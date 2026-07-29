ETV Bharat / state

आजपासून पाच दिवस ऑफ पिरियड, शिक्षक एसआयआरच्या कामात; विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाचे काय?

एसआयआर मोहिमेसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या शिक्षकांना 29 जुलै ते 2 ऑगस्ट या पाच दिवसांच्या कालावधीत शाळेतील कामातून पूर्णवेळ मोकळं करण्यात आलं आहे

Five Day School Break Begins Today
आजपासून पाच दिवस ऑफ पिरियड, शिक्षक एसआयआरच्या कामात (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 29, 2026 at 1:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : मतदार यादीच्या पडताळणी म्हणजेच एसआयआर मोहिमेसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या शिक्षकांना 29 जुलै ते 2 ऑगस्ट या पाच दिवसांच्या कालावधीत शाळेतील कामातून पूर्णवेळ मोकळं करण्यात आलं आहे. त्यामुळं या काळात हे शिक्षक मतदार यादी पडताळणीचे काम करणार असून, अनेक शाळांमध्ये वर्ग घेण्यासाठी शिक्षकांची कमतरता निर्माण होणार आहे. त्यामुळं विद्यार्थ्यांना पाच दिवस ऑफ पिरियडमध्ये काय अभ्यास द्यायचा हा प्रश्न मुख्याध्यापक आणि उर्वरित शिक्षकांना पडला आहे.

संबंधित शिक्षकांना पाच दिवस पूर्णवेळ : केंद्रीय निवडणूक आयोगानं महाराष्ट्रासह 16 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एसआयआर मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेसाठी मुंबईतील अनेक शिक्षकांची मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी म्हणजेच बीएलओ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. सुरुवातीला शिक्षकांनी शाळेचं काम संपल्यानंतर बीएलओचं काम करावं, असं सांगण्यात आलं होतं. मात्र, कामाचा ताण वाढल्यामुळं आता संबंधित शिक्षकांना पाच दिवस पूर्णवेळ या कामासाठी मोकळं सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

इतर शिक्षकांवर अतिरिक्त वर्गांचा भार पडणार : विभागीय शिक्षण उपसंचालक राजेश कंकाळ यांनी सांगितलं की, "याबाबत सर्व शाळा आणि महाविद्यालयांना सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळं या काळात संबंधित शिक्षक वर्गात शिकवण्यासाठी उपलब्ध असणार नाहीत. मुंबईत आधीच साडेनऊ हजारांहून अधिक शिक्षक बीएलओच्या कामात गुंतले आहेत. अनेक शाळांमध्ये 90 टक्क्यांपेक्षा जास्त शिक्षकांकडे ही जबाबदारी असल्यानं काही वर्ग नियमितपणे रिकामे राहत आहेत. आता आणखी पाच दिवस शिक्षक शाळेत नसल्यामुळं इतर शिक्षकांवर अतिरिक्त वर्गांचा भार पडणार आहे. याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर होण्याची शक्यता आहे. अभ्यासक्रम वेळेत पूर्ण करणे, घटक चाचण्या घेणे आणि विद्यार्थ्यांना नियमित शिकवणे, ही मोठी अडचण शाळांसमोर उभी राहिली आहे."

पर्यायी व्यवस्था सरकारनं करावी : शिक्षक महासंघाचे मुंबई व कोकण विभागाचे अध्यक्ष अनिल बोरनारे म्हणाले, "शाळा सुरू झाल्यापासून एसआयआरच्या कामामुळं शिक्षक अनेक दिवस वर्गात नाहीत. आता आणखी पाच दिवस पूर्णवेळ या कामासाठी जावं लागणार आहे. मग अभ्यासक्रम कसा पूर्ण करायचा, घटक चाचण्या कशा घ्यायच्या आणि विद्यार्थ्यांना आणखी किती दिवस शिक्षकांशिवाय ठेवायचे, हा प्रश्न शाळांसमोर आहे, असं शिक्षक संघटनांचं म्हणणं आहे. निवडणुकीची कामं महत्त्वाची असली तरी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर त्याचा परिणाम होणार नाही, अशी पर्यायी व्यवस्था सरकारनं करावी. सध्या मात्र शिक्षकांची अनुपस्थिती आणि अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याची कसरत, या दोन्ही गोष्टींचा ताण शाळांवर वाढला आहे."

हेही वाचा :

  1. साताऱ्याचे 'इंडस्ट्रियल हब' हादरले! शिरवळमध्ये सराईत गुंडावर मध्यरात्री गोळीबार; चार हल्लेखोरांना अटक
  2. गुरु पौर्णिमेनिमित्त शिर्डीत उत्साहाचं वातावरण; देश-विदेशातील लाखो भाविक साईदरबारी
  3. मुसळधार पावसाने विदर्भाला झोडपले; नागपूरसह चार तालुक्यांतील शाळांना आज सुट्टी; चंद्रपूर-गोंदियाला रेड अलर्ट

TAGGED:

मुंबई
पाच दिवस पूर्णवेळ काम
एसआयआर
शिक्षक
TEACHERS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.