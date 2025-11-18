ETV Bharat / state

'मुख्यमंत्री साहेब लवकर बैठक घ्या अन्यथा...' ससून डॉकमधील मच्छीमारांचा विराट मोर्चाचा इशारा

ससून डॉकवर मुंबई पोर्ट ट्रस्टनं केलेल्या कारवाईमुळं मच्छिमार आणि व्यापारी संतप्त झालेत. या कारवाईला विरोध करण्यासाठी मुंबईत विराट मोर्चा काढण्याचा इशारा मच्छिमारांनी दिलाय.

Sassoon Dock Row
ससून डॉक (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 18, 2025 at 8:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : कोट्यवधी रुपयांचा व्यवसाय आणि लाखो लोकांच्या रोजगाराची उलाढाल होत असलेल्या मुंबईतल्या ससून डॉक बंदरावर सध्या भीतीची छाया पसरली आहे. इथं काम करणाऱ्या हजारो मत्स्य व्यावसायिक आणि कामगारांच्या डोक्यावर गोडाऊन कधीही बंद होईल, अशी टांगती तलावर असतानाच मुंबई पोर्ट ट्रस्टनं पोलिसांच्या संरक्षणात इथल्या मत्स्य व्यवसायिकांना कोणतीही पूर्वकल्पना न देता काही गोडाऊनना टाळं लावलं. त्यामुळं सध्या इथल्या मच्छीमारांमध्ये सरकारविरोधात संताप पाहायला मिळत आहे.

कारवाईमुळं हजारो कुटुंबांचे रोजगार जाणार : "डॉक ज्या ठिकाणी आहे, ती जागा मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या मालकीची आहे. या जागेत असलेली ब्रिटिशकालीन गोडाऊन मुंबई पोर्ट ट्रस्टनं महाराष्ट्र सरकारच्या मत्स्य व्यवसाय विभागाला भाडे करारानं दिली आहेत. महाराष्ट्र सरकारनं ती आम्हाला भाडे करारानं दिली आहेत. या गोडाऊनचं भाडं आम्ही वेळोवेळी भरत आलोय. पण, राज्य सरकारकडून ते पोर्ट ट्रस्टला वर्ग झालेलं नाही. याचा परिणाम आमच्या व्यवसायावर होतोय. परवा यांनी आमची काही गोडाऊन बंद केली. आमचं लाखो रुपयांचं सामान आत आहे. आमच्या कामगारांचा रोजगार गेला. यांच्या एका चुकीच्या कारवाईमुळं हजारो कुटुंबांचे रोजगार जाणार आहेत," अशी माहिती मच्छीमार समाजाचे नेते कृष्णा पवळे यांनी दिली.

Sassoon Dock Row
ससून डॉक (ETV Bharat Reporter)

गोडाऊन बंद केल्यामुळं आम्हाला जागाच नाही : "याआधी मुंबई पोर्ट ट्रस्टकडून ससून डॉकचा वीज प्रवाह काही काळासाठी खंडित करण्यात आला होता. त्याही परिस्थितीत आम्ही कोळंबी प्रक्रिया व्यवसाय सुरू ठेवला होता. मात्र, आता यांनी गोडाऊन बंद केल्यानं आम्हाला जागाच नाही. आम्ही आमच्या पोटापाण्यासाठी कोणत्या जागेत व्यवसाय करायचा? असा प्रश्न मच्छीमार समाजाचे नेते कृष्णा पवळे यांनी उपस्थित केला.

Sassoon Dock Row
ससून डॉक (ETV Bharat Reporter)

...तर मुंबईत विराट मोर्चा काढावा लागेल : "स्थानिक आमदार आणि विधानसभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकर तसंच मत्स्य व बंदर विकास मंत्री नितेश राणे यांच्याशी स्थानिकांनी वेळोवेळी चर्चा देखील केली. मात्र, त्यातून काहीच निष्पन्न झालं नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन यावर तोडगा काढला जाईल. तसंच तिथं संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना देखील बोलावलं जाईल, असं आश्वासन राहुल नार्वेकर यांनी दिलं होतं. मात्र, तो शब्द देखील पाळला नाही. त्यामुळं आता मुख्यमंत्री साहेब लवकर बैठक घ्या, अन्यथा आम्हाला संपूर्ण महाराष्ट्रातील कोळी बांधव एक करून मुंबईत विराट मोर्चा काढावा लागेल," असा इशारा कृष्णा पवळे यांनी दिला.

Sassoon Dock Row
ससून डॉक (ETV Bharat Reporter)

कोळी बांधवांना दूर फेकण्याचा प्रयत्न नाही ना? : गोडाऊन बंद असल्यानं आम्ही लाखोंचं नुकसान सहन करत आहोत. ससून डॉकमध्ये मोठ्या प्रमाणात मत्स्यव्यवसायातून दररोज मोठी उलाढाल होत असते. सरकारी संस्थांमध्ये सामंजस्य नाही. त्याचा नाहक त्रास आम्हाला सहन करावा लागतोय. आता याकडं प्रशासन लक्ष देणार का? मत्स्य व्यावसायिकांचा प्रश्न सोडवला जाणार का? असा सवाल स्थानिक मत्स्य व्यवसायिकांकडून होत आहे. आम्ही पैसे भरून देखील आमची गोडाऊन कोणतीही पूर्वकल्पना न देता बंद केलीत. त्यामुळं ससून डॉकमधून स्थानिक कोळी बांधवाला दूर फेकण्याचा प्रयत्न तर सुरू नाही ना? असा संशय देखील इथल्या मस्त्य व्यावसायिकांनी व्यक्त केला.

हेही वाचा :

  1. असीम सरोदे यांना दिलासा; ​​​​​​वकिलीची ​सनद रद्द करण्याच्या निर्णयाला बार काउन्सिल ऑफ इंडियाने दिली स्थगिती
  2. दाऊदशी संबंधित जमिनीच्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी नवाब मलिकांना आरोप अमान्य, खटल्याची दैनंदिन सुनावणी जानेवारीपासून
  3. अजित पवार हा व्यवहार रद्द करणारे कोण? सरकारने व्यवहार रद्द केला तर मी न्यायालयात जाणार - अंजली दमानिया

TAGGED:

MUMBAI PORT TRUST
ससून डॉक
SASSOON DOCK CASE
मच्छीमार
SASSOON DOCK ROW

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.