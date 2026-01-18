ETV Bharat / state

पनवेलच्या भाविकांवर काळाचा घाला : पुणे सोलापूर महामार्गावर भीषण अपघातात पाच ठार

पनवेलवरुन अक्कलकोटला दर्शनाला जाणाऱ्या भाविकांच्या कारला भीषण अपघात झाला. या अपघातात पाच भाविकांचा मृत्यू झाला. चालकाचं वाहनावरील नियंत्रण सुटल्यानं कार झाडाला धडकून हा अपघात झाला.

Five Devotees Killed In Solapur
अपघातात चक्काचूर झालेली कार (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 18, 2026 at 12:43 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

सोलापूर : कार झाडावर आदळून झालेल्या भीषण अपघातात पनवेलच्या पाच भाविकांचा मृत्यू झाला. हा भीषण अपघात पुणे सोलापूर महामार्गावर मोहोळ पोलीस ठाणे परिसरात देवडी पाटी इथं शनिवारी रात्री साडेअकरा वाजण्याच्या सुमारास घडला. या अपघातातील भाविक पनवेल इथून अक्कलकोटला देवदर्शनासाठी निघाले होते. यावेळी अर्टिगा कार (MH-46 Z 4536) झाडावर आदळून हा अपघात घडला आहे. रात्री वेगात वाहन चालवताना चालकाचा कारवरील ताबा सुटल्यानं कार रस्त्याच्या कडेला असलेल्या झाडावर जोरात जाऊन धडकली. कारमध्ये एकूण सहा प्रवासी (तीन पुरुष व तीन महिला) होते. सर्व प्रवासी एकमेकांचे मित्र असल्याची प्राथमिक माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

अपघातात पाच भाविकांचा जागीच मृत्यू : अक्कलकोटला देवदर्शनासाठी निघालेल्या कारच्या भीषण अपघातात पाच भाविक जाग्यावरच ठार झाले आहेत. ज्योती जयदास टाकले, (रा. सेक्टर ७, पनवेल, जि. रायगड) ही महिला प्रवासी जखमी आहे. जखमी महिलेस तत्काळ उपचारासाठी ग्रामीण रुग्णालय मोहोळ इथं दाखल करण्यात आल असून त्यांची प्रकृती स्थिर आहे, अशी माहिती रुग्णालय सूत्रांनी दिली आहे.

अपघातानंतर कार अडकली झुडपात : झाडावर कार आदळून अपघात झाल्यानं परिसरात मोठी खळबळ उडाली. त्यामुळे नागरिकांनी ही माहिती तत्काळ मोहोळ पोलिसांना दिली. अपघाताची माहिती मिळताच मोहोळ पोलीस ठाण्याचे अधिकारी आणि कर्मचारी तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. अपघातस्थळी पोलीस मदत पुरवून आवश्यक कार्यवाही करण्यात आली. अपघातात मृतदेह पूर्णतः वाहनामध्ये अडकलेल्या अवस्थेत आढळून आले. तर अपघातग्रस्त कार रस्त्यापासून अंदाजे 10 ते 15 फूट अंतरावर झुडपांमध्ये अडकलेली, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

हेही वाचा :

  1. पंढरपूरच्या अहिल्या पुलावर ट्रॅक्टर व कंटेनरचा भीषण अपघात: चार ऊसतोड कामगार ठार झाल्याची भीती, अनेकजण जखमी
  2. कर्नाटकमधील दोन अपघातात सहा जणांचा मृत्यू; जखमींमध्ये कोल्हापूरच्या डीवायएसपींचा समावेश
  3. बायडिंग तारेनं पतंग उडवणं जीवावर बेतलं, विद्यूत वाहिनीच्या संपर्कात आल्यानं 15 वर्षीय मुलाचा मृत्यू; एकजण गंभीर जखमी

TAGGED:

SOLAPUR PUNE NATIONAL HIGHWAY
FIVE DEVOTEES KILLED AS CAR CRASHES
पनवेलच्या भाविकांवर काळाचा घाला
पुणे सोलापूर महामार्गावर भीषण अपघात
FIVE DEVOTEES KILLED IN SOLAPUR

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.