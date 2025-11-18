'मुख्यमंत्री साहेब लवकर बैठक घ्या अन्यथा...' ससून डॉकमधील मच्छीमारांचा विराट मोर्चाचा इशारा
ससून डॉकवर मुंबई पोर्ट ट्रस्टनं केलेल्या कारवाईमुळं मच्छिमार आणि व्यापारी संतप्त झालेत. या कारवाईला विरोध करण्यासाठी मुंबईत विराट मोर्चा काढण्याचा इशारा मच्छिमारांनी दिलाय.
Published : November 18, 2025 at 8:50 PM IST
मुंबई : कोट्यवधी रुपयांचा व्यवसाय आणि लाखो लोकांच्या रोजगाराची उलाढाल होत असलेल्या मुंबईतल्या ससून डॉक बंदरावर सध्या भीतीची छाया पसरली आहे. इथं काम करणाऱ्या हजारो मत्स्य व्यावसायिक आणि कामगारांच्या डोक्यावर गोडाऊन कधीही बंद होईल, अशी टांगती तलावर असतानाच मुंबई पोर्ट ट्रस्टनं पोलिसांच्या संरक्षणात इथल्या मत्स्य व्यवसायिकांना कोणतीही पूर्वकल्पना न देता काही गोडाऊनना टाळं लावलं. त्यामुळं सध्या इथल्या मच्छीमारांमध्ये सरकारविरोधात संताप पाहायला मिळत आहे.
कारवाईमुळं हजारो कुटुंबांचे रोजगार जाणार : "डॉक ज्या ठिकाणी आहे, ती जागा मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या मालकीची आहे. या जागेत असलेली ब्रिटिशकालीन गोडाऊन मुंबई पोर्ट ट्रस्टनं महाराष्ट्र सरकारच्या मत्स्य व्यवसाय विभागाला भाडे करारानं दिली आहेत. महाराष्ट्र सरकारनं ती आम्हाला भाडे करारानं दिली आहेत. या गोडाऊनचं भाडं आम्ही वेळोवेळी भरत आलोय. पण, राज्य सरकारकडून ते पोर्ट ट्रस्टला वर्ग झालेलं नाही. याचा परिणाम आमच्या व्यवसायावर होतोय. परवा यांनी आमची काही गोडाऊन बंद केली. आमचं लाखो रुपयांचं सामान आत आहे. आमच्या कामगारांचा रोजगार गेला. यांच्या एका चुकीच्या कारवाईमुळं हजारो कुटुंबांचे रोजगार जाणार आहेत," अशी माहिती मच्छीमार समाजाचे नेते कृष्णा पवळे यांनी दिली.
गोडाऊन बंद केल्यामुळं आम्हाला जागाच नाही : "याआधी मुंबई पोर्ट ट्रस्टकडून ससून डॉकचा वीज प्रवाह काही काळासाठी खंडित करण्यात आला होता. त्याही परिस्थितीत आम्ही कोळंबी प्रक्रिया व्यवसाय सुरू ठेवला होता. मात्र, आता यांनी गोडाऊन बंद केल्यानं आम्हाला जागाच नाही. आम्ही आमच्या पोटापाण्यासाठी कोणत्या जागेत व्यवसाय करायचा? असा प्रश्न मच्छीमार समाजाचे नेते कृष्णा पवळे यांनी उपस्थित केला.
...तर मुंबईत विराट मोर्चा काढावा लागेल : "स्थानिक आमदार आणि विधानसभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकर तसंच मत्स्य व बंदर विकास मंत्री नितेश राणे यांच्याशी स्थानिकांनी वेळोवेळी चर्चा देखील केली. मात्र, त्यातून काहीच निष्पन्न झालं नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन यावर तोडगा काढला जाईल. तसंच तिथं संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना देखील बोलावलं जाईल, असं आश्वासन राहुल नार्वेकर यांनी दिलं होतं. मात्र, तो शब्द देखील पाळला नाही. त्यामुळं आता मुख्यमंत्री साहेब लवकर बैठक घ्या, अन्यथा आम्हाला संपूर्ण महाराष्ट्रातील कोळी बांधव एक करून मुंबईत विराट मोर्चा काढावा लागेल," असा इशारा कृष्णा पवळे यांनी दिला.
कोळी बांधवांना दूर फेकण्याचा प्रयत्न नाही ना? : गोडाऊन बंद असल्यानं आम्ही लाखोंचं नुकसान सहन करत आहोत. ससून डॉकमध्ये मोठ्या प्रमाणात मत्स्यव्यवसायातून दररोज मोठी उलाढाल होत असते. सरकारी संस्थांमध्ये सामंजस्य नाही. त्याचा नाहक त्रास आम्हाला सहन करावा लागतोय. आता याकडं प्रशासन लक्ष देणार का? मत्स्य व्यावसायिकांचा प्रश्न सोडवला जाणार का? असा सवाल स्थानिक मत्स्य व्यवसायिकांकडून होत आहे. आम्ही पैसे भरून देखील आमची गोडाऊन कोणतीही पूर्वकल्पना न देता बंद केलीत. त्यामुळं ससून डॉकमधून स्थानिक कोळी बांधवाला दूर फेकण्याचा प्रयत्न तर सुरू नाही ना? असा संशय देखील इथल्या मस्त्य व्यावसायिकांनी व्यक्त केला.
