छत्रपती संभाजीनगरमध्ये बरसला पाऊस, वीज पडल्यानं दोन घटनांमध्ये पाच जणांचा मृत्यू
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात वीज पडून घडलेल्या (lightning incident) दोन वेगवेगळ्या घटनांमध्ये पाच जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर तिघे जखमी झाले आहेत.
Published : September 17, 2026 at 8:21 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : पावसाच्या मोठ्या खंडानंतर गुरुवारी मोठ्या प्रमाणात वरुणराजा बरसला, दरम्यान वीज पडल्याच्या (lightning incident) कारणानं जिल्ह्यात दोन वेगवेगळ्या घटनांमध्ये पाच जणांचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. पहिल्या घटनेत सिल्लोड तालुक्यातील दहीगाव येथे शेतातील झोपडीवर वीज कोसळल्यानं पती-पत्नी जागीच ठार झाले, तर त्यांचा मुलगा जखमी झाला. पावसापासून बचावासाठी झोपडीत थांबलेल्या कुटुंबावर अचानक काळाचा घातल्यानं परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. तर दुसऱ्या घटनेत कन्नड तालुक्यातील मौजे वाघुळखेडा परिसरात शेतातून घरी जात असताना सहा जणांच्या अंगावर वीज पडली, त्यात तिघांचा मृत्यू तर अन्य तिघे जखमी झाल्याची घटना घडली. मोठ्या प्रतिक्षेनंतर आलेल्या पावसानं दाणादाण उडवली असताना मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी देखील झाल्याचं समोर आलंय.
सिल्लोड तालुक्यात धक्कादायक घटना : सिल्लोड तालुक्यातील दहीगाव येथील मनोहर भिवसन दुधे (वय 55), पत्नी पर्वताबाई मनोहर दुधे (वय 50) आणि मुलगा पंढरी मनोहर दुधे (वय 30), सर्व रा. दहीगाव, हे गुरुवारी मूगाच्या शेंगा तोडण्यासाठी गट क्रमांक 42 मधील शेतात गेले होते. दुपारी अचानक आभाळ दाटून आलं. पावसाला सुरुवात झाल्यानं दुधे कुटुंबीय पावसापासून बचाव करण्यासाठी शेतातील एका झोपडीत थांबले होते. याचदरम्यान अचानक झोपडीवर वीज कोसळली. या दुर्घटनेत मनोहर दुधे आणि पर्वताबाई दुधे यांचा जागीच मृत्यू झाला. तर त्यांचा मुलगा पंढरी दुधे हा जखमी झाला. वीज पडल्यानं पंढरी काही काळ बेशुद्धावस्थेत होता. शुद्धीवर आल्यानंतर त्यानं घडलेला प्रकार गावकऱ्यांना सांगितला. घटनेची माहिती मिळताच गावकऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल झाले, त्यांनी तातडीने पंचनामा करत पुढील कारवाई केली. सिल्लोड ग्रामीणचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक रवींद्र ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक अनिल धनुरे व हेडकॉन्स्टेबल रविकिरण भारती तपास करत आहेत.
कन्नड तालुक्यात तिघांचा मृत्यू : कन्नड तालुक्यातील वाघुळखेडा गावात वीज अंगावर पडून तीन जणांची जागीच मृत्यू झाला आहे. तालुक्यातील मौजे वाघुळखेडा परिसरामध्ये आज झालेल्या विजेच्या कडकडासह अवकाळी पावसानं दमदार हजारी लावली होती. याच दरम्यान पाऊस आला म्हणून घराच्या शेतातून घरी जाता असतानी जोरदार विजेच्या कडकडासह पावसानं हजेरी लावली त्याच दरम्यान वीज कडकडून सहा व्यक्तीच्या अंगावर पडली, त्यामध्ये तीन जणांच्या जागीच मृत्यू झाला तर बाकी तीन जण जखमी आहेत. त्यांना तात्काळ छत्रपती संभाजी नगरच्या घाटी रुग्णालयात पाठवण्यात आलं आहे. हमीदा सय्यद हमीद (वय 40), तस्लिमा मुकार सय्यद (वय 39), अलवीरा खालील सय्यद (वय 17) वर्ष यांचा जागीच मृत्यू झाला आहे. तर हाफिज खालील सय्यद (वय 25), अनिमा निसार सय्यद (वय 38), फर्जना हमीद सय्यद (वय 35) वर्ष हे जखमी झाले आहेत. विशेष म्हणजे सर्वच एकाच कुटुंबातील सदस्य असल्याने गावांमध्ये शोककळा पसरली आहे. सदरील घटनेची माहिती मिळताच आमदार संजना जाधव यांनी सदरील कुटुंबाच्या घरी जाऊन त्यांची भेट घेतली.
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