ETV Bharat / state

टाळी नाही, नदीत बुडणाऱ्याला मदतीचा हात; जगात पहिल्यांदाच तृतीयपंथीयांचे कोल्हापुरात बचावपथक असल्याचा दावा

तृतीयपंथी वेगवेगळ्या क्षेत्रात कार्य करून यश मिळवित असताना कोल्हापूरात नागरिकांचे जीव वाचविण्याचं कामदेखील करणार आहेत. त्यांना जिल्हा आपत्ती व्यवस्थाप विभागाकडून प्रशिक्षण देण्यात आलं आहे.

First transgenders rescue team i
तृतीय पंथीयांचे बचावपथक (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 28, 2026 at 2:06 PM IST

|

Updated : May 28, 2026 at 2:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोल्हापूर -तृतीयपंथी म्हटलं की सामान्यत: त्यांच्या वाट्याला हेटाळणी आणि कुत्सित बोलणं येतं. त्याचबरोबर त्यांना रोजगाराची समस्यादेखील भेडसावते. अशा परिस्थितीत त्यांना प्रशिक्षण देऊन मुख्य प्रवाहात आणण्याचं काम प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.

महापूर, भूकंप अथवा कोणतीही नैसर्गिक आपत्ती ओढावल्यास आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाकडील आपदा मित्र आणि आपदा सखी जीव धोक्यात घालून बचाव कार्यासाठी झोकून देऊन काम करतात. आता त्यांच्या जोडीला समाजाच्या मुख्य प्रवाहातून बाजूला असलेला तृतीयपंथी काम करणार आहेत. कोल्हापुरातील आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाकडून या तृतीयपंथींना शास्त्रशुद्ध प्रशिक्षण देऊन आपत्तीनिवारणासाठी तयार करण्यात आलं आहे.

आपत्ती व्यवस्थापन कक्षानं प्रशिक्षित केलेली तृतीय पंथीयांची 10 जणांची ही टीम कोणतीही आपत्ती ओढावल्यास बचाव कार्यासाठी एक पाऊल पुढे असणार आहे. तृतीय पंथीयांचे जगातील पहिलेच बचाव पथक असल्याचा दावा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी प्रसाद संकपाळ यांनी केला.

कशाप्रकारचं प्रशिक्षण देण्यात आलं?- कोल्हापुरचे जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी डॉ. प्रसाद संकपाळ यांच्या प्रयत्नातून आणि कोल्हापुरातील तृतीयपंथींच्या हक्क आणि अधिकारांसाठी काम करणाऱ्या मैत्री संघटनच्या प्रमुख मयुरी आळवेकर, शिवानी गजबर, झोया दिन्नी, सुलभा, वैशाली आणि मोगरा या तृतीयपंथींना मोटर बोट कशी चालवावी, याचं प्रशिक्षण देण्यात आलं. त्याचबरोबर पाण्यात बुडणाऱ्या माणसाला पाण्यातून बाहेर कसे घ्यावे, तलावासह नदीत व्यक्तीला शुद्धीवर आणण्यासाठी प्रथम उपचार कसे द्यावेत, बोट तयार कशी करावी, तयार केलेली बोट परत डिफ्लेक्ट कशी करावी, याचं शास्त्रशुद्ध प्रशिक्षण कोल्हापुरातील राजाराम तलाव येथे देण्यात आलं.

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन पथकातील कृष्णात सोरटे, प्रथमेश येरुडकर, रोहित जाधव, सोमनाथ सुतार, शैलेश हांडे, प्रीतम केसरकर, सुदेश चव्हाण आणि आदिनाथ कांबळे यांच्यासह आपदा मित्र आणि सखींनी हे प्रशिक्षण दिलं. यानंतर जिल्ह्यात आणि जिल्ह्याबाहेर कोणत्याही ठिकाणी आपत्ती वाढवण्यास दहा जणांची तृतीय पंथीयांची रेस्क्यू टीम सज्ज झाल्याचं जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी प्रसाद संकपाळ यांनी सांगितले.



तृतीयपंथींसाठी प्रशासनाचं एक पाऊल पुढं- समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर असलेल्या तृतीयपंथींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन विविध स्तरावर प्रयत्न करत आहे. विविध शासकीय योजना, विविध क्षेत्रात काम करणारे एनजीओच्या माध्यमातून तृतीयपंथींच्या हक्क आणि अधिकारासाठी प्रयत्न केले जातात. "कोल्हापुर जिल्हा प्रशासन आणि आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष यांच्या प्रयत्नानं राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या पुरोगामी नगरीतून पुन्हा एकदा जगभरात सर्वसमावेशकतेचा विचार पेरला जातो, हे नक्कीच अभिमानाची गोष्ट आहे. तृतीयपंथी फक्त भीक मागणे आणि सेक्स वर्करच्या कामाचेच नाहीत, तर ते कोणत्याही क्षेत्रात गुणवत्तेच्या जोरावर काम करू शकतात. हेच यातून सिद्ध होत आहे", अशी प्रतिक्रिया मैत्री संघटनेच्या अध्यक्षा मयुरी आळवेकर आणि सुहासिनी देवमाने यांनी दिली.

तृतीयपंथीयांची स्वाभिमानी जीवन जगण्याची धडपड- कोल्हापूरमधील तृतीयपंथींनी आजवर वेगवेगळ्या क्षेत्रात यश मिळवलं आहे. कोल्हापूर महानगरपालिका निवडणुकीसाठी तृतीयपंथी शिवानी गजबर यांनी राजर्षी शाहू आघाडीकडून उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. शिर्डीत टाळी वाजवून उदरनिर्वाह करणाऱ्या या तृतीयपंथीयांनी शेळीपालनाचा मार्ग स्वीकारला आहे.

हेही वाचा-

Last Updated : May 28, 2026 at 2:45 PM IST

TAGGED:

TRANSGENDERS RESCUE TEAM KOLHAPUR
KOLHAPUR COLLECTOR ON RESCUE TEAM
कोल्हापूर तृतीय पंथीय टीम
FIRST TRANSGENDER RESCUE TEAM
KOLHAPUR RESCUE TEAM

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.