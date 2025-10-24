ETV Bharat / state

शेतकऱ्यांप्रमाणं मच्छिमारांना मिळणार वीज बिलांवर सवलत ; सरकारचा मोठा निर्णय

शेतकऱ्यांप्रमाणं आता मच्छिमारांनाही विज बिलांवर सवलत मिळणार आहे. राज्य सरकारनं याबाबतचा मोठा निर्णय घेतला आहे.

GOVERNMENT DECISION FOR FISHERMEN
संग्रहित छायाचित्र (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 24, 2025 at 7:42 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : महाराष्ट्र सरकारनं मच्छिमारांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यापुढं मच्छिमारांनाही शेतकऱ्यांप्रमाणंच वीज बिलांवर सवलत मिळणार आहे. या निर्णयामुळे मच्छिमार, मत्स संवर्धक, मत्स व्यावसायिक आणि मत्सकास्तकारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. हा निर्णय मच्छिमार समूदायाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी आणि मत्स व्यवसायाच्या विकासासाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे. महाराष्ट्र सरकारनं मत्स व्यवसायाशी संबंधित प्रकल्पांना कृषी दराप्रमाणं वीज सवलत लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे मच्छिमारांना त्यांच्या व्यवसायासाठी लागणाऱ्या विजेच्या खर्चात लक्षणीय कपात होईल. मंत्री नितेश राणे यांनी ही मागणी सातत्यानं लावून धरली होती. त्यानंतर महायुती सरकारनं आज याविषयीचा शासन निर्णय जारी केला.

काय आहे नियम ? : या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी मच्छिमारांना त्यांच्या प्रकल्पाची राष्ट्रीय मत्स्यविकास मंडळ (NFDB) अंतर्गत नोंदणी करणं आवश्यक आहे. यामुळे मच्छिमारांना केवळ आर्थिक लाभच होणार नाही, तर मत्स्य व्यवसायाला अधिकृत आणि नियमानुसार पाठबळ मिळेल. हा निर्णय विशेषतः कोकण आणि पश्चिम किनारपट्टीवरील मच्छिमार समुदायासाठी लाभदायक ठरणार आहे. कारण, तिथं मत्स्य व्यवसाय हा प्रमुख व्यवसाय आहे. यामुळे मच्छिमारांना आधुनिक तंत्रज्ञान आणि यंत्रसामग्री वापरण्यास प्रोत्साहन मिळेल. परिणामी, त्यांची उत्पादनक्षमता वाढेल.

मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा : मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय फडणवीस सरकारनं नुकताच घेतला. मत्स्य व्यवसायाला 100 टक्के कृषीचा दर्जा देणारं महाराष्ट्र हे देशातील पहिलं राज्य ठरलं आहे. या निर्णयामुळे ‘शेतकरी’ म्हणून राज्य शासनाकडून जेवढे लाभ दिले जातात, ते सर्व लाभ राज्यातील सर्व मासेमारांना प्राप्त होणार आहेत. कृषीक्षेत्रात ज्याप्रमाणं बियाणं, ट्रॅक्टर, अवजारं आदींसाठी शेतकर्‍यांना अनुदान दिलं जाते. त्याप्रमाणं मत्स्यबीज, मत्स्यखाद्य, एअरपंप आदींकरता सरकारकडून अनुदान प्राप्त होईल. शीतगृह, बर्ख कारखानं यासाठी अनुदान प्राप्त होईल. पीकविम्याप्रमाणं मत्स्यहानीसाठीही विमा योजनेचा लाभ मिळेल. दुष्काळ, अतिवृष्टी आदींसारख्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये कृषी हानीप्रमाणं मासेमारीतील हानीसाठीही अनुदान प्राप्त होईल. शेतकर्‍यांना मिळणार्‍या वीजदेयकातील सवलतीचा लाभही मासेमारांना होणार आहे. किसान क्रेडीट कार्डचा लाभ मासेमारांना प्राप्त होईल.

हेही वाचा :

  1. मच्छिमारांना आता आठवडाभर आधीच कळणार हवामानाचा अंदाज; महाराष्ट्र सरकारनं कार्यान्वित केली विशेष यंत्रणा
  2. अतिवृष्टीमुळे मत्स्य शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे तातडीने पूर्ण करा, मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणेंचे आदेश
  3. आनंदाची बातमी! मुंबई ते कोकण रो-रो बोट सेवा सुरु करणार, मंत्री नितेश राणेंची माहिती, कसे असतील तिकीट दर?

TAGGED:

FISHERMEN ELECTRICITY CONCESSION
MAHARASHTRA GOVERNMENT
मच्छिमारांना मिळणार वीज बिलांत सवलत
मंत्री नितेश राणे
GOVERNMENT DECISION FOR FISHERMEN

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.