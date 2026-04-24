सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात वावरतोय 'ब्लॅक पँथर'; प्रथमच वनविभागाच्या ट्रॅप कॅमेऱ्यात कैद झाल्यानं शिक्कामोर्तब!

महाराष्ट्राच्या पश्चिम घाटात ब्लॅक पँथर (मेलॅनिस्टिक लेपर्ड) आढळणं आजवर दुर्मीळ होते. मात्र, सह्याद्री पर्वतरांगांमधील घनदाट जंगलांमध्ये त्यांच्या नोंदींची संख्या वाढत आहे.

first time Black Panther Captured on Trap Camera in Sahyadri Tiger Reserve
ब्लॅक पँथर (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 24, 2026 at 7:43 AM IST

सातारा - दुर्मीळ असणारा ब्लॅक पँथर (काळा बिबट्या) सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील कॅमेरा ट्रॅपमध्ये नुकताच कैद झाला आहे. महाराष्ट्रातील पश्चिम घाटात काळ्या बिबट्याचा (मेलॅनिस्टिक) वावर दुर्मीळ होता. जंगलामध्ये ब्लॅक पँथर सहजासहजी दिसत नव्हते. मात्र, विशेषतः सह्याद्री पर्वतरांगांच्या घनदाट जंगलांमध्ये त्यांच्या नोंदींची संख्या आता वाढत आहे. तिलारी, राधानगरी, रत्नागिरीच्या परिसरात काळ्या बिबट्याचं दर्शन होत आहे.



ब्लॅक पँथर ही बिबट्याची वेगळी प्रजाती नाही, तर त्यांच्यामध्ये झालेल्या जनुकीय उत्परिवर्तनामुळे त्यांचा रंग गडद काळा झाला आहे. त्यामुळे त्यांना घनदाट, ओलसर आणि सावलीच्या जंगलांमध्ये त्यांचे छद्मावरण करण्यास मदत होते. सह्याद्रीचे खोरे हे जगातील जैवविविधतेनं समृद्ध असे महत्वाचे स्थान ठरलं आहे. लवकर लुप्त होण्याचा धोका असलेल्या आणि केवळ याच भागात आढळणाऱ्या वनस्पती, प्राणी, पक्षी, आणि इतर प्रजातींमुळे सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प आणि पश्चिम घाट हा समृद्ध आहे.

26 वर्षानंतर आढळला ब्लॅक पँथर - सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या (एसटीआर) इतिहासात प्रथमच चांदोली राष्ट्रीय उद्यानाच्या गाभा क्षेत्रात एका ट्रॅप कॅमेऱ्यात दोन वर्षांची काळी बिबट मादी (Black Panther) कैद झाली. वन अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, 5 जानेवारी 2010 रोजी एसटीआरची स्थापना झाल्यापासून अनेक दुर्मीळ आणि लुप्तप्राय प्राणी दिसले आहेत. तथापि, एसटीआरमध्ये 'मेलॅनिस्टिक' बिबट्याची नोंद झाली नव्हती. एसटीआरचे क्षेत्र संचालक तुषार चव्हाण म्हणाले, "वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना बुधवारी (22 एप्रिल) चांदोली राष्ट्रीय उद्यानातील ट्रॅप कॅमेऱ्यात कैद झालेल्या काळ्या बिबट्याचा एक फोटो सापडला. 20 आणि 21 एप्रिल रोजी तीन वेगवेगळे फोटो काढण्यात आले होते. एका महिन्यापूर्वी, चांदोली राष्ट्रीय उद्यानातील एका पर्यटकाने काळा बिबट्या पाहिल्याचं कळवले होतं. परंतु आतापर्यंत त्याचा कोणताही छायाचित्रात्मक पुरावा नव्हता. कॅमेरानं ब्लॅक पँथर टिपल्यानं त्यावर शिक्कामोर्तब झालं आहे. जंगलात दिसून आलेली ब्लॅक पँथर दोन वर्षांची आहे.

सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प (Source- ETV Bharat Reporter)

जवर कुठेकुठे दिसून आला ब्लॅक पँथर?- देशामध्ये आजवर विविध जंगल आणि अभयारण्यात ब्लँक पँथर दिसून आले आहेत. फेब्रुवारी 2026 मध्ये पेंच व्याघ्र प्रकल्पात 'ब्लॅक पँथर' (काळा बिबट्या) दिसला होता. जानेवारी 2026 मध्ये सुमारे 15 ते 20 वर्षांनंतर भद्रा अभयारण्यात ब्लॅक पँथर दिसून आला होता. सह्याद्रीच्या पट्ट्यात असणाऱ्या मोले अभयारण्यात मे 2022 मध्ये ब्लँक पँथर दिसल्यानंतर वनाधिकाऱ्यांना काळजी घेण्याचं आवाहन करण्यात आलं होतं. महाबळेश्वरच्या घनदाट, सदाहरित जंगलात कुमठे या गावाजवळ ब्लॅक पँथरने स्थानिक गुराख्यांना सप्टेंबर 2021 मध्ये दर्शन दिले.

