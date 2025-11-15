देशात पहिल्यांदाच होणार 750 वॅट सोलार पॅनलची निर्मिती; नागरिकांना होणार फायदे, कंपनीची माहिती
छत्रपती संभाजीनगरमधील औद्योगिक वसाहतीत सोलार पॅनल क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करण्याचा चीनमधील कंपनीशी करार करण्यात आला.
November 15, 2025
छत्रपती संभाजीनगर : शहरातील शेंद्रा बिडकीन औद्योगिक वसाहतीत सोलर पॅनल क्षेत्रात नवी मोठी गुंतवणूक करण्याचा करार करण्यात आला. फ्लायर रिन्यूएबल एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीनं चीनमधील चीन तियान न्यू एनर्जी (हुबेई) को. लिमिटेड या कंपनीसोबत 250 मेगावॉट प्रकल्पासाठी 50 कोटींची गुंतवणूक पहिल्या टप्प्यात होणार असल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत दिली. तसंच प्रकल्पाच्या माध्यमातून नागरिकांना अनेक फायदे होणार आहेत, असं पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आलं.
प्रकल्पाचे अनेक फायदे : देशात पहिल्यांदाच 750 वॅट क्षमतेचे सोलार पॅनल निर्मिती होणार असल्याचा दावा पत्रकार परिषदेतून करण्यात आला. "या प्रकल्पामुळं वीज निर्मिती क्षेत्रात मोठा बदल होणार आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून कमी जागेत अधिक वीजनिर्मिती शक्य आहे. यासह वीजनिर्मिती करण्यासाठी लागणारं शुल्क कमी असल्यानं सर्वांना याचा फायदा होणार आहे. तर दुसरीकडं मोठी रोजगार निर्मिती यानिमित्तानं होणार आहे," अशी माहिती फ्लायर रिन्यूएबल एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीचं संचालक अविनाश वायाळ यांनी दिली.
महाराष्ट्रात होणार गुंतवणूक : "फ्लायर रिन्यूएबल एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीमध्ये 250 मेगावॉट सोलार पॅनल निर्मिती प्रकल्प उभारला जात आहे. चीन येथील चीन तियान न्यू एनर्जी (हुबेई) को. लिमिटेड या कंपनीसोबत सामंजस्य करार करण्यात आलाय. यामध्ये 250 मेगावॅट क्षमता असलेला प्रकल्प असणार आहे. त्याच्या प्राथमिक करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली असून पुढील सहा महिन्यात प्रत्यक्षात उत्पादन सुरू होईल. फ्लायर सोलर नावानं सदरचा सोलार पॅनल असणार आहेत. तसंच फ्लायर ईव्ही चार्जिंग स्टेशनबाबत 50 कोटींच्या गुंतवणुकीबाबत करार असे एकूण 100 कोटींची गुंतवणूक छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 2025-26 मध्ये होणार आहे," अशी माहिती फ्लायर रिन्यूएबल एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचे संचालक अविनाश वायाळ यांनी दिली.
पहिल्यांदाच 750 वॅटच्या पॅनलची निर्मिती : "देशात सोलर ऊर्जा वापरणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. भविष्यात सोलर क्षेत्रात मोठी क्रांती होणार आहे, त्याची सुरुवात होत आहे. आतापर्यंत देशात तयार होणारं सोलर पॅनल 600 मेगावॉट क्षमतेचं आहेत. मात्र पहिल्यांदाच भारतात 750 वॅट क्षमतेचे पॅनल तयार होणार आहेत. हे पॅनल त्यांच्या क्षमतेपेक्षा अधिक निर्मिती करणार आहेत," असा दावा फ्लायर रिन्यूएबल एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायवेट लिमीटेड या कंपनीचे संचालक अविनाश वायाळ यांनी केलाय.
