या आठवड्यात न्यायिक आयोगाला भेटणार असून शक्य असतील तेवढे सर्व पुरावे आपल्याला द्यायचे आहेत, त्यामुळं विद्यार्थ्यांनी सर्व पुरावे विद्यार्थी प्रतिनिधी किंवा आमच्याकडे जमा करावेत, एकही दोषी सुटणार नाही याची आपण काळजी घेऊ! जब तक घर भेजेंगे नहीं... तब तक छोड़ेंगे नहीं...! #MPSC #MPSCPaperLeak #MPSCStudents #न्यायिक_आयोग #पेपरफुटी #विद्यार्थी_एकजूट— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) October 16, 2026
अभय वाघ यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याची मागणी- आगोयाच्या नियुक्तीनंतर आमदार रोहित पवार यांनी एक्स मीडियावर पोस्ट करत एमपीएससीचे सदस्य अभय वाघ यांनाही रजेवर पाठवावे, अशी मागणी केली. त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटलं की, अखेर MPSC च्या विविध परीक्षांच्या पेपरफुटीसह आणि शिपाई ते अध्यक्ष यांची चौकशी करुन आयोगाच्या संपूर्ण शुद्धीकरणासाठी Commissions Of Enquiry Act-1952 अंतर्गत न्यायिक आयोग स्थापन झाला. आयोगाकडून औषध निरीक्षक पदाच्या परीक्षेसह Group B, Group C तसंच इतर संशयित परीक्षांचीही चौकशी होणार आहे. आयोगाला असलेले अधिकार बघता खालपासून वरपर्यंत संपूर्ण शुद्धीकरण होईल. तसंच 317 च्या पुढील कारवाईसाठी शिफारस होईलच, ही अपेक्षा! विद्यमान सदस्य अभय वाघ हे मोठे ‘खिलाडी’ असून त्यांनादेखील भीमनवार यांच्याप्रमाणे रजेवर पाठवावे, अशी विद्यार्थ्यांची तीव्र भावना आहे. याबाबत सरकारने लक्ष घालावं, ही विनंती! Group B संदर्भात पुढच्या आठवड्यात न्यायिक आयोगाला भेटणार आहे. शक्य असतील तेवढे सर्व पुरावे आपल्याला द्यायचे आहेत. त्यामुळं विद्यार्थ्यांनी सर्व पुरावे विद्यार्थी प्रतिनिधी किंवा आमच्याकडे जमा करावेत. एकही दोषी सुटणार नाही, याची आपण काळजी घेऊ! जब तक घर भेजेंगे नहीं... तब तक छोड़ेंगे नहीं...!
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