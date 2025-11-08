पाच वर्ग, एक शिक्षक... कोल्हापुरातील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिक्षणाची बिकट अवस्था!
वारंवार अर्ज, विनंती निवेदन देऊनही गावच्या शाळेला शिक्षक मिळत नाहीत. त्यामुळं भावी पिढी घडणार तरी कशी? असा सवाल गावकऱ्यांनी उपस्थित केलाय.
Published : November 8, 2025 at 4:27 PM IST
कोल्हापूर : प्रत्येक विद्यार्थ्याला शिक्षण मिळावं, त्याचा शिक्षणाचा हक्क अबाधित राहावा, यासाठी राज्य शासनाकडून अनेक प्रयत्न केले जातायेत. शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी शिक्षण विभाग कार्यरत आहे. मात्र कोल्हापूर जिल्ह्यातील कळंबे तर्फे कळे गावातील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत पाच वर्ग आणि एक शिक्षक, अशी शिक्षणाची बिकट अवस्था पाहायला मिळत आहे. शाळेत 55 विद्यार्थी आहेत. मात्र मार्च महिन्यापासून गावकरी, ग्रामपंचायत आणि शालेय शिक्षण व्यवस्थापन समितीनं जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे वारंवार अर्ज, विनंती निवेदन देऊनही गावच्या शाळेला शिक्षक मिळत नाहीत. त्यामुळं भावी पिढी घडणार तरी कशी? असा सवाल गावकऱ्यांनी उपस्थित केलाय.
विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचा प्रश्न : कोल्हापूरमधील करवीर तालुक्यातील कळंबे तर्फे कळे गावात जिल्हा परिषदेची प्राथमिक शाळा कार्यरत आहे. शाळेत पहिलीपासून पाचवीपर्यंतचे वर्ग भरतात. 2023 पासून शाळेचे विद्यार्थी प्रज्ञाशोध परीक्षा, राज्य सरकारच्या विविध शिष्यवृत्ती परीक्षेत केंद्रात प्रथम आले आहेत. मात्र गेल्या 8 महिन्यांपासून प्रत्येक विषयाला शिक्षक नसल्यामुळं विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचा प्रश्न उभा टाकला आहे. शाळेत सध्या असलेल्या एकाच शिक्षकाला पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या सर्व वर्गातील विद्यार्थ्यांना सर्व विषय शिकवावे लागतात. परिणामी याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर आणि विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक क्षमतेवर झाल्याचं दिसून येतंय.
शाळेला शिक्षकच मिळणार नाही का? : दरम्यान, करवीर पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक विभागाकडे शालेय व्यवस्थापन समितीने वारंवार पाठपुरावा केला आहे. तर राज्याचे शिक्षण मंत्री दादासाहेब भुसे यांनाही याबाबतचे निवेदन देण्यात आला आहे. मात्र जिल्हा परिषदेकडून शिक्षकाची ऑनलाईन बदली झाल्यानंतर त्या ठिकाणी दुसरा शिक्षक नियुक्त व्हावा, यासाठी कोणतीच ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. जे एक शिक्षक सध्या कार्यरत आहेत, त्यांचाही सेवानिवृत्तीचा कालावधी जवळ आला आहे. त्यामुळं गावच्या शाळेला शिक्षकच मिळणार नाही का? असा सवाल देखील ग्रामस्थांनी उपस्थित केलाय.
गावकऱ्यांनी व्यक्त केली खंत : राज्यातील शिक्षण हक्क कायद्याप्रमाणे जिल्हा परिषद शाळेकडील प्रत्येक 30 विद्यार्थ्यांमागे 1 शिक्षक असं प्रमाण आहे. मात्र इयत्ता पहिली ते पाचवी पर्यंतच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रत्येक विषयाला स्वतंत्र शिक्षक असावा, शाळेतील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या धड्यासोबतच विद्यार्थ्यांना शारीरिक क्षमतेचे शिक्षण मिळावं, अभ्यासासोबतच विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक कलागुणांना वाव मिळावा, यासाठी प्रत्येक विषयाला वेगळा शिक्षक असणं महत्त्वाचं आहे. मात्र हा नियमच शालेय शिक्षण विभागाकडून पाळला जात नसल्याची खंत गावकऱ्यांनी व्यक्त केलीय. तसंच करवीर तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये असंच वास्तव समोर आलंय. यामुळं ज्या ठिकाणी शिक्षक नाहीत, त्या शाळेत शिक्षकांची तातडीने नेमणूक करावी, अशी मागणी गावकऱ्यांनी केलीय.
...अन्यथा जिल्हा परिषदेत ठिय्या मांडणार : कळंबे तर्फे कळे ग्रामस्थांनी मार्च महिन्यापासून वारंवार पाठपुरावा करूनही करवीर पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेचा प्राथमिक शिक्षण विभाग त्या गंभीर प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करत आहे. आता लवकरात लवकर शिक्षकाची नियुक्ती न केल्यास शालेय विद्यार्थ्यांना घेऊन जिल्हा परिषदेत ठाण मांडू, असा इशारा देखील यावेळी ग्रामस्थांनी दिलाय.
लवकर शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात येईल : दरम्यान, याप्रकरणी जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकारी मीना शेलकर यांना संपर्क साधण्याचा प्रयत्न "ईटीव्ही भारत"च्या प्रतिनिधींनी केला. मात्र त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. तर दुसरीकडे, "जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांमधील शिक्षकांची सेवानिवृत्ती होत असल्यामुळं हे प्रमाण अधिक आहे. पदस्थापनेचे प्रस्ताव आलेले आहेत, यातून ज्या शाळांमध्ये शिक्षकांची संख्या कमी आहे, तिथं लवकरात लवकर शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात येईल," असं जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक एस. कार्तिकेयन यांनी म्हटलंय.
हेही वाचा :