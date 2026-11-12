रीलच्या नादात शेतकऱ्याच्या स्वप्नांची राख; फटाक्यांच्या आतषबाजीत 5 एकर ऊस जळून खाक
रील बनवण्याच्या हौसेपोटी केलेल्या आतषबाजीचा फटका मात्र कष्टाने ऊस पिकवणाऱ्या शेतकऱ्याला बसला आहे. आधीच नैसर्गिक संकटांचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यावर आता मोठे आर्थिक संकट ओढवले आहे.
Published : November 12, 2026 at 7:20 AM IST
नांदेड : जिल्ह्यातील मरळक येथे रील बनवण्याच्या नादात शेतकऱ्याचे मोठे नुकसान झाल्याची घटना समोर आली आहे. उत्तर वळण रस्त्यावर काही रील स्टार तरुण-तरुणी रील शूट करण्यासाठी आले होते. यावेळी त्यांनी केलेल्या फटाक्यांच्या आतषबाजीमुळे जवळच असलेल्या माणिकराव शिंदे यांच्या उसाच्या शेताला आग लागली. या आगीत तब्बल पाच एकरांवरील ऊस जळून खाक झाला आहे.
रील बनवण्याच्या हौसेपोटी केलेल्या आतषबाजीचा फटका मात्र कष्टाने ऊस पिकवणाऱ्या शेतकऱ्याला बसला आहे. आधीच नैसर्गिक संकटांचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यावर आता मोठे आर्थिक संकट ओढवले आहे. अशा प्रकारे सार्वजनिक ठिकाणी रील बनवताना फटाक्यांची आतषबाजी करणाऱ्यांवर पोलीस आणि प्रशासनाने कठोर कारवाई करावी; तसेच, रीलच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान होऊ नये यासाठी निर्बंध घालावेत, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
दरम्यान, आगीत पाच एकरांवरील ऊस जळाल्याने झालेल्या नुकसानीची शासनाने तातडीने भरपाई द्यावी, अशी मागणी नुकसानग्रस्त शेतकरी माणिकराव शिंदे यांनी केली आहे. रीलच्या नादात शेतकऱ्याच्या स्वप्नांची राख झाली असून आता नुकसानभरपाई कोण देणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
उसाला लागवड व आतापर्यंतचा खर्च तब्बल एक लाख रुपयांच्या जवळपास झाला आहे. त्यापासून मिळणारे उत्पन्न पाच ते सहा लाख रुपयांपर्यंत होते; पण अल्पभूधारक असलेल्या माणिकराव शिंदे या शेतकऱ्याचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. शासनाकडून त्यांना आर्थिक मदत मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याप्रकरणी लिमगाव पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार नोंदवण्यात आली असून घटनास्थळी पोलिसांनी दाखल होऊन पाहणी केली. अवघ्या काही रील्स आणि व्ह्यूजच्या नादात हुल्लडबाजी करणाऱ्या तरुणांनी हा प्रकार केल्याने त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी स्थानिक शेतकरी सुनील पाटील यांनी केली आहे.