ETV Bharat / state

राज्यातील मत्स्यव्यवसायिकांना दिलासा; अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांप्रमाणे नुकसान भरपाई मिळणार!

मासळी बीज केंद्रांच्या नुकसानीसाठी आयुक्त मत्स्यव्यवसाय नुकसानीचा आढावा घेऊन शासनाला प्रस्ताव पाठवतील आणि मंजुरीनंतर मदत दिली जाईल, असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

Fishermen will get compensation like farmers in Maharashtra
राज्यातील मत्स्यव्यवसायिकांना दिलासा; अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांप्रमाणे नुकसान भरपाई मिळणार! (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 30, 2025 at 5:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : महाराष्ट्रात जून ते सप्टेंबर 2025 दरम्यान झालेल्या मुसळधार पावसामुळं आणि पुरामुळं शेतकऱ्यांप्रमाणे मत्स्यव्यवसायिकांचंही मोठं नुकसान झालं. तलावातील मासे वाहून गेले, मासळीचे बीज नष्ट झाले, बोटी आणि जाळी खराब झाल्या, तर मासळी बीज केंद्रांनाही फटका बसला. त्यामुळं त्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारनं विशेष मदत पॅकेज जाहीर केलं आहे. हे पॅकेज केंद्र सरकारच्या नैसर्गिक आपत्ती मदत नियमांवर (NDRF) आधारित आहे. जे नुकसान या नियमांमध्ये बसत नाही, त्यासाठी राज्याच्या निधीतून अतिरिक्त मदत दिली जाईल, असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. आज यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला.

किती पैसे मिळणार? : केंद्राच्या नियमांनुसार बोटी अंशतः खराब झाल्यास दुरुस्तीसाठी 6 हजार रुपये, पूर्ण नष्ट झाल्यास 15 हजार रुपये मिळतील. जाळी अंशतः खराब झाल्यास दुरुस्तीसाठी 3 हजार रुपये, पूर्ण नष्ट झाल्यास 4 हजार रुपये मदत मिळेल. मासळी बीज शेतीसाठी प्रति हेक्टर 10 हजार रुपये मिळतील. ही मदत केंद्राच्या निधीतून येईल. केंद्राच्या नियमांमध्ये न बसणाऱ्या नुकसानीसाठी राज्य सरकार स्वतःच्या निधीतून मदत देईल. तलावातील मासे वाहून गेल्यास अपेक्षित उत्पादनाच्या 50 टक्के मर्यादेत प्रति किलो 60 रुपये मिळतील. मासळी बीज केंद्रांच्या नुकसानीसाठी आयुक्त मत्स्यव्यवसाय नुकसानीचा आढावा घेऊन शासनाला प्रस्ताव पाठवतील आणि मंजुरीनंतर मदत दिली जाईल, असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.


मार्गदर्शक सूचना जारी : मदत योग्य व्यक्तींना मिळावी, यासाठी राज्य सरकारनं मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. प्रत्येक तलावाची पाण्याची जागा, मासळी बीज टाकलेले प्रमाण आणि अपेक्षित उत्पादन याचा हिशोब करून मासे वाहून गेल्याची आकडेवारी निश्चित करावी. गेल्या वर्षी तलावात किती पाणी होते, तो कोरडा पडला होता का किंवा दुष्काळ-अतिवृष्टीमुळं मुदतवाढ मिळाली होती का, याचा आढावा घ्यावा. तलावाचा सांडवा वाहता आहे का, त्याची उंची आणि पाणी वाहण्याचा कालावधी तपासावा. धरणाचे दरवाजे उघडले असतील तर त्यांची उंची आणि उघडण्याचा कालावधी नोंदवावा. ठेकेदार किंवा संस्थेने मासळी बीज टाकले असल्याचे पंचनामे आणि खरेदी पावत्या तपासाव्यात. बोटी आणि जाळ्यांच्या खरेदीच्या जीएसटी पावत्या खातरजमा कराव्यात. गेल्या वर्षी अपेक्षित आणि प्रत्यक्ष उत्पादनाचे मासिक अहवाल तपासावेत, असे नियमात अंतर्भूत करण्यात आले आहे.



मदत थेट खात्यात जमा होणार!

  • जिल्हा कार्यालयात प्रत्येक लाभार्थ्याच्या नुकसानीची माहिती तयार करून सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी, मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी आणि सहाय्यक आयुक्त यांच्या सहीनंतर मदत वितरित केली जाईल. मदत थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात डीबीटीने जमा होईल.
  • नुकसानीची तपासणी सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय कार्यालयाचा प्रतिनिधी, पाटबंधारे विभागाचा प्रतिनिधी, तलाठी किंवा पोलीस पाटील, सरपंच आणि मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थेचा अध्यक्ष किंवा सचिव यांच्या समोर होईल. सहाय्यक आयुक्त पंचनामा आणि खरेदी पावत्या यासह एकत्रित प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवतील.
  • केंद्राच्या नियमांनुसारची मदत केंद्र निधीतून आणि अतिरिक्त मदत राज्य आपत्ती निवारण निधीतून जिल्हाधिकारी देतील. आयुक्त मत्स्यव्यवसाय वेळोवेळी मदतीचा आढावा घेऊन शासनाला अहवाल पाठवतील, अशी माहिती मत्स्यव्यवसाय विभागाचे उपसचिव किशोर जकाते यांनी दिली.

हेही वाचा :

  1. आता रं गड्या ; कौटुंबिक न्यायालयाकडून घटस्फोट मंजूर, उत्साहात पतीनं केलं दुसरं लग्न, मग उच्च न्यायालयानं घटस्फोट केला रद्द
  2. अखेर गूढ उकललं पत्नीनं प्रियकरासह संपवला नकुल भोईर यांचा जीव; हत्येमागील नेमकं कारण काय?
  3. डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणात संशयिताचा मोबाईल अखेर पोलिसांच्या ताब्यात; एसआयटीकडं तपास देण्याची मार्डची मागणी

TAGGED:

मुंबई
मत्स्यव्यवसाय
मासळी बीज केंद्र
FISHERMEN

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.