महानगरपालिका निवडणुकीसाठी प्रभागनिहाय अंतिम मतदारयाद्या प्रसिद्ध करायला पाच दिवसांची मुदतवाढ!
मुंबई महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रभागनिहाय अंतिम मतदारयाद्या अधिप्रमाणित करून प्रसिद्ध करण्याची मुदत सोमवारपर्यंत म्हणजे 15 डिसेंबरपर्यंत पाच दिवस वाढवण्यात आली आहे.
Published : December 9, 2025 at 8:38 PM IST
मुंबई : राज्य निवडणूक आयोगानं मतदार यादीशी संबंधित सुधारित कार्यक्रम आज (9 डिसेंबर) जाहीर केला असून, त्यानुसार मुंबई महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रभागनिहाय अंतिम मतदारयाद्या अधिप्रमाणित करून प्रसिद्ध करण्याची मुदत सोमवारपर्यंत म्हणजे 15 डिसेंबरपर्यंत पाच दिवस वाढवण्यात आली आहे. राज्यातील 29 महानगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी मतदार यादीचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाकडून गेल्या 14 ऑक्टोबर आणि 26 नोव्हेंबरला जाहीर करण्यात आला होता. त्याला आता पाच दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
5 दिवसांची मुदतवाढ : महानगरपालिकेनं दिलेल्या माहितीनुसार, प्रारूप मतदार यादीवर दाखल हरकतींवर निर्णय घेऊन प्रभागनिहाय अंतिम मतदारयाद्या अधिप्रमाणित करून प्रसिद्ध करण्याचा निर्धारित कालावधी 10 डिसेंबर 2025 असा होता. आता सुधारित वेळापत्रकानुसार, प्रभागनिहाय अंतिम मतदारयाद्या अधिप्रमाणित करून प्रसिद्ध करण्याचा निर्धारित कालावधी 15 डिसेंबर 2025 असा करण्यात आला आहे. म्हणजेच 5 दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आल्याचं महानगरपालिका प्रशासनानं म्हटलं आहे.
मतदान केंद्रनिहाय मतदारयादी प्रसिद्ध करण्याची सुधारित तारीख 27 डिसेंबर : महानगरपालिका प्रशासनानं सांगितलं की, मतदान केंद्राच्या ठिकाणांची यादी प्रसिद्ध करण्याचा निर्धारित कालावधीपूर्वी 15 डिसेंबर 2025 होता. सुधारित वेळापत्रकानुसार, मतदान केंद्राच्या ठिकाणांची यादी प्रसिद्ध करण्याचा निर्धारित कालावधी 20 डिसेंबर 2025 असा आहे. तसंच, मतदान केंद्रनिहाय मतदारयादी प्रसिद्ध करण्याचा यापूर्वीचा कालावधी 22 डिसेंबर 2025 असा होता. त्यात सुधारणा करून मतदान केंद्रनिहाय मतदारयादी प्रसिद्ध करण्याची सुधारित तारीख 27 डिसेंबर 2025 अशी निश्चित करण्यात आल्याचं महानगरपालिका प्रशासनानं म्हटलं आहे.
