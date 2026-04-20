परतवाडा लैंगिक अत्याचार प्रकरणात पहिली अधिकृत तक्रार; तपासाला मिळालं बळ

अमरावतीच्या परतवाडा लैंगिक अत्याचार प्रकरणात एका पीडितेच्या आईनं पहिली अधिकृत तक्रार नोंदवली आहे, ज्यामुळं तपासाला मोठं बळ मिळालं आहे.

Paratwada Sexual Exploitation case
परतवाडा लैंगिक अत्याचार प्रकरण (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 20, 2026 at 7:07 PM IST

अमरावती : परतवाडा येथील लैंगिक अत्याचार आणि अश्लील व्हिडिओ प्रसारणाच्या खळबळजनक प्रकरणात पहिल्यांदा एक अल्पवयीन मुलगी आणि तिची आई अधिकृत तक्रार देण्यासाठी पुढं आल्यानं तपासाला मोठं बळ मिळालं आहे. या तक्रारीमुळं प्रकरण न्यायालयात सिद्ध होण्याच्या दृष्टीनं अधिक भक्कम झालंय. आणखी इतर पीडिता देखील तक्रार देण्यासाठी समोर येतील यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत, असं पोलीस अधीक्षक विशाल आनंद यांनी सांगितलं.



तपासाला नवी दिशा : शनिवारी पोलिसांनी संपर्क साधल्यानंतर पंधरा वर्षीय मुलगी आणि तिची आई तक्रार देण्यासाठी तयार झाली. महिला पोलीस अधिकारी आणि महिला व बालविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत मुलीचं बयान नोंदविण्यात आलं. या बयानाच्याआधारे आणखी एक गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. या प्रकरणात आतापर्यंत समोर आलेल्या आठ पिडीतापैकी ही पहिलीच पिडीता अधिकृतरित्या समोर आली असल्याची माहिती पोलीस अधीक्षकांनी दिली.

लैंगिक शोषण नाकारलं, संपर्काची कबुली : रविवारी समोर आलेल्या मुलीनं तिच्यावर कोणत्याही लैंगिक शोषण झाल्याचं नाकारलं असलं तरी, मुख्य आरोपी मोहम्मद आयान हा तिच्या संपर्कात होता, हे तपासात स्पष्ट झालं आहे. यामुळं अल्पवयीन मुलींशी संपर्क साधल्याबाबत आरोपीवर आणखी गुन्हे नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे असं पोलीस अधीक्षक विशाल आनंद म्हणाले.


दुसऱ्या आरोपीवर पोस्को अंतर्गत गुन्हा : या प्रकरणातील दुसरा आरोपी उजेर खान इक्बाल खान याच्या विरोधातही स्वतंत्र गुन्हा दाखल करण्यात आला. सोळा वर्षीय मुलीचा पाठलाग करणं, मोबाईलद्वारे संपर्क साधून त्रास देणं अशा तक्रारी तिच्या आईनं पोलिसांकडं नोंदवली. या पिडीतेशी पोलिसांनी संपर्क साधून तिचा आणि तिच्या आईचा बयान नोंदवला. याआधारे उजेर खान इक्बाल खानवर पोस्को कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचं पोलीस अधीक्षक विशाल आनंद यांनी सांगितलं.



पिढीतांना पुढे येण्याचं आवहान : या प्रकरणातील इतर पीडीतांनीही पुढे येऊन आपलं बयान नोंदवावं, असं आवाहन पोलीस अधीक्षक विशाल आनंद यांनी केलंय. तक्रारदारांची ओळख पूर्णपणे गोपनीय ठेवली जाईल असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.



फॉरेन्सिक तपासावर भर : पोलिसांनी जप्त केलेल्या मोबाईल आणि इतर डिजिटल उपकरणांमधील डेटा तपासण्यासाठी फॉरेन्सिक तपासावर विशेष भर दिला जात आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून तपास अधिक मजबूत करण्याचे आणि कठोर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या प्रकरणात पीडित मुलगी व त्यांच्या नातेवाईकांचे बयान महिला न्यायाधीशासमोर नोंदविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. यामुळं न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी ठोस पुरावे उपलब्ध होतील असं पोलीस अधीक्षक म्हणाले.


आरोपींकडून महत्त्वाची माहिती : मुख्य आरोपी मोहम्मद आयान आणि उजेर खानकडून चौकशीत महत्त्वाची माहिती मिळत असून त्याआधारे आणखी आरोपी समोर येण्याची शक्यता पोलीस अधीक्षकांनी वर्तवली आहे.



वायरल व्हिडिओचीही चौकशी सुरू : समाज माध्यमांवर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओमध्ये मुख्य आरोपीकडं मोबाईल, मोठी रक्कम आणि पिस्तूल असल्याचा दिसत आहे. या बाबीची ही पोलिसांकडून सखोल चौकशी सुरू असल्याची माहिती पोलीस अधीक्षकांनी दिली.



तपास अधिक भक्कम करण्याचे प्रयत्न : या गंभीर प्रकरणात अधिकाधिक पुरावे गोळा करून तपास भक्कम करण्यासाठी पोलिसांकडून सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. पीडिता समोर येत असल्यानं प्रकरण अधिक मजबूत होत असून न्यायालयीन प्रक्रियेत याचा महत्त्वाचा परिणाम होण्याची शक्यता पोलीस अधीक्षकांनी अधीक्षकांनी वर्तवली.

